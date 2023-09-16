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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Норшелланн
2:2
Второй тайм: 76'
Копенгаген
0'
0:1
16' Гол
Оскарссон Орри
1:1
27' Гол
Тверсков Йеппе
38' Желтая карточка
Йелерт Элиас
45' Желтая карточка
Гонсалвеш Диогу
1:2
54' Гол
Эльюнусси Мохамед
2:2
62' Гол
Фресе Мартин

Ход матча

16'
0:1
Оскарссон Орри
(Ачури Мохамед Элиас)
27'
Тверсков Йеппе
(Свенссон Даниэль)
1:1
38'
 
Йелерт Элиас
45'
 
Гонсалвеш Диогу
54'
1:2
Эльюнусси Мохамед
(Ачури Мохамед Элиас)
61'
 
Лерагер Лукас
Бардгджи Руни
62'
 
Корнелиус Андреас
Оскарссон Орри
62'
Фресе Мартин
(Диоманде Мохаммед)
2:2
69'
Доржелес Марио
Свенссон Даниэль
 
75'
 
Классон Виктор
Гонсалвеш Диогу
75'
 
Ларссон Джордан
Эльюнусси Мохамед

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 257 Количество передач 226
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Копенгаген
2.80
3.90
4.30
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
14
Осман
Ибрагим
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
10
Эльюнусси
Мохамед
33
Фальк
Расмус
9
Гонсалвеш
Диогу
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Норшелланн
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Копенгаген

21 матч

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
52.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

37 матчей

13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 32 победы

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 24 победы

58 матчей

20.7%
24.1%
55.2%
12 побед 14 ничьих 32 победы

Первый тайм

25.9%
37.9%
36.2%
15 побед 22 ничьи 21 победа

Второй тайм

19%
39.7%
41.3%
11 побед 23 ничьи 24 победы

История матчей

СД
3:2
К
5:3
К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

33
35

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Среднее время на гол

70
82

Всего голов

68
39

Голов в среднем за матч

2.13
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

101
74

Голов в среднем за матч

1.74
1.28

Тотал матчей

2.5
56
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 86%
Меньше 14%
8
35
Больше 60%
Меньше 40%
23
22
Больше 38%
Меньше 62%
36
8
Больше 14%
Меньше 86%
50
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.5
Нуама Эрнест 4 0.5
Тверсков Йеппе 2 0.25
Беньямин Нюгрен 2 0.25
Осман Ибрагим 1 0.13
Фресе Мартин 1 0.13
Хансен Киан 1 0.13
Антман Оливер 1 0.13
Нагало Адамо 1 0.13
Доржелес Марио 1 0.13
Хардер Конрад 1 0.13
Свенссон Даниэль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 4 (3) 0.5
Бардгджи Руни 4 0.5
Эльюнусси Мохамед 2 0.25
Оскарссон Орри 2 0.25
Ачури Мохамед Элиас 1 0.13
Дикс Кевин 1 0.13
Лерагер Лукас 1 0.13
Вавро Денис 1 0.13
Ларссон Джордан 1 0.13
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.13
Соренсен Кристиан I 0 0
Фальк Расмус 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 0
Ларссон Джордан 2 0
Фальк Расмус 1 0
Классон Виктор 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
8
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Копенгаген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
17
4 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
6%
4
24%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
3
17%
2
12%
61-75
7
39%
3
18%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0
Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Норшелланн - Нествед 3:0 Норшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Норшелланн 5:1 Норшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1
Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1

Результаты матчей

Норшелланн
Копенгаген

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
6
1
5
2
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2:2 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Норшелланн
 2:2 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Брондбю
 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
7.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
8.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
9.
Люнгбю
 7 2 2 3 9 - 10 8
10.
Раннерс
 7 1 2 4 6 - 17 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 2:2 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 2:2 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 2:2 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 2:2 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
8.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
9.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 4 0 1 3 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Вайле Альбентоса Рауль 4
АГФ Орхус Поульсен Николай 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 75'
    Тактическая замена. Эльюнусси Мохамед уходит с поля и его заменяет Ларссон Джордан
  • 75'
    Тактическая замена. Гонсалвеш Диогу уходит с поля и его заменяет Классон Виктор
  • 73'
    Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 73'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 72'
    Матч возобновлен
  • 71'
    Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 71'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • 62'
      Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
    • 62'
      Г О О О О О О Л - Фресе Мартин из команды Норшеланн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 62'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 62'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 62'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Тактическая замена. Orri Oskarsson уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас
    • 61'
      Тактическая замена. Бардгджи Руни уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
    • 61'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 61'
      Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 57%, Копенгаген: 43%.
    • 59'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Гонсалвеш Диогу из команды Копенгаген в офсайде
    • 56'
      Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Копенгаген: 45%.
    • 54'
      Ачури Мохамед Элиас сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед забивает с правой ноги!
    • 54'
      Копенгаген начинает контратаку
    • 54'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 54'
      Эльюнусси Мохамед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 52'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      Дикс Кевин ошибается в защите.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 51'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 50'
      Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Копенгаген: 46%.
    • 49'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Мохаммед Диоманд нанес удар в каркас ворот!
    • 49'
      Йелерт Элиас успешно блокирует удар.
    • 49'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 47'
      Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали
    • 47'
      Гонсалвеш Диогу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Копенгаген
    2.80
    3.90
    4.30
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    Где смотреть матч Норшелланн 2:2 Копенгаген онлайн

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