  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Виборг
0:1
Второй тайм: 56'
Мидтьюлланн
0'
44' Желтая карточка
Srdjan Kuzmic
49' Желтая карточка
Гигович Армин
0:1
52' Гол
Гуэ-Сон Чо

Ход матча

44'
Srdjan Kuzmic
 
46'
Sergio Andrade
Ибрагим Саид
 
49'
 
Гигович Армин
50'
Мбом Жан-Мануэль
Якобс Ями
 
52'
0:1
Гуэ-Сон Чо
(Паулиньо VI)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 202 Количество передач 180
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Мидтьюлланн
3.05
3.57
2.75
Все Коэффициенты
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
30
Srdjan
Kuzmic
5
Залетел
Жан
23
Бундгаард
Оливер
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
10
Якобс
Ями
8
Ибрагим
Саид
11
Жуниор
Ренато
9
Томас
Найджел
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
37
Гигович
Армин
35
Шарлес
2
Рёмер
Андре
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
9
Брюнхильдсен
Ола
Виборг
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Виборг
Мидтьюлланн

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

SE
0:1
СД
0:4
К
3:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.78
1.13

Среднее время на гол

115
80

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.41

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
63

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Саид 1 0.13
Anosike Ementa 1 0.13
Томас Найджел 1 0.13
Бундгаард Оливер 1 0.13
Сёндергаард Мадс 1 0.13
Жуниор Ренато 1 0.13
Sergio Andrade 1 0.13
Якобс Ями 0 0
Гааей Антон 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 4 0.5
Симсир Араль 2 0.25
Брюнхильдсен Ола 1 0.13
Франкулино 1 0.13
Паулиньо VI 0 0
Далсгор Хенрик 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anosike Ementa 2 0
Ибрагим Саид 1 0
Гроннинг Йеппе 1 0
Аниембе Даниэль 1 0
Вестергорд Магнус 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Томас Найджел 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Srdjan Kuzmic 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Гигович Армин 2 0
Паулиньо VI 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Шарлес 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Габриэль Адам 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
4
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
4
36%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0
Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Норшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0
Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Мидтьюлланн - Ольборг 1:2 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3

Результаты матчей

Виборг
Мидтьюлланн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Виборг
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 6 0 1 16 - 7 18
2.
Норшелланн
 7 5 1 1 19 - 6 16
3.
Брондбю
 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
Мидтьюлланн
 1:0 8 4 1 3 8 - 10 13
6.
АГФ Орхус
 7 3 3 1 9 - 7 12
7.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
8.
Люнгбю
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
Виборг
 0:1 8 2 2 4 7 - 12 8
10.
Раннерс
 7 1 2 4 6 - 17 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Мидтьюлланн
 1:0 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Мидтьюлланн
 1:0 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
9.
Виборг
 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 4 0 1 3 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Вайле Альбентоса Рауль 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Жуниор Ренато создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 56'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 56'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 55'
    Контроль мяча: Виборг: 51%, Мидтьюлланн: 49%.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Мидтьюлланн
  • 55'
    Гроннинг Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 55'
    Serginho создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Serginho
    • 46'
      Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Мидтьюлланн
    3.05
    3.57
    2.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Виборг 0:1 Мидтьюлланн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Виборг
    Мидтьюлланн
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     