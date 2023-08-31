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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Спарта Прага
4:1
Конец матча
Динамо Загреб
0'
1:0
2' Гол
Гараслин Лукаш
2:0
24' Гол
Сёренсен Асгер
44' Желтая карточка
Мохаррами Садех
50' Желтая карточка
Олатунджи Виктор
52' Желтая карточка
Виснер Томаш
3:0
67' Гол
Панак Филип
3:1
71' Гол
Батурина Мартин
4:1
87' Гол
Олатунджи Виктор
90'+6

Ход матча

2'
Гараслин Лукаш
(Панак Филип)
1:0
24'
Сёренсен Асгер
(Кайринен Каан)
2:0
44'
 
Мохаррами Садех
46'
 
Шутало Бошко
Мохаррами Садех
46'
 
Михайличенко Богдан
Марин Антонио
50'
Олатунджи Виктор
 
52'
Виснер Томаш
 
63'
Зелены Ярослав
Рынеш Матей
 
63'
Бирманчевич Велько
Гараслин Лукаш
 
67'
Панак Филип
(Бирманчевич Велько)
3:0
69'
Садилек Лукаш
Ляци Казим
 
71'
3:1
Батурина Мартин
(Петкович Бруно)
71'
 
Эмрели Махир
Шпикич Дарио
84'
Пешек Якуб
Виснер Томаш
 
84'
Карабец Адам
Кухта Ян
 
87'
Олатунджи Виктор
(Пешек Якуб)
4:1
89'
 
Дрмич Йосип
Булат Марко

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 116
Спарта Прага 63.8% (74)
X 19.8% (23)
Динамо Загреб 16.4% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
25
Сёренсен
Асгер
27
Панак
Филип
37
Крейчи
Ладислав
II
28
Виснер
Томаш
20
Ляци
Казим
6
Кайринен
Каан
32
Рынеш
Матей
9
Кухта
Ян
7
Олатунджи
Виктор
22
Гараслин
Лукаш
33
Невистич
Иван
2
Мохаррами
Садех
13
Ристовски
Стефан
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
10
Батурина
Мартин
20
Марин
Антонио
9
Петкович
Бруно
Спарта Прага
3-4-3
Динамо Загреб
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Прага
Динамо Загреб

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1
ТМК
1:1
ЛЕ
3:3
ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
3

Среднее время на гол

67
30

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панак Филип 1 0.5
Гараслин Лукаш 1 0.5
Сёренсен Асгер 1 0.5
Олатунджи Виктор 1 0.5
Крейчи Ладислав II 1 (1) 0.5
Пешек Якуб 0 0
Кайринен Каан 0 0
Бирманчевич Велько 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванушец Лука 1 0.5
Перич Дино 1 0.5
Шпикич Дарио 1 0.5
Батурина Мартин 1 0.5
Петкович Бруно 0 0
Любичич Роберт 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляци Казим 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаррами Садех 1 0
Батурина Мартин 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Прага - Карвина 3:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 Теплице - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Копенгаген 3:3
Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Загреб - Риека 2:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2
Динамо Загреб - ХНК Горица 0:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3 Динамо Загреб - Астана 4:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0

Результаты матчей

Спарта Прага
Динамо Загреб

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Весь список
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    Прогнозы 116
    Спарта Прага 63.8% (74)
    X 19.8% (23)
    Динамо Загреб 16.4% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 4:1 Динамо Загреб

    Исход игры
    Спарта Прага
    63.8% (74)
    Ничья
    19.8% (23)
    Динамо Загреб
    16.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.56% (78)
    Меньше
    28.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    85.32% (93)
    Нет
    14.68% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Спарта Прага
    49.1% (57)
    1:1 Ничья
    13.8% (16)
    1:2 Динамо Загреб
    8.6% (10)
    1:0 Спарта Прага
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    5.2% (6)
    3:1 Спарта Прага
    2.6% (3)
    0:2 Динамо Загреб
    1.7% (2)
    0:1 Динамо Загреб
    1.7% (2)
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