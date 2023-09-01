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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 8.
Алания
 
Позже
Енисей
Прогнозы 80
Алания 88.8% (71)
X 6.3% (5)
Енисей 5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Енисей
1.62
4.10
5.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Алания
Енисей

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
100

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 4 (1) 0.57
Гиоргобиани Николай 3 (1) 0.43
Цараев Алан 1 0.14
Гурциев Батраз 1 (1) 0.14
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стежко Виталий 2 0.29
Канаплин Александр 2 0.29
Иванов Егор 1 0.14
Марков Николай 1 0.14
Ломакин Александр 1 0.14
Орлов Антон 1 0.14
Савельев Максим 1 0.14
Окладников Андрей 1 0.14

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 2 1
Багаев Алан 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Караев Давид 1 0
Машуков Ислам 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0
Тарба Заур 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 3 0
Кичин Валерий 1 1
Канаплин Александр 2 0
Иванов Егор 1 0
Масловский Александр 1 0
Ломакин Александр 1 0
Ставер Евгений 1 0
Бардыбахин Вячеслав 1 0
Раздорских Никита 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Енисей
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Алания
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
7
Алания
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
75%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
7
64%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Кубань - Алания 0:1 Родина Москва - Алания 1:2 Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0
Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0 Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0
Енисей
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 Волгарь - Енисей 2:2 Енисей - Нефтехимик 2:0 Арсенал Тула - Енисей 2:0
Тюмень - Енисей 1:0 Енисей - Ленинградец 0:1 Кубань - Енисей 1:2 Сочи - Енисей 5:2 Енисей - Сокол 1:5 Химки - Енисей 2:2 Факел - Енисей 2:0 Енисей - Факел 0:1 Енисей - Волга Ульяновск 0:0 Кубань - Енисей 0:2 Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1

Результаты матчей

Алания
Енисей

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Алания
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 7 5 1 1 9 - 3 16
2.
Акрон
 Заявка 7 4 1 2 14 - 6 13
3.
Тюмень
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Сокол
 Заявка 7 4 1 2 6 - 7 13
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
6.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 5 - 5 11
8.
Енисей
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
9.
Химки
 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10.
Шинник
 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 11 - 7 9
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
13.
Ленинградец
 Заявка 7 2 3 2 4 - 7 9
14.
Черноморец Нв
 Заявка 7 1 6 0 5 - 4 9
15.
Арсенал Тула
 7 1 4 2 5 - 8 7
16.
Кубань
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
17.
Нефтехимик
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
18.
Волгарь
 Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Акрон
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
5.
Сокол
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
9.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Арсенал Тула
 4 1 3 0 3 - 1 6
11.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
13.
Химки
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
15.
Кубань
 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
16.
Нефтехимик
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
2.
Ленинградец
 Заявка 4 2 1 1 2 - 4 7
3.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
4.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
6.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
9.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Шинник
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
12.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15.
Арсенал Тула
 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Волгарь
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Алания Машуков Ислам 4
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Родина Москва Тимошенко Иван 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Весь список

Топ нарушителей
Тюмень Печенкин Никита 1 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 4
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Алания Гиоргобиани Николай 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 17 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 80
    Алания 88.8% (71)
    X 6.3% (5)
    Енисей 5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Енисей
    1.62
    4.10
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания - Енисей

    Исход игры
    Алания
    88.9% (72)
    Ничья
    6.2% (5)
    Енисей
    4.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.34% (48)
    Меньше
    37.66% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    67.53% (52)
    Нет
    32.47% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Алания
    46.9% (38)
    1:0 Алания
    19.8% (16)
    2:0 Алания
    11.1% (9)
    1:2 Енисей
    4.9% (4)
    3:1 Алания
    4.9% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (4)
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