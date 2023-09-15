Тур: 8. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Aydin Uslu
0:1
Второй тайм: 56'
Ход матча
44'
49'
52'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
202 Количество передач 180
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Якобс
Ями
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
17 Франкулино
-
11 Dario Osorio
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
Мидтьюлланн
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
1.13
Среднее время на гол
115
80
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.29
1.41
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
63
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибрагим Саид
|1
|0.13
|Anosike Ementa
|1
|0.13
|Томас Найджел
|1
|0.13
|Бундгаард Оливер
|1
|0.13
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.13
|Жуниор Ренато
|1
|0.13
|Sergio Andrade
|1
|0.13
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|4
|0.5
|Симсир Араль
|2
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.13
|Франкулино
|1
|0.13
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|2
|0
|Ибрагим Саид
|1
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Srdjan Kuzmic
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
|Габриэль Адам
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
4
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
4
36%
2
22%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0
Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Норшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0
Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Мидтьюлланн - Ольборг 1:2 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3
Результаты матчей
Виборг
Мидтьюлланн
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Виборг
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 10
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|7
|2
|2
|3
|13 - 11
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|11.
|7
|1
|0
|6
|7 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|11.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|5
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|3
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3