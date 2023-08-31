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Жеребьёвка Лиги Европы
 
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История личных встреч

Жеребьёвка Лиги Европы
онлайн-трансляция

38 матчей

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Результаты последних матчей

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  • Первый тайм
  • Победный финальный кубок
    4'
    Трофей Лиги Европы на сцену вынес Стефан М'Биа. Он дважды становился победителем турнира в составе "Севильи". Он также будет помогать в проведении жеребьёвки в этот день. Этот парень закончил игровую карьеру в 2022 году.
  • 3'
    Напомним, что в прошлом сезоне трофей Лиги Европы забрала испанская "Севилья", которая благодаря этому получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. В Лиге Европы выступит английский "Вест Хэм", который забрал в июне трофей Лиги конференций.
  • 2'
    Корзины распределены согласно рейтингу клубов в турнирах УЕФА. В одном квартете не могут оказаться клубы из одной страны.
  • 1'
    Итак, в зале всё готово к началу проведения жеребьёвки. Жаль, но этот евросезон снова пройдёт без российских клубов.
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция процедуры жеребьёвки группового этапа Лиги Европы УЕФА в сезоне 2023/2024. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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    "Вест Хэм" (Англия) "Спортинг" (Португалия) "Брайтон" (Англия) АЕК (Греция)
    "Ливерпуль" (Англия) "Ренн" (Франция) "Фрайбург" (Германия) "Панатинаикос" (Греция)
    "Аталанта" (Италия) "Славия" (Чехия) "Унион Сент-Жиллуаз" (Бельгия) "Арис" (Кипр)
    "Рома" (Италия) "Марсель" (Франция) "Спарта" (Чехия) "Серветт" (Швейцария)
    "Аякс" (Нидерланды) "Бетис" (Испания) "Шериф" (Молдова) "Хеккен" (Швеция)
    "Вильярреал" (Испания) "Олимпиакос" (Греция) "Маккаби" Хайфа (Израиль) "Тулуза" (Франция)
    "Рейнджерс" (Шотландия) "Карабах" (Азербайджан) "Молде" (Норвегия) "Ракув" (Польша)
    "Байер" (Германия) ЛАСК (Австрия) "Штурм" (Австрия) "Бачка-Топола" (Сербия)
Где смотреть матч Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция онлайн

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