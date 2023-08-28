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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Шериф
 
Позже
Клаксвик
Прогнозы 45
Шериф 93.3% (42)
X 4.4% (2)
Клаксвик 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Клаксвик
1.49
4.40
8.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шериф
Клаксвик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янсане Момо 2 0.67
Анкей Дэвид 2 0.67
Бадоло Седрик 1 0.33
Рикардиньо Кавальканте 1 (1) 0.33
Нгом-Мбекели Жером 1 0.33
Энрике Луваннор 1 (1) 0.33
Пайва Винисиус 0 0
Зохури Армель 0 0
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Силва Патрик 1 1
Касси Люк 0 0

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Габи 1 0
Апостолакис Константинос 1 0
Гарананга Мунаше 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Шериф
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Шериф
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0 БАТЭ - Шериф 2:2
Спарта Селемет - Шериф 0:2 Шериф - БАТЭ 5:1 Петрокуб - Шериф 0:1 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Бельцы - Шериф 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Шериф - Зимбру 0:0 Петрокуб - Шериф 0:1 Петрокуб - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 2:0 Шериф - Бельцы 1:1 Шериф - Милсами 2:1
Клаксвик
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Клаксвик - Стреймур 3:2 Клаксвик - Шериф 1:1 Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0
Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1 Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0 Клаксвик - Аргир 2:1 Фуглафйордур - Клаксвик 1:7 Клаксвик - Б-36 2:1 Вестур - Клаксвик 0:3 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Фуглафйордур 1:0 Б-36 - Клаксвик 2:3

Результаты матчей

Шериф
Клаксвик

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шериф
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Клаксвик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 45
    Шериф 93.3% (42)
    X 4.4% (2)
    Клаксвик 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Клаксвик
    1.49
    4.40
    8.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Шериф - Клаксвик

    Исход игры
    Шериф
    93.3% (42)
    Ничья
    4.4% (2)
    Клаксвик
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    60.47% (26)
    Нет
    39.53% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Шериф
    51.1% (23)
    2:0 Шериф
    22.2% (10)
    1:0 Шериф
    15.6% (7)
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