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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Скалица
0:0
Конец матча
Спартак Трнава
0'
30' Желтая карточка
Martin Nagy II
56' Желтая карточка
Азанго Филип
63' Желтая карточка
Прохазка Роман
85' Желтая карточка
Баинович Филип
85' Желтая карточка
Jakub Kousal
90'+4
1
Matej
Luksch
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
24
Ondrej
Rudzan
16
Матеёв
Роберт
18
Martin
Nagy
II
22
Mario
Holly
7
Яо
Янн
Майкл
10
Власко
Ян
11
Daniel
Smekal
71
Такач
Доминик
18
Шулек
Мартин
2
Штетина
Лукаш
4
Горосито
Николас
5
Компан-Брезник
Миха
28
Буката
Мартин
25
Баинович
Филип
8
Стефаник
Самуэль
11
Азанго
Филип
19
Ристовски
Милан
20
Осени
Азиз
Скалица
4-4-1-1
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

Скалица
Спартак Трнава

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
2:3
КС
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 0.4
Гаша Роман 1 0.2
Denis Baumgartner 1 0.2
Яо Янн Майкл 0 0
Daniel Smekal 0 0
Martin Masik 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 2 (1) 0.5
Баинович Филип 1 0.25
Компан-Брезник Миха 1 0.25
Стефаник Самуэль 0 0
Буката Мартин 0 0
Желькович Адриан 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Denis Baumgartner 2 0
Michael Ranko 1 0
Martin Nagy II 1 0
Ondrej Rudzan 1 0
Jakub Kousal 1 0
Mario Holly 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 1 1
Прохазка Роман 2 0
Осени Азиз 2 0
Джуричин Марко 1 0
Баинович Филип 1 0
Азанго Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0

Результаты матчей

Скалица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Скалица
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Скалица
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Ружомберок - Скалица 2:1 Скалица - Злате Моравце 2:0
Скалица - Мошонмадьяровар 0:1 МФК Вышков - Скалица 1:1 Скалица - Петржалка 1:0 Поважска-Бистрица - Скалица 0:1 Словацко - Скалица 3:1 Баник Острава - Скалица 1:2 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Скалица - Михаловце 3:2 Скалица - Злате Моравце 0:1 Скалица - Слован Братислава 3:3 Михаловце - Скалица 1:1 Слован Братислава - Скалица 2:1 Скалица - Ружомберок 1:1 Злате Моравце - Скалица 0:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1
Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1

Результаты матчей

Скалица
Спартак Трнава

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Скалица
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 5 4 0 1 14 - 7 12
2.
Железярне Подбрезова
 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Тренчин
 5 3 1 1 12 - 9 10
4.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 10 - 8 10
5.
ДАК
 5 2 2 1 9 - 5 8
6.
Слован Братислава
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Спартак Трнава
 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
Ружомберок
 4 1 1 2 5 - 9 4
10.
Скалица
 5 1 1 3 5 - 6 4
11.
Михаловце
 4 0 1 3 0 - 7 1
12.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
2.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Тренчин
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Скалица
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Слован Братислава
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
ДАК
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
5.
Железярне Подбрезова
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Жилина
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Михаловце
 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Ружомберок
 2 0 0 2 2 - 7 0
12.
Злате Моравце
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Тренчин Rahim Ibrahim 4
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4
Жилина Henry Addo 3 (2)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Голиков Александр 3
Тренчин Бариш Дамьян 3
Железярне Подбрезова Marek Kristian Bartos 3
Жилина Стойчевски Андрей 3
Железярне Подбрезова Байо Махмуду 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 30'
      Martin Nagy получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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