Тур: 8. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 8836 Главный судья: Кехлет Якоб
2:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолОскарссон Орри
1:1
27' ГолТверсков Йеппе
38' Желтая карточкаЙелерт Элиас
45' Желтая карточкаГонсалвеш Диогу
1:2
54' ГолЭльюнусси Мохамед
2:2
62' ГолФресе Мартин
84' Желтая карточкаВавро Денис
90' Желтая карточкаРасмуссен Кристиан
90'+7
Ход матча
16'
27'
38'
45'
54'
62'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
13 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
588 Количество передач 370
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
39
Нагало
Адамо
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Копенгаген
21 матч
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
52.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
37 матчей
13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 32 победы
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 24 победы
58 матчей
20.7%
24.1%
55.2%
12 побед 14 ничьих 32 победы
Первый тайм
25.9%
37.9%
36.2%
15 побед 22 ничьи 21 победа
Второй тайм
19%
39.7%
41.3%
11 побед 23 ничьи 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
35
Голов в среднем за матч
1.27
1.09
Среднее время на гол
70
82
Всего голов
68
39
Голов в среднем за матч
2.13
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
101
74
Голов в среднем за матч
1.74
1.28
Тотал матчей
2.5
56
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 86%
Меньше 14%
8
35
Больше 60%
Меньше 40%
23
22
Больше 38%
Меньше 62%
36
8
Больше 14%
Меньше 86%
50
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
51
70
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.5
|Нуама Эрнест
|4
|0.5
|Тверсков Йеппе
|2
|0.25
|Фресе Мартин
|2
|0.25
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.25
|Осман Ибрагим
|1
|0.13
|Хансен Киан
|1
|0.13
|Антман Оливер
|1
|0.13
|Нагало Адамо
|1
|0.13
|Доржелес Марио
|1
|0.13
|Хардер Конрад
|1
|0.13
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|4 (3)
|0.5
|Бардгджи Руни
|4
|0.5
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.25
|Оскарссон Орри
|2
|0.25
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.13
|Дикс Кевин
|1
|0.13
|Лерагер Лукас
|1
|0.13
|Вавро Денис
|1
|0.13
|Ларссон Джордан
|1
|0.13
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.13
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Беньямин Нюгрен
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Хардер Конрад
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Ларссон Джордан
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
2
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
8
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Копенгаген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
19
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
20%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
7
35%
3
16%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0
Силькеборг - Норшелланн 2:0 Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Норшелланн - Нествед 3:0 Норшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Норшелланн 5:1 Норшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1
Копенгаген
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1
Видовре - Копенгаген 0:2 Спарта Прага - Копенгаген 3:3 Копенгаген - Оденсе 2:1 Копенгаген - Спарта Прага 0:0 Копенгаген - Раннерс 4:0 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - Копенгаген 2:3 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - Копенгаген 0:1
Результаты матчей
Норшелланн
Копенгаген
Точный счет
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
71
53
26
26
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|5
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|4
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|3
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3