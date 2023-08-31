Стадион: Эпет Арена.
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолГараслин Лукаш
2:0
24' ГолСёренсен Асгер
44' Желтая карточкаМохаррами Садех
50' Желтая карточкаОлатунджи Виктор
52' Желтая карточкаВиснер Томаш
3:0
67' ГолПанак Филип
3:1
71' ГолБатурина Мартин
4:1
87' ГолОлатунджи Виктор
90'+6
Ход матча
2'
1:0
24'
2:0
44'
50'
52'
67'
71'
84'
87'
4:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
27
Панак
Филип
28
Виснер
Томаш
20
Ляци
Казим
32
Рынеш
Матей
9
Кухта
Ян
55
Перич
Дино
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
-
28 Виснер ТомашПолузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
-
26 Выдра ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пешек ЯкубПолузащитник
-
29 Шевчик МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Карабец АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Сейк ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эмрели МахирПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якирович Сергей
История личных встреч
Спарта Прага
Динамо Загреб
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
3
Среднее время на гол
67
30
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панак Филип
|1
|0.5
|Гараслин Лукаш
|1
|0.5
|Сёренсен Асгер
|1
|0.5
|Олатунджи Виктор
|1
|0.5
|Крейчи Ладислав II
|1 (1)
|0.5
|Пешек Якуб
|0
|0
|Кайринен Каан
|0
|0
|Бирманчевич Велько
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванушец Лука
|1
|0.5
|Перич Дино
|1
|0.5
|Шпикич Дарио
|1
|0.5
|Батурина Мартин
|1
|0.5
|Петкович Бруно
|0
|0
|Любичич Роберт
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляци Казим
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаррами Садех
|1
|0
|Батурина Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Спарта Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Спарта Прага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Динамо Загреб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Прага - Карвина 3:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 Теплице - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Копенгаген 3:3
Яблонец - Спарта Прага 1:5 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Пардубице 5:2 Фастав Злин - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Чукарички - Спарта Прага 1:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Височина Йиглава 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Словацко - Спарта Прага 0:0 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:1 Спарта Прага - Славия Прага 3:2 Сигма Оломоуц - Спарта Прага 0:1 Спарта Прага - Славия Прага 0:2 Слован Либерец - Спарта Прага 1:3
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Динамо Загреб - Риека 2:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2
Динамо Загреб - ХНК Горица 0:0 Астана - Динамо Загреб 0:2 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:3 Динамо Загреб - Астана 4:0 Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3 Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0
Результаты матчей
Спарта Прага
Динамо Загреб
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Динамо Загреб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|3
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|2 (2)
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Хеккен
|Хаммар Юхан
|1 1
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спарта Прага 4:1 Динамо Загреб
Исход игры
Спарта Прага
63.8% (74)
Ничья
19.8% (23)
Динамо Загреб
16.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
71.56% (78)
Меньше
28.44% (31)
Обе команды забьют
Да
85.32% (93)
Нет
14.68% (16)
Популярный счёт
2:1 Спарта Прага
49.1% (57)
1:1 Ничья
13.8% (16)
1:2 Динамо Загреб
8.6% (10)
1:0 Спарта Прага
7.8% (9)
2:2 Ничья
5.2% (6)
3:1 Спарта Прага
2.6% (3)
0:2 Динамо Загреб
1.7% (2)
0:1 Динамо Загреб
1.7% (2)
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