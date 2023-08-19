Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Рубенссон Элин получил желтую карточку от судьи

88' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Рубенссон Элин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Бьорн Натали выиграл воздушное противоборство у Mary Fowler.

83' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хуртиг Лина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Mary Fowler выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Керр Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Керр Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Mary Fowler пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

75' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Ангельдаль Филиппа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Куни-Кросс Кира выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Оооо... вот это был удар! Полкингхорн Клэр должен был забить с этой позиции.

70' Хорошая попытка от Полкингхорн Клэр , был неплохой удар, но вратарь спас

70' Кэтли Стэф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Карпентер Элли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Тактическая замена. Блакстениус Стина уходит с поля и его заменяет Rebecka Blomqvist

66' Куни-Кросс Кира выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Блакстениус Стина создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ангельдаль Филиппа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Вайн Кортни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Блакстениус Стина создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Австралия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Рубенссон Элин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Горри Катрина выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Швеция (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Полкингхорн Клэр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Mary Fowler ослабляет давление, выбив мяч.

53' Асллани Косоваре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Швеция (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Рубенссон Элин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фурд Кейтлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Mary Fowler выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Австралия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Пространство открывается для Рольфо Фридолина , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.