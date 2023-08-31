Жоау Паулу упал справа в штрафной площади "Клаксвика", находясь рядом с другим 8-м номером Якупом Андреасеном. И предъявлена жёлтая карточка футболисту "Шерифа" за нарушение. Второй пенальти Жоау Паулу заработать не удалось - по крайней мере на данный момент.

МОМЕНТ! Вот это шанс был только забить у "Шерифа"! Прямо шансище! Нгом-Мбекели здорово поймал отскок на ногу в районе левого угла вратарской, только вот пальнул Жером значительно выше створа.

Жоау Паулу всё-таки умеет зарабатывать на себе не только пенальти, и не только симулировать он способен. Подножку ему поставил перед штрафной площадью гостей Одмар Феро, получивший за такое жёлтую карточку.

Энрике Луваннор прилично с левой со штрафного закручивал мяч под перекладину, но не слишком сильно, и Йоханссон имел время вытянуть руку, чтобы контролируемо перевести сферу на угловой.

С правого фланга пошла подача корнера у "Шерифа", и мог Жером Нгом-Мбекели стать героем матча (хотя играть ещё минут двадцать точно), однако не попал головой опускающимся ударом в левый угол.

"Клаксвик" давненько уже не участвовал в позиционных атаках, фарерская команда всецело сосредоточилась на обороне.

Джонатан Йоханссон выбил мяч на чужую половину поля от своей штрафной площади, а дальше мяч достался тираспольцам, не удалось за него зацепиться игрокам гостей.

Жером Нгом-Мбекели поработал в правой части штрафной площади "Клаксвика" и заработал угловой удар для "Шерифа".

Константинос Апостолакис появился на замену в составе "Шерифа" вместо Алехандро Артундуаги. Также Кавальканте Рикардиньо вышел у хозяев вместо Седрика Бадоло.

Два угловых исполнил "Шериф". Сначала с правого фланга, потом с левого. Во втором случае Энрике Луваннор пробивал головой, однако мяч пошёл правее створа.

Энрике Луваннор всё же забрался в офсайд в левой части чужой штрафной площади возле лицевой линии. С запозданием рефери зажёг свой флаг.

Мелкий фол зафиксирован со стороны "Шерифа" на одном из флангов в центральной трети поля. Это Рикардиньо сзади слегка толкнул в спину Фредериксберга.

В последние минуты "Шериф" принялся за дело и пытается что-то эдакое сотворить, выдумать на половине поля своего соперника. Пока не особо получается, но получиться ведь может в любой момент, не так ли?

Второй за минуту угловой с правого фланга Фредериксберг исполнил иначе, выполнив подачу во вратарскую площадь, и она имела перспективы превратиться в "сухой лист", однако Максим Коваль не растерялся и смахнул мяч в сторону.

Согласно типичному представлению, "Клаксвик" должен как раз делать ставку на силовую игру, стандартные положения и подачи. Очередной штрафной удар сейчас заработали гости по центру, это Бадоло уронил Фредериксберга ценой жёлтой карточки. До линии штрафной площади "Шерифа" метров пятнадцать.

Прямой удар по воротам нанёс со штрафного удара Арни Фредериксберг, мяч полетел в район левой девятки ворот хозяев, и там его поймал Максим Коваль. Вскоре возникла ещё одна атака у гостей, Патрик да Силва проходил по левому полуфлангу и нанёс удар мимо дальнего угла скорее вдоль створа.

Пока в начале второго тайма "Шериф" не презентует себя в нападении, приходится в большей степени отбиваться тираспольской команде. Посмотрим, может, скоро ситуация на поле изменится.

Вот есть попытка со стороны хозяев поразить чужие ворота. Жоау Паулу несколько сместился к центру с правого фланга и нанёс низом удар в ближнее угол, а если точнее, то мимо ближнего угла.

По игре трудно сказать, кому достанется выигрыш в сегодняшнем матче и путёвка в групповой этап Лиги Европы. Игра идёт на три результата в плане того, каким будет исход основного времени. Ну и на два результата в плане выявления конечного победителя.

Не удалась сейчас контратака тираспольцам левым флангом, потеряли они мяч около центральной линии, а ведь наверняка рассчитывали на колкий ответный выпад.

"Клаксвик" продолжает больше владеть мячом и атаковать после перерыва. Следует от гостей диагональная подача с правого фланга в центр штрафной площади, откуда выносят мяч хозяева верхом.

Армель Зохури отправился в подкат, чтобы достать до мяча и сохранить его в пределах поля на правом фланге атаки, однако не преуспел в этом деле, и получился аут в пользу "Клаксвика".

Кстати, тотально сегодня никто проиграет, если можно так выразиться. Поскольку неудачник сегодняшнего матча также сыграет в групповом этапе еврокубка, только не Лиги Европы, а Лиги конференций.

Фредериксберг вбросил далёкий диагональный аут в атаке на левом фланге, а дальше пошла вязкая возня с мячом, завершившаяся мелким фолом Жоау Паулу.

Штатный исполнитель стандартных положений у "Клаксвика" Фредериксберг навесил со штрафного с левого края, после чего заработали гости угловой. С правого фланга исполнялся корнер также Фредериксбергом, это была передача на ближний край штрафной площади на Даниэльсена, чей удар был заблокирован хозяевами на новый угловой.

Первый тайм

46' "Шериф" играет в чёрной форме, тогда как "Клаксвик" предстал на футбольном поле в сине-белом одеянии.

— Свисток на перерыв. Счёт 1:1 зафиксирован по итогам первого тайма. Если ничья будет и после 90 минут игры, тогда станем свидетелями дополнительного времени в матче между "Шерифом" и "Клаксвиком".

45' Шесть компенсированных минут уже прошло из всего семи добавленных. На правом фланге вбросила аут фарерская команда, но дальше всё было прозаично. Никакого углового и теперь уже аут в пользу "Шерифа". А потом опять в пользу "Клаксвика".

45' Бадоло с левого фланга пытался сделать доставку в центр штрафной площади "Клаксвика", но вместо этого удалось заработать угловой "Шерифу", который был разыгран, и последовала высокая подача с игры за лицевую линию.

45' Бадоло подал угловой с левого края, Йоханссон смахнул мяч на выходе, а потом у гостей открылась возможность для контратаки, но Артундуага сорвал её, уронив Фредериксберга и получив жёлтую карточку.

45' Артундуага вбросил аут с левого фланга в чужую штрафную площадь, где состоялась верховая борьба, после которой "Шериф" получил право на исполнение углового.

45' 7 минут компенсировано к первому тайму. Правильно мы спрогнозировали, что немало времени ещё придётся играть командам до перерыва.

44' Судья имеет основания добавить к первому тайму больше стандартной одной минуты, учитывая, что было несколько остановок в игре из-за травм.

43' Нгом-Мбекели в центральной части поля сфолил против Ватнсдаля, который перекрутился на газоне. Могло было здесь и жёлтую карточку предъявить игроку хозяев, однако арбитр не стал это делать.

42' Нгом-Мбекеле на правой штанге дотянулся до мяча головой после мягкого заброса с ближнего фланга от Зохури, только вот никакого острого момента не образовалось, мяч неопасно покинул пределы поля, и даже углового в пользу "Шерифа" здесь не будет.

41' Полежав на газоне где-то минуту, оба футболиста поднялись на ноги без медицинских манипуляций. Не возникло сейчас работы у медицинских штабов клубов.

39' Жёсткое столкновение на одном из флангов в центральной трети поля. Бадоло и Даниэльсен срубились в стыке в борьбе за мяч и оба оказались на газоне. Нарушение правил было со стороны "Шерифа".

38' На своей половине поля перекатывали мяч гости, прессинг со стороны "Шерифа" был не самый упорный, в итоге дошла передача и до голкипера "Клаксвика".

37' Теперь другой 17-й номер Йоаннес Даниэльсен не смог удержать мяч на правом фланге нападения и позволил игровому снаряду выкатиться за лицевую линию.

36' "Шериф" тоже спохватился, пропустив ответный мяч. Правда, ничем интересным хозяйская атака не закончилась. Нгом-Мбекели откликался на заброс партнёра по левому полуфлангу, однако мяч ускакал за лицевую линию.

35' Ну что ж, снова оформилась промежуточная ничья по итогам двухматчевого противостояния. Если счёт по итогам основного времени тоже будет равным, то автоматически назначится дополнительное.

34' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Люк Касси!

Последовала у "Клаксвика" подача корнера с правого фланга от Фредериксберга, в район ближней штанги полетел мяч, а там расторопнее всех оказался Касси, головой переправивший мяч в сетку.

33' Неплохо сейчас "Клаксвик" поучаствовал в атаке,, с правого фланга оказывалось давление, и заработан угловой.

32' О замене вратаря у фарерской команды речи не идёт. Ещё не хватало "Клаксвику" в районе получаса игры оказаться перед необходимостью проводить вторую замену из-за травмы, тем более на такой чувствительной позиции.

31' Вратарь "Клаксвика" Йоханссон, неудачно приземлившийся в предыдущем эпизоде, получает медицинскую помощь от врачебной бригады.

30' Йоханссон и Петерсен столкнулись в своей штрафной площади, когда борьбу с защитником "Клаксвика" вёл Энрике. После этого вратарь и защитник гостей оказались не у дел, а "Шерифу" не удалось так продолжить свою атаку, чтобы поразить освободившиеся ворота противника.

29' Всей командой опустился "Клаксвик" не просто на свою половину, но и близко к своей штрафной площади. Такая вот картина сейчас на футбольном поле.

28' В данный момент игра тянется в середине поля. Контролировали там мяч футболисты гостей, а потом допустили потерю, но у "Шерифа" нет контратаки, тоже пошло тягучее владение.

27' Кстати, "Клаксвик" на одной из предыдущих стадий выбил из Лиги чемпионов "Ференцварош", после чего венгерский клуб уволил Станислава Черчесова с поста главного тренера команды.

26' "Клаксвику" не смог надолго взять мяч под свой контроль, хотя сразу после пропущенного гола такие намерения у фарерской команды имелись.

25' Бадоло из центра поля закинул мяч к штрафной площади соперника, где прошла верховая борьба, а на подборе мяч подхватили тираспольцы, но не просматривается, что будет опасность.

24' Нгом-Мбекели почти от левой границы штрафной площади перспективно прострелил вдоль линии вратарской, однако не удалось никому из партнёров замкнуть эту передачу в подкате.

23' Нгом-Мбекели приложился по воротам гостей с подступов к штрафной площади. Это оказался неточный удар, мяч отправился выше створа.

22' Произошла вынужденная замена в составе "Клаксвика": вместо травмированного Вегарда Форрена на поле вышел Бёрге Петерсен.

21' Покидает поле пострадавший футболист на своих ногах, однако продолжить встречу, судя по всему, он не сможет.

20' Повреждение дало о себе знать у игрока "Клаксвика", вот и врачи на поле появились. Это Вегард Форрен.

19' Фредериксберг подал корнер с правого фланга, на дальнюю штангу полетел мяч, однако удар по воротам после подачи нанести не получилось.

18' Идут вперёд гости, а что же им ещё остаётся делать? По правому флангу была атака у фарерской команды, был заработан аут, потом далеко вброшен, и следующим этапом стал угловой удар.

17' "Клаксвику" ведь теперь обязательно нужно забивать, если он ещё лелеет надежду попасть в групповой этап именно Лиги Европы.

16' Итак, "Шериф" достаточно быстро повёл в счёте, и это значит, что игра сейчас вполне может повеселеть.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Луваннор Энрике (с пенальти)!

Йоханссон стал заваливаться в правую от себя сторону, а Энрике правильно сделал, что направил мяч в другую половину створа.

14' Рене Йоэнсен получил за фол в своей штрафной жёлтую карточку. Не двойное наказание, конечно, но тоже дополнительные проблемы для "Клаксвика".

14' Пенальти назначен в ворота "Клаксвика"! Жоау Паулу получил по ногам в чужой штрафной площади, и арбитр указал на 11-метровую отметку.

11' Игра проходит в центре поля, команды не форсируют события, оно и понятно, ведь играть ещё очень много.

10' Много у нас пока тактики мелкого фола в матче, получается не очень здорово со стороны обеих команд. Чувствуется, что может ситуация вспухнуть в какой-то момент.

9' Жоау Паулу оправился от повреждения небольшого и сам пробил по воротам, мяч пролетел мимо цели.

8' Андреасен нарушил правила, отправив на газон Жоау Паулу. Арбитр немедленно назначил штрафной в пользу "Шерифа".

7' Мы помним, какую сенсацию "Шериф" сотворил в позапрошлом еврокубковом сезоне, выйдя в весеннюю часть еврокубков.

6' Коваль в подкате выбил мяч после неплохого прохода через центр со стороны оппонента. Могло быть опасно.

5' Артундуага сейчас имел неплохой момент, попробовал выполнить удар, но не сумел попасть в створ.

5' Пока только начало матча, и счёт не открыт, так что далекоидущих выводов в любом случае делать не стоит.

4' Победитель проследует в групповой этап Лиги Европы, а проигравший - в групповую стадию Лиги конференций.

3' Ватнсдаль неплохо прошёл по флангу, после того, как на правую бровку был смещён вектор атаки. После этого последовал навес, но пробить никто не смог.

2' Напомним, что в первом матче между этими командами была зафиксирована ничья 1:1.