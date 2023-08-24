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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Слован Братислава
2:1
Конец матча
Арис Лимассол
0'
22' Желтая карточка
Ловат Лукас
1:0
34' Гол
Толич Марко
45' Желтая карточка
Канкава Джаба
54' Желтая карточка
Куцка Юрай
2:0
57' Гол
Стрелец Давид
70' Желтая карточка
Стемпиньски Мариуш
72' Желтая карточка
Николич Велько
2:1
73' Гол
Маямбела Михлали
82' Желтая карточка
Кажу
90' Желтая карточка
Шарани Зуберу
90' Желтая карточка
Яго Стив
90' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
90' Желтая карточка
Вайсс Владимир
90' Желтая карточка
Браун Морган
90'+10

Ход матча

22'
Ловат Лукас
 
34'
Толич Марко
(Ловат Лукас)
1:0
35'
 
Моннор Джейден
Шави Уоррен
45'
Канкава Джаба
 
46'
 
Николич Велько
Струски Кароль
46'
 
Брорссон Франц
Мукету-Муссунда Алекс
54'
Куцка Юрай
 
57'
Стрелец Давид
(Марчелли Нино)
2:0
63'
 
Стемпиньски Мариуш
Бенгтссон Лео
67'
Барсегян Тигран
Стрелец Давид
 
70'
 
Стемпиньски Мариуш
72'
 
Николич Велько
73'
2:1
Маямбела Михлали
(Стемпиньски Мариуш)
77'
 
Браун Морган
Сёке Юлиус
78'
Шарани Зуберу
Марчелли Нино
 
82'
 
Кажу
88'
Вайсс Владимир
Абубакари Малик
 
89'
Саввидис Кириакос
Толич Марко
 
90'
Шарани Зуберу
 
90'
 
Яго Стив
90'
Блэкмэн Сезар
 
90'
Вайсс Владимир
 
90'
 
Браун Морган

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 17
  • 6 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 118
Слован Братислава 84.7% (100)
X 11% (13)
Арис Лимассол 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
24
Толич
Марко
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
15
Абубакари
Малик
1
Ванаилсон
Лусиано
6
Боакье
Эрик
5
Мукету-Муссунда
Алекс
20
Яго
Стив
3
Кажу
23
Струски
Кароль
37
Сёке
Юлиус
14
Гомис
Янник
21
Маямбела
Михлали
80
Шави
Уоррен
7
Бенгтссон
Лео
Слован Братислава
4-3-2-1
Арис Лимассол
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Толич Марко 1 1
Стрелец Давид 1 1
Ловат Лукас 0 0
Марчелли Нино 0 0
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маямбела Михлали 1 1
Стемпиньски Мариуш 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 1 0
Куцка Юрай 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Ловат Лукас 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Шарани Зуберу 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кажу 1 0
Николич Велько 1 0
Браун Морган 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арис Лимассол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2
Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4 Скалица - Слован Братислава 3:3
Арис Лимассол
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 1:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Арис Лимассол

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Браун Морган получил желтую карточку от судьи
  • 99'
    Владимир Вайсс получил желтую карточку от судьи
  • 98'
    Блэкмэн Сезар получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Яго Стив получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Sharani Zuberu получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Толич Марко уходит с поля. Саввидис Кириакос выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Канкава Джаба получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tehelne Pole. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Слован Братислава 84.7% (100)
    X 11% (13)
    Арис Лимассол 4.2% (5)
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    Где смотреть матч Слован Братислава 2:1 Арис Лимассол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава 2:1 Арис Лимассол

    Исход игры
    Слован Братислава
    84.7% (100)
    Ничья
    11% (13)
    Арис Лимассол
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    57.66% (64)
    Нет
    42.34% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
    39.8% (47)
    1:0 Слован Братислава
    22% (26)
    2:0 Слован Братислава
    16.9% (20)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Арис Лимассол
    1.7% (2)
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