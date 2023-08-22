Стадион: Торсволлюр.
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янсане Момо
|2
|1
|Анкей Дэвид
|2
|1
|Бадоло Седрик
|1
|0.5
|Энрике Луваннор
|1 (1)
|0.5
|Рикардиньо Кавальканте
|1 (1)
|0.5
|Пайва Винисиус
|0
|0
|Зохури Армель
|0
|0
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кики Габи
|1
|0
|Апостолакис Константинос
|1
|0
|Гарананга Мунаше
|1
|0
Результаты матчей
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
5
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1
Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0
Шериф
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1
Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2
Результаты матчей
Клаксвик
Шериф
Точный счет
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Клаксвик
Шериф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Хеккен
|Садик Ибраим
|2 (1)
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Зриньски
|Киш Томислав
|2
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|1 1
|ХИК
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1 1
|Жальгирис
|Ойвуси Матиас
|1 1
Прогнозы на матч Клаксвик - Шериф
Исход игры
Клаксвик
16.3% (8)
Ничья
26.5% (13)
Шериф
57.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
50% (21)
Меньше
50% (21)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.5% (12)
1:2 Шериф
24.5% (12)
2:1 Клаксвик
12.2% (6)
0:1 Шериф
10.2% (5)
1:0 Клаксвик
4.1% (2)
0:2 Шериф
4.1% (2)
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