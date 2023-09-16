Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.

62' Г О О О О О О Л - Фресе Мартин из команды Норшеланн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

62' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

62' Нагало Адамо из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

62' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Тактическая замена. Orri Oskarsson уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас

61' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Норшеланн пытается что-то создать.

58' Норшеланн контролирует мяч.

57' Норшеланн контролирует мяч.

56' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

54' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед забивает с правой ноги!

54' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

53' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Копенгаген

52' Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Удар от ворот произведет Копенгаген

52' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Удар от ворот произведет Норшеланн

50' Удар от ворот произведет Копенгаген

50' Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали

49' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мохаммед Диоманд нанес удар в каркас ворот!

48' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Норшеланн

47' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

47' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.