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Лига чемпионов АФК
2023-2024

Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Прогнозы 33
Аль-Наср Эр-Рияд 81.8% (27)
X 15.2% (5)
Шабаб Аль-Ахли Дубай 3% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Шабаб Аль-Ахли Дубай
1.23
5.70
14.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 1 1
Ганиев Азизжон 1 1
Renan Victor 1 1

Карточки

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шабаб Аль-Ахли Дубай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шабаб Аль-Ахли Дубай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Аджман - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вехдат 3:0 Хатта - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:5 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Мекка 2:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ирони Тибериас 1:1 Вождовац - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аджман 1:0 Бани Яс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Васль 2:2 Аль-Наср Дубай - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль Батаех 3:0 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Хор-Факкан 3:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:3 Аль-Иттихад Калба - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Дафра 2:0 Аль-Вахда Мекка - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Дибба Аль-Фуджайра 5:1 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Шабаб Аль-Ахли Дубай

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Шабаб Аль-Ахли Дубай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хайфон Мамуте Юри 3
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 3
Ли Ман Уорриорс Паулиссен Митчелл 2
Аль-Шарджа Luan Pereira 2
Урава Редс Короки Синдзо 1
Весь список

Топ нарушителей
АГМК Боаке Мартин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2023, осталось 3 часа 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Аль-Наср Эр-Рияд 81.8% (27)
    X 15.2% (5)
    Шабаб Аль-Ахли Дубай 3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Шабаб Аль-Ахли Дубай
    1.23
    5.70
    14.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    80.6% (25)
    Ничья
    16.1% (5)
    Шабаб Аль-Ахли Дубай
    3.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (10)
    Меньше
    37.5% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (10)
    Нет
    37.5% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    25.8% (8)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.7% (3)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.7% (3)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.5% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Шабаб Аль-Ахли Дубай
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