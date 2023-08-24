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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Динамо Загреб
0:0
Первый тайм: 5'
Спарта Прага
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 83 Владение мячом, % 17
Прогнозы 117
Динамо Загреб 67.5% (79)
X 23.1% (27)
Спарта Прага 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Спарта Прага
2.52
3.30
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Невистич
Иван
2
Мохаррами
Садех
13
Ристовски
Стефан
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
27
Мишич
Йосип
31
Булат
Марко
77
Шпикич
Дарио
10
Батурина
Мартин
7
Иванушец
Лука
9
Петкович
Бруно
1
Виндаль-Йенсен
Петер
25
Сёренсен
Асгер
27
Панак
Филип
37
Крейчи
Ладислав
II
28
Виснер
Томаш
18
Садилек
Лукаш
6
Кайринен
Каан
30
Зелены
Ярослав
14
Бирманчевич
Велько
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
Динамо Загреб
4-2-3-1
Спарта Прага
3-4-3

История личных встреч

Динамо Загреб
Спарта Прага

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ЛЕ
3:3
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 0:0 Астана - Динамо Загреб 0:2
Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3 Динамо Загреб - Астана 4:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Славен 4:0
Спарта Прага
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Теплице - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0
Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Словацко - Спарта Прага 1:1

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (2)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 117
Динамо Загреб 67.5% (79)
X 23.1% (27)
Спарта Прага 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Спарта Прага
2.52
3.30
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Динамо Загреб 0:0 Спарта Прага онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Спарта Прага

Исход игры
Динамо Загреб
67.5% (79)
Ничья
23.1% (27)
Спарта Прага
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (68)
Меньше
37.61% (41)
Обе команды забьют
Да
79.82% (87)
Нет
20.18% (22)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
44.4% (52)
1:1 Ничья
16.2% (19)
1:0 Динамо Загреб
9.4% (11)
2:0 Динамо Загреб
5.1% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
3:1 Динамо Загреб
3.4% (4)
1:2 Спарта Прага
3.4% (4)
0:1 Спарта Прага
3.4% (4)
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