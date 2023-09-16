Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Норшеланн контролирует мяч.

87' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Копенгаген

86' Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.

86' Осман Ибрагим из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

84' Вавро Денис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Удар от ворот произведет Норшеланн

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Матч возобновлен

83' Мохаммед Диоманд получил травму и заменен. Беньямин Нюгрен выходит на поле.

81' Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Классон Виктор наказан за толчок Мохаммед Диоманд

81' Удар от ворот произведет Норшеланн

79' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Копенгаген

78' Расмуссен Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

77' Норшеланн контролирует мяч.

73' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

70' Норшеланн пытается что-то создать.

70' Матч возобновлен

68' Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.

62' Г О О О О О О Л - Фресе Мартин из команды Норшеланн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

62' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

62' Нагало Адамо из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

62' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Тактическая замена. Orri Oskarsson уходит с поля и его заменяет Корнелиус Андреас

61' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Вилладсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Норшеланн пытается что-то создать.

58' Норшеланн контролирует мяч.

57' Норшеланн контролирует мяч.

56' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

54' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед забивает с правой ноги!

54' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

53' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Копенгаген

52' Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Удар от ворот произведет Копенгаген

52' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Удар от ворот произведет Норшеланн

50' Удар от ворот произведет Копенгаген

50' Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали

49' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мохаммед Диоманд нанес удар в каркас ворот!

48' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Норшеланн

47' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

47' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.