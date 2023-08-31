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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Арис Лимассол
6:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
1:0
21' Гол
Гомис Янник
23' Желтая карточка
Канкава Джаба
2:0
24' Гол
Сёке Юлиус
2:1
37' Гол
Стрелец Давид
45' Желтая карточка
Виммер Кевин
3:1
45' Гол
Гомис Янник
4:1
51' Гол
Гомис Янник
53' Желтая карточка
Сёке Юлиус
54' Желтая карточка
Толич Марко
5:1
67' Гол
Маямбела Михлали
6:1
72' Гол
Браун Морган
6:2
89' Гол
Барсегян Тигран
90'+5

Ход матча

21'
Гомис Янник
(Моннор Джейден)
1:0
23'
 
Канкава Джаба
24'
Сёке Юлиус
(Стемпиньски Мариуш)
2:0
37'
2:1
Стрелец Давид
(Куцка Юрай)
45'
 
Виммер Кевин
45'
Гомис Янник
(Кажу)
3:1
46'
Бенгтссон Лео
Моннор Джейден
 
51'
Гомис Янник
(Маямбела Михлали)
4:1
53'
Сёке Юлиус
 
54'
 
Толич Марко
58'
 
Барсегян Тигран
Марчелли Нино
58'
 
Абубакари Малик
Толич Марко
58'
 
Чаврич Александр
Шарани Зуберу
62'
Браун Морган
Боакье Эрик
 
62'
Мукету-Муссунда Алекс
Стемпиньски Мариуш
 
67'
Маямбела Михлали
5:1
70'
 
Лихи Филип
Стрелец Давид
70'
 
Войтко Матуш
Ловат Лукас
72'
Браун Морган
6:1
79'
Урошевич Слободан
Брорссон Франц
 
79'
Шави Уоррен
Гомис Янник
 
89'
6:2
Барсегян Тигран

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 112
Арис Лимассол 40.2% (45)
X 37.5% (42)
Слован Братислава 22.3% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ванаилсон
Лусиано
6
Боакье
Эрик
31
Брорссон
Франц
20
Яго
Стив
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
23
Струски
Кароль
21
Маямбела
Михлали
14
Гомис
Янник
66
Моннор
Джейден
11
Стемпиньски
Мариуш
82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
20
Канкава
Джаба
24
Толич
Марко
23
Шарани
Зуберу
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
Арис Лимассол
4-2-3-1
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

Арис Лимассол
Слован Братислава

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 1.5
Маямбела Михлали 2 1
Сёке Юлиус 1 0.5
Браун Морган 1 0.5
Стемпиньски Мариуш 0 0
Кажу 0 0
Моннор Джейден 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 2 1
Барсегян Тигран 1 0.5
Толич Марко 1 0.5
Куцка Юрай 0 0
Ловат Лукас 0 0
Марчелли Нино 0 0

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кажу 1 0
Николич Велько 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канкава Джаба 2 0
Куцка Юрай 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Виммер Кевин 1 0
Ловат Лукас 1 0
Толич Марко 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Арис Лимассол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Арис Лимассол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1
Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4

Результаты матчей

Арис Лимассол
Слован Братислава

Точный счет

6:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Кажу сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Гомис Янник бьет в цель!
    • 46'
      Виммер Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Куцка Юрай сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Стрелец Давид бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alphamega Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Арис Лимассол 40.2% (45)
    X 37.5% (42)
    Слован Братислава 22.3% (25)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арис Лимассол 6:2 Слован Братислава

    Исход игры
    Арис Лимассол
    40.2% (45)
    Ничья
    37.5% (42)
    Слован Братислава
    22.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.12% (47)
    Меньше
    56.88% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    77.98% (85)
    Нет
    22.02% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (39)
    2:1 Арис Лимассол
    24.1% (27)
    1:2 Слован Братислава
    13.4% (15)
    1:0 Арис Лимассол
    9.8% (11)
    0:1 Слован Братислава
    4.5% (5)
    2:0 Арис Лимассол
    3.6% (4)
    2:3 Слован Братислава
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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