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  4. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: . Зрители: 49461 Главный судья: Фостер Шерил
Швеция (жен)
2:0
Конец матча
Австралия (жен)
0'
1:0
30' Пенальти
Рольфо Фридолина
45' Желтая карточка
Горри Катрина
2:0
62' Гол
Асллани Косоваре
89' Желтая карточка
Рубенссон Элин
90' Желтая карточка
Хуртиг Лина
90'+7

Ход матча

30'
Рольфо Фридолина
1:0
45'
 
Горри Катрина
60'
 
Вайн Кортни
Расо Хейли
60'
 
Ван Эгмонд Эмили
Горри Катрина
62'
Асллани Косоваре
(Блакстениус Стина)
2:0
67'
Бломквист Ребека
Блакстениус Стина
 
67'
Хуртиг Лина
Асллани Косоваре
 
74'
 
Невин Кортни
Карпентер Элли
74'
 
Чидиак Алекс
Полкингхорн Клэр
89'
Рубенссон Элин
 
89'
Сембрандт Линда
Риттинг-Канерид Йоханна
 
90'
Хуртиг Лина
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 430 Количество передач 372
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Мусович
Зекира
14
Бьорн
Натали
13
Илестедт
Аманда
6
Эрикссон
Магдалена
2
Андерссон
Йонна
16
Ангельдаль
Филиппа
23
Рубенссон
Элин
19
Риттинг-Канерид
Йоханна
9
Асллани
Косоваре
18
Рольфо
Фридолина
11
Блакстениус
Стина
18
Арнолд
Макензи
21
Карпентер
Элли
15
Хант
Клэр
4
Полкингхорн
Клэр
7
Кэтли
Стэф
16
Расо
Хейли
19
Горри
Катрина
23
Куни-Кросс
Кира
9
Фурд
Кейтлин
11
Фаулер
Мэри
20
Керр
Сэм
Швеция (жен)
Австралия (жен)

История личных встреч

Швеция (жен)
Австралия (жен)

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
4:0
ОИ
0:1
ОИ
4:2
ТМС
0:0
КА(
0:1
ЧМ
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Швеция (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илестедт Аманда 4 0.57
Бломквист Ребека 3 0.43
Рольфо Фридолина 3 (1) 0.43
Асллани Косоваре 1 0.14
Блакстениус Стина 1 0.14
Рубенссон Элин 1 (1) 0.14
Ангельдаль Филиппа 1 (1) 0.14
Якобссон София 0 0
Андерссон Йонна 0 0
Хуртиг Лина 0 0
Риттинг-Канерид Йоханна 0 0
Австралия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расо Хейли 3 0.43
Кэтли Стэф 2 (2) 0.29
Фурд Кейтлин 1 0.14
Ван Эгмонд Эмили 1 0.14
Фаулер Мэри 1 0.14
Кеннеди Аланна 1 0.14
Керр Сэм 1 0.14
Горри Катрина 0 0
Куни-Кросс Кира 0 0

Карточки

Швеция (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асллани Косоваре 1 0
Рубенссон Элин 1 0
Шоуг Сильвия 1 0
Хуртиг Лина 1 0
Австралия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горри Катрина 2 0
Ван Эгмонд Эмили 1 0
Фурд Кейтлин 1 0
Арнолд Макензи 1 0
Тони Густавссон 1 0

Результаты матчей

Швеция (жен)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Австралия (жен)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Швеция (жен)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Австралия (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

4
3
Швеция (жен)
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Австралия (жен)
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
100%
1
17%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
75%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Швеция (жен)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Испания (жен) - Швеция (жен) 2:1 Япония (жен) - Швеция (жен) 1:2 Швеция (жен) - США (жен) 0:0 Аргентина (жен) - Швеция (жен) 0:2
Швеция (жен) - Италия (жен) 5:0 Швеция (жен) - ЮАР (жен) 2:1 Швеция (жен) - Норвегия (жен) 3:3 Швеция (жен) - Дания (жен) 0:1 Германия (жен) - Швеция (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Франция (жен) 3:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Финляндия (жен) - Швеция (жен) 0:5 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Швеция (жен) - Бельгия (жен) 1:0 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Швеция (жен) - Швейцария (жен) 2:1 Нидерланды (жен) - Швеция (жен) 1:1 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1
Австралия (жен)
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Австралия (жен) - Англия (жен) 1:3 Австралия (жен) - Франция (жен) 0:0 Австралия (жен) - Дания (жен) 2:0 Канада (жен) - Австралия (жен) 0:4
Австралия (жен) - Нигерия (жен) 2:3 Австралия (жен) - Ирландия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Франция (жен) 1:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Шотландия (жен) - Австралия (жен) 1:0 Австралия (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Австралия (жен) - Чехия (жен) 4:0 Австралия (жен) - Таиланд (жен) 2:0 Австралия (жен) - Швеция (жен) 4:0 Дания (жен) - Австралия (жен) 1:3 Австралия (жен) - ЮАР (жен) 4:1 Австралия (жен) - Канада (жен) 1:2 Австралия (жен) - Канада (жен) 0:1 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Австралия (жен) - Новая Зеландия (жен) 3:1

Результаты матчей

Швеция (жен)
Австралия (жен)

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Швеция (жен)
Австралия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швейцария (жен)
 3 1 2 0 2 - 0 5
2.
Норвегия (жен)
 3 1 1 1 6 - 1 4
3.
Новая Зеландия (жен)
 3 1 1 1 1 - 1 4
4.
Филиппины (жен)
 3 1 0 2 1 - 8 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия (жен)
 3 2 0 1 7 - 3 6
2.
Нигерия (жен)
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Канада (жен)
 3 1 1 1 2 - 5 4
4.
Ирландия (жен)
 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (жен)
 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
Испания (жен)
 3 2 0 1 8 - 4 6
3.
Замбия (жен)
 3 1 0 2 3 - 11 3
4.
Коста-Рика (жен)
 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Дания (жен)
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Китай (жен)
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Гаити (жен)
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нидерланды (жен)
 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
США (жен)
 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Португалия (жен)
 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Вьетнам (жен)
 3 0 0 3 0 - 12 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (жен)
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Ямайка (жен)
 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Бразилия (жен)
 3 1 1 1 5 - 2 4
4.
Панама (жен)
 3 0 0 3 3 - 11 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Швеция (жен)
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
ЮАР (жен)
 3 1 1 1 6 - 6 4
3.
Италия (жен)
 3 1 0 2 3 - 8 3
4.
Аргентина (жен)
 3 0 1 2 2 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия (жен)
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Марокко (жен)
 3 2 0 1 2 - 6 6
3.
Германия (жен)
 3 1 1 1 8 - 3 4
4.
Южная Корея (жен)
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 4
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
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