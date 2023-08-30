  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2023-2024

Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Ноттингем Форест
0:0
Второй тайм: 47'
Бёрнли
0'
45' Желтая карточка
Куяте Шейху

Ход матча

35'
 
Аль-Дахиль Амин
Витиньо Виктор
45'
Куяте Шейху
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Бёрнли
2.60
3.20
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
24
Орье
Серж
19
Ньякат
Мусса
30
Боли
Вийи
29
Монтьель
Гонсало
7
Уильямс
Неко
8
Куяте
Шейху
22
Йейтс
Райан
21
Эланга
Энтони
12
Сантос
Андрей
11
Вуд
Крис
49
Мурич
Ариянет
22
Витиньо
Виктор
II
18
Экдаль
Хьяльмар
2
О'Ши
Дара
3
Тэйлор
Чарли
15
Редмонд
Натан
8
Браунхилл
Джош
7
Гудмундссон
Йоханн
21
Ремзи
Аарон
34
Ларсен
Якоб-Бруун
9
Родригес
Джей
Ноттингем Форест
3-4-2-1
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Бёрнли

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:1
КЛ
2:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
5:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
5:0
Ч
1:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Среднее время на гол

78
157

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.86
0.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
114

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Шейху 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0
Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1
Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флит Таун 1:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Блэкберн Бакли Джон 2 (1)
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Бёрнли
2.60
3.20
3.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ноттингем Форест 0:0 Бёрнли онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ноттингем Форест
Бёрнли
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 