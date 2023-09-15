Тур: 8. Стадион: Энерги Виборг Арена. Зрители: 8663 Главный судья: Aydin Uslu
2:2
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаSrdjan Kuzmic
48' Желтая карточкаГигович Армин
0:1
52' ГолГуэ-Сон Чо
1:1
56' ГолSergio Andrade
71' Желтая карточкаРёмер Андре
1:2
76' ГолФранкулино
2:2
83' ГолЗалетел Жан
85' Желтая карточкаГуэ-Сон Чо
88' Желтая карточкаГабриэль Адам
90'+7
Ход матча
43'
48'
52'
0:1
56'
1:1
65'
71'
76'
1:2
83'
2:2
85'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
401 Количество передач 365
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Якобс
Ями
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
25 Фоссум ИверПолузащитник
-
38 МаррониНападающий
-
17 Франкулино
-
11 Dario Osorio
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Виборг
Мидтьюлланн
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.78
1.13
Среднее время на гол
115
80
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.29
1.41
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
63
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sergio Andrade
|2
|0.25
|Ибрагим Саид
|1
|0.13
|Anosike Ementa
|1
|0.13
|Жуниор Ренато
|1
|0.13
|Томас Найджел
|1
|0.13
|Залетел Жан
|1
|0.13
|Бундгаард Оливер
|1
|0.13
|Сёндергаард Мадс
|1
|0.13
|Якобс Ями
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|4
|0.5
|Симсир Араль
|2
|0.25
|Франкулино
|2
|0.25
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0.13
|Паулиньо VI
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anosike Ementa
|2
|0
|Ибрагим Саид
|1
|0
|Гроннинг Йеппе
|1
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Вестергорд Магнус
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Srdjan Kuzmic
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гуэ-Сон Чо
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Габриэль Адам
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
4
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Мидтьюлланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
100%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
5
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
1
9%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
6
55%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Виборг 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 2:1 Виборг - Видовре 0:0
Оденсе - Виборг 1:2 Виборг - Тистед 1:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Норшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Норшелланн - Виборг 0:0 Виборг - Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Норшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0
Мидтьюлланн - Легия 3:3 Мидтьюлланн - Брондбю 0:1 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Прогрес - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Прогрес 2:0 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Мидтьюлланн - Фредерисия 4:3 Мидтьюлланн - Ольборг 1:2 Виборг - Мидтьюлланн 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3
Результаты матчей
Виборг
Мидтьюлланн
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Виборг
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|5
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|3
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3