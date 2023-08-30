Тур: 2. Стадион: Сити Граунд.
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
24
Орье
Серж
19
Ньякат
Мусса
30
Боли
Вийи
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
21
Ремзи
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
34 Хорват ИтанВратарь
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Уи-Чжо ХванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ремзи АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
24 Каллен ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Амдуни ЗекиНападающий
-
17 Фостер ЛайлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Компани Венсан
История личных встреч
Ноттингем Форест
Бёрнли
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Среднее время на гол
78
157
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2.57
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
1.86
0.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
114
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Шейху
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0
Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1
Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флит Таун 1:0
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Блэкберн
|Бакли Джон
|2 (1)
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1