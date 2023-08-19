Стадион: Стадион Брисбейна. Зрители: 49461 Главный судья: Фостер Шерил
2:0
Конец матча
0'
1:0
30' ПенальтиРольфо Фридолина
45' Желтая карточкаГорри Катрина
2:0
62' ГолАсллани Косоваре
89' Желтая карточкаРубенссон Элин
90' Желтая карточкаХуртиг Лина
90'+7
Ход матча
30'
1:0
45'
62'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
430 Количество передач 372
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.50 Победа Швеции
-
14
Бьорн
Натали
15
Хант
Клэр
16
Расо
Хейли
11
Фаулер
Мэри
20
Керр
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бьорн НаталиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Энблом ТувеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шоуг СильвияПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герхардссон Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хант КлэрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Расо ХейлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фаулер МэриНападающий
-
20 Керр СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майка ТиганВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Батт ТамекаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Саймон КьяНападающий
-
Главный тренер: Тони Густавссон
История личных встреч
Швеция (жен)
Австралия (жен)
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Швеция (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илестедт Аманда
|4
|0.57
|Бломквист Ребека
|3
|0.43
|Рольфо Фридолина
|3 (1)
|0.43
|Асллани Косоваре
|1
|0.14
|Блакстениус Стина
|1
|0.14
|Рубенссон Элин
|1 (1)
|0.14
|Ангельдаль Филиппа
|1 (1)
|0.14
|Якобссон София
|0
|0
|Андерссон Йонна
|0
|0
|Хуртиг Лина
|0
|0
|Риттинг-Канерид Йоханна
|0
|0
Австралия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расо Хейли
|3
|0.43
|Кэтли Стэф
|2 (2)
|0.29
|Фурд Кейтлин
|1
|0.14
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0.14
|Фаулер Мэри
|1
|0.14
|Кеннеди Аланна
|1
|0.14
|Керр Сэм
|1
|0.14
|Горри Катрина
|0
|0
|Куни-Кросс Кира
|0
|0
Карточки
Швеция (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асллани Косоваре
|1
|0
|Рубенссон Элин
|1
|0
|Шоуг Сильвия
|1
|0
|Хуртиг Лина
|1
|0
Австралия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горри Катрина
|2
|0
|Ван Эгмонд Эмили
|1
|0
|Фурд Кейтлин
|1
|0
|Арнолд Макензи
|1
|0
|Тони Густавссон
|1
|0
Результаты матчей
Швеция (жен)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Австралия (жен)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Швеция (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
4
3
Швеция (жен)
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Австралия (жен)
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
100%
1
17%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
75%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Испания (жен) - Швеция (жен) 2:1 Япония (жен) - Швеция (жен) 1:2 Швеция (жен) - США (жен) 0:0 Аргентина (жен) - Швеция (жен) 0:2
Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1
Австралия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Австралия (жен) - Англия (жен) 1:3 Австралия (жен) - Франция (жен) 0:0 Австралия (жен) - Дания (жен) 2:0 Канада (жен) - Австралия (жен) 0:4
Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1
Результаты матчей
Швеция (жен)
Австралия (жен)
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Швеция (жен)
Австралия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
23
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
34
16
16
16
16
16
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 1
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 8
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 11
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|2 - 6
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|8 - 3
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|4 (3)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|4
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2