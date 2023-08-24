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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Динамо Загреб
3:1
Конец матча
Спарта Прага
0'
21' Желтая карточка
Батурина Мартин
0:1
39' Пенальти
Крейчи Ладислав
1:1
44' Гол
Шпикич Дарио
2:1
59' Гол
Перич Дино
3:1
61' Гол
Иванушец Лука
69' Желтая карточка
Ляци Казим
90'+7

Ход матча

21'
Батурина Мартин
 
39'
0:1
Крейчи Ладислав
44'
Шпикич Дарио
(Петкович Бруно)
1:1
59'
Перич Дино
(Иванушец Лука)
2:1
61'
Иванушец Лука
(Любичич Роберт)
3:1
62'
 
Кухта Ян
Олатунджи Виктор
62'
 
Минчев Мартин
Гараслин Лукаш
65'
Стойкович Лука
Батурина Мартин
 
65'
Эмрели Махир
Шпикич Дарио
 
68'
 
Ляци Казим
Садилек Лукаш
68'
 
Пешек Якуб
Бирманчевич Велько
69'
 
Ляци Казим
76'
Сучич Петар
Булат Марко
 
83'
 
Рынеш Матей
Зелены Ярослав
86'
Шутало Бошко
Перич Дино
 
87'
Михайличенко Богдан
Иванушец Лука
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 117
Динамо Загреб 67.5% (79)
X 23.1% (27)
Спарта Прага 9.4% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Невистич
Иван
2
Мохаррами
Садех
13
Ристовски
Стефан
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
27
Мишич
Йосип
31
Булат
Марко
77
Шпикич
Дарио
10
Батурина
Мартин
7
Иванушец
Лука
9
Петкович
Бруно
1
Виндаль-Йенсен
Петер
25
Сёренсен
Асгер
27
Панак
Филип
37
Крейчи
Ладислав
II
28
Виснер
Томаш
18
Садилек
Лукаш
6
Кайринен
Каан
30
Зелены
Ярослав
14
Бирманчевич
Велько
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
Динамо Загреб
4-2-3-1
Спарта Прага
3-4-3

История личных встреч

Динамо Загреб
Спарта Прага

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ЛЕ
3:3
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванушец Лука 1 1
Перич Дино 1 1
Шпикич Дарио 1 1
Петкович Бруно 0 0
Любичич Роберт 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейчи Ладислав II 1 (1) 1

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батурина Мартин 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляци Казим 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Динамо Загреб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2 Динамо Загреб - ХНК Горица 0:0 Астана - Динамо Загреб 0:2
Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3 Динамо Загреб - Астана 4:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Славен 4:0
Спарта Прага
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Теплице - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0
Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Словацко - Спарта Прага 1:1

Результаты матчей

Динамо Загреб
Спарта Прага

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Перич Дино бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Динамо Загреб 67.5% (79)
    X 23.1% (27)
    Спарта Прага 9.4% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Загреб 3:1 Спарта Прага

    Исход игры
    Динамо Загреб
    67.5% (79)
    Ничья
    23.1% (27)
    Спарта Прага
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (68)
    Меньше
    37.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (87)
    Нет
    20.18% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    44.4% (52)
    1:1 Ничья
    16.2% (19)
    1:0 Динамо Загреб
    9.4% (11)
    2:0 Динамо Загреб
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Динамо Загреб
    3.4% (4)
    1:2 Спарта Прага
    3.4% (4)
    0:1 Спарта Прага
    3.4% (4)
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