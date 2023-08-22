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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Клаксвик
 
Позже
Шериф
Прогнозы 49
Клаксвик 16.3% (8)
X 26.5% (13)
Шериф 57.1% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Клаксвик
Ничья
Шериф
3.60
3.40
2.19
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсане Момо 2 1
Анкей Дэвид 2 1
Бадоло Седрик 1 0.5
Энрике Луваннор 1 (1) 0.5
Рикардиньо Кавальканте 1 (1) 0.5
Пайва Винисиус 0 0
Зохури Армель 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Габи 1 0
Апостолакис Константинос 1 0
Гарананга Мунаше 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
5
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1
Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3 Б-68 - Клаксвик 0:5 Клаксвик - Викингур 2:0
Шериф
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2 Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1
Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - Сфынтул Георге 1:0 Зимбру - Шериф 0:2

Результаты матчей

Клаксвик
Шериф

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Клаксвик - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.



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  • 21 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Клаксвик 16.3% (8)
    X 26.5% (13)
    Шериф 57.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Клаксвик
    Ничья
    Шериф
    3.60
    3.40
    2.19
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Клаксвик - Шериф онлайн

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    Прогнозы на матч Клаксвик - Шериф

    Исход игры
    Клаксвик
    16.3% (8)
    Ничья
    26.5% (13)
    Шериф
    57.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.5% (12)
    1:2 Шериф
    24.5% (12)
    2:1 Клаксвик
    12.2% (6)
    0:1 Шериф
    10.2% (5)
    1:0 Клаксвик
    4.1% (2)
    0:2 Шериф
    4.1% (2)
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