Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шабаб Аль-Ахли Дубай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббур Мунас
|1
|1
|Ганиев Азизжон
|1
|1
|Renan Victor
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шабаб Аль-Ахли Дубай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шабаб Аль-Ахли Дубай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1
Раджа Касабланка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Замалек - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ЮС Монастир - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:0 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Алверка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 3:0 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Аджман - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вехдат 3:0 Хатта - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:5 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Вахда Мекка 2:0
Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ирони Тибериас 1:1 Вождовац - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аджман 1:0 Бани Яс - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Васль 2:2 Аль-Наср Дубай - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль Батаех 3:0 Аль-Айн - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Хор-Факкан 3:1 Аль-Джазира - Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:3 Аль-Иттихад Калба - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай 3:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Дафра 2:0 Аль-Вахда Мекка - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Дибба Аль-Фуджайра 5:1 Аль-Шарджа - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хайфон
|Мамуте Юри
|3
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|3
|Ли Ман Уорриорс
|Паулиссен Митчелл
|2
|Аль-Шарджа
|Luan Pereira
|2
|Урава Редс
|Короки Синдзо
|1
|АГМК
|Боаке Мартин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Шабаб Аль-Ахли Дубай
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
80.6% (25)
Ничья
16.1% (5)
Шабаб Аль-Ахли Дубай
3.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (10)
Меньше
37.5% (6)
Обе команды забьют
Да
62.5% (10)
Нет
37.5% (6)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
25.8% (8)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
9.7% (3)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
9.7% (3)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.5% (2)
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