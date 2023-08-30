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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 27766
Ноттингем Форест
0:1
Конец матча
Бёрнли
0'
45' Желтая карточка
Куяте Шейху
52' Желтая карточка
Экдаль Хьяльмар
66' Желтая карточка
Браунхилл Джош
85' Желтая карточка
Джонсон Бреннан
86' Желтая карточка
Орье Серж
0:1
90' Гол
Амдуни Зеки
90' Желтая карточка
Мурич Ариянет
90' Желтая карточка
Берге Сандер
90'+13

Ход матча

35'
 
Аль-Дахиль Амин
Витиньо Виктор
45'
Куяте Шейху
 
51'
 
Берге Сандер
Ремзи Аарон
52'
 
Экдаль Хьяльмар
59'
 
Каллен Джош
Экдаль Хьяльмар
66'
 
Браунхилл Джош
70'
Тоффоло Харри
Уильямс Неко
 
71'
Гиббс-Уайт Морган
Монтьель Гонсало
 
72'
Джонсон Бреннан
Куяте Шейху
 
78'
 
Амдуни Зеки
Редмонд Натан
78'
 
Одоберт Уилсон
Ларсен Якоб-Бруун
78'
 
Фостер Лайл
Родригес Джей
85'
Джонсон Бреннан
 
86'
Орье Серж
 
88'
Авонийи Тайво
Вуд Крис
 
90'
0:1
Амдуни Зеки
(Браунхилл Джош)
90'
Агилера Брэндон
Сантос Андрей
 
90'
 
Мурич Ариянет
90'
 
Берге Сандер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
24
Орье
Серж
19
Ньякат
Мусса
30
Боли
Вийи
29
Монтьель
Гонсало
7
Уильямс
Неко
8
Куяте
Шейху
22
Йейтс
Райан
21
Эланга
Энтони
12
Сантос
Андрей
11
Вуд
Крис
49
Мурич
Ариянет
22
Витиньо
Виктор
II
18
Экдаль
Хьяльмар
2
О'Ши
Дара
3
Тэйлор
Чарли
15
Редмонд
Натан
8
Браунхилл
Джош
7
Гудмундссон
Йоханн
21
Ремзи
Аарон
34
Ларсен
Якоб-Бруун
9
Родригес
Джей
Ноттингем Форест
3-4-2-1
Бёрнли
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Бёрнли

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:1
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
3:1
Ч
1:1
КЛ
2:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
5:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
5:0
Ч
1:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Среднее время на гол

78
157

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

1.86
0.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
114

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амдуни Зеки 1 1
Браунхилл Джош 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Шейху 1 0
Орье Серж 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунхилл Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Экдаль Хьяльмар 1 0
Мурич Ариянет 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бёрнли
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0
Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1
Бёрнли
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1
Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Флит Таун 1:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Бёрнли

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Блэкберн Бакли Джон 3 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 3
Плимут Уэйн Бен 3
Рединг Эхибатиоман Келвин 3
Блэкберн Гарретт Джейк 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
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