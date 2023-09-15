Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновлен

48' Шарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Виборг

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Srdjan Kuzmic получил желтую карточку от судьи

43' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Якобс Ями нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

42' Ибрагим Саид из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Брюнхильдсен Ола навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет Виборг

38' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

37' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

36' Томас Найджел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Виборг

34' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

33' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Виборг

32' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошую попытку сделал Далсгор Хенрик . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Гуэ-Сон Чо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

29' Лоссль Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Томас Найджел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

27' Соренсен Мадс Бек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

25' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Виборг

22' Шарлес нанес удар, но промахнулся очень сильно.

22' Паулиньо VI создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Матч возобновлен

16' Шарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Томас Найджел пробует нанести удар издали, но Йонас Лессль держит все под контролем

12' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Томас Найджел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

9' Томас Найджел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Удар от ворот произведет Виборг

7' Симсир Араль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

5' Томас Найджел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хорошую попытку сделал Брюнхильдсен Ола . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

2' Томас Найджел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Мидтьюлланн начинает с центра поля

1' Судья начинает матч