Стадион: Альфамега.
6:2
Конец матча
0'
1:0
21' ГолГомис Янник
23' Желтая карточкаКанкава Джаба
2:0
24' ГолСёке Юлиус
2:1
37' ГолСтрелец Давид
45' Желтая карточкаВиммер Кевин
3:1
45' ГолГомис Янник
4:1
51' ГолГомис Янник
53' Желтая карточкаСёке Юлиус
54' Желтая карточкаТолич Марко
5:1
67' ГолМаямбела Михлали
6:1
72' ГолБраун Морган
6:2
89' ГолБарсегян Тигран
90'+5
Ход матча
21'
1:0
23'
24'
2:0
37'
2:1
45'
45'
3:1
51'
4:1
53'
54'
67'
5:1
72'
6:1
89'
6:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
20
Яго
Стив
3
Кажу
37
Сёке
Юлиус
14
Гомис
Янник
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
24
Толич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
-
3 КажуЗащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Шави УорренНападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Арис Лимассол
Слован Братислава
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|3
|1.5
|Маямбела Михлали
|2
|1
|Сёке Юлиус
|1
|0.5
|Браун Морган
|1
|0.5
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Кажу
|0
|0
|Моннор Джейден
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|2
|1
|Барсегян Тигран
|1
|0.5
|Толич Марко
|1
|0.5
|Куцка Юрай
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
|Марчелли Нино
|0
|0
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канкава Джаба
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимассол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Арис Лимассол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Арис Лимассол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1
Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония Никосия - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Слован Братислава 2:4
Результаты матчей
Арис Лимассол
Слован Братислава
Точный счет
6:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Арис Лимассол
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (2)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арис Лимассол 6:2 Слован Братислава
Исход игры
Арис Лимассол
40.2% (45)
Ничья
37.5% (42)
Слован Братислава
22.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
77.98% (85)
Нет
22.02% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (39)
2:1 Арис Лимассол
24.1% (27)
1:2 Слован Братислава
13.4% (15)
1:0 Арис Лимассол
9.8% (11)
0:1 Слован Братислава
4.5% (5)
2:0 Арис Лимассол
3.6% (4)
2:3 Слован Братислава
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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