Жеребьёвка Лиги Европы

Первый тайм

4' Трофей Лиги Европы на сцену вынес Стефан М'Биа. Он дважды становился победителем турнира в составе "Севильи". Он также будет помогать в проведении жеребьёвки в этот день. Этот парень закончил игровую карьеру в 2022 году.

3' Напомним, что в прошлом сезоне трофей Лиги Европы забрала испанская "Севилья", которая благодаря этому получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. В Лиге Европы выступит английский "Вест Хэм", который забрал в июне трофей Лиги конференций.

2' Корзины распределены согласно рейтингу клубов в турнирах УЕФА. В одном квартете не могут оказаться клубы из одной страны.