Стадион: Австралия Стэдиум.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Испания (жен)
Англия (жен)
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Испания (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрмосо Дженнифер
|3
|0.5
|Бонмати Айтана
|3
|0.5
|Alba Redondo
|3
|0.5
|Salma Paralluelo
|2
|0.33
|Абельейра Тереза
|1
|0.17
|Гонсалес Эстер
|1
|0.17
|Ольга Кармона Гарсия
|1
|0.17
|Laia Codina
|1
|0.17
|Кальдентей Мариона
|1 (1)
|0.17
|Eva Maria Navarro
|0
|0
|Путеллас Алексия
|0
|0
|Батлье Она
|0
|0
Англия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Лорен
|3
|0.5
|Хемп Лорен
|3
|0.5
|Руссо Алессия
|3
|0.5
|Дэйли Рейчел
|1
|0.17
|Келли Хлоя
|1
|0.17
|Тун Элла
|1
|0.17
|Стэнвей Джорджия
|1 (1)
|0.17
|Гринвуд Алекс
|0
|0
|Брайт Милли
|0
|0
|Лаура Кумбс
|0
|0
|Картер Джессика
|0
|0
Карточки
Испания (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oihane Hernandez
|2
|0
|Ольга Кармона Гарсия
|1
|0
Англия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Лорен
|0
|1
|Бронз Люси
|1
|0
|Гринвуд Алекс
|1
|0
|Стэнвей Джорджия
|1
|0
|Хемп Лорен
|1
|0
|Келли Хлоя
|1
|0
Результаты матчей
Испания (жен)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Англия (жен)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
0
Испания (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Англия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
4
Испания (жен)
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Англия (жен)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
1
9%
0
0%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
4
24%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
1
6%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Испания (жен)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания (жен) - Швеция (жен) 2:1 Испания (жен) - Нидерланды (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Испания (жен) 1:5 Япония (жен) - Испания (жен) 4:0
Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0 Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Австралия (жен) - Англия (жен) 1:3 Англия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Англия (жен) - Нигерия (жен) 0:0 Китай (жен) - Англия (жен) 1:6
Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0
Результаты матчей
Испания (жен)
Англия (жен)
Точный счет
2:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Испания (жен)
Англия (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
33
33
24
24
15
24
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Испания (жен)
Англия (жен)
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|5 (1)
|Франция (жен)
|Диани Кадидиату
|4 (3)
|Швеция (жен)
|Илестедт Аманда
|4
|Нидерланды (жен)
|Роорд Джилл
|4
|Германия (жен)
|Попп Александра
|4
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Филиппины (жен)
|Sofia Harrison
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нидерланды (жен)
|Ван Де Донк Даниэль
|2
|США (жен)
|Лавелле Роуз
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания (жен) - Англия (жен)
Исход игры
Испания (жен)
28.6% (2)
Ничья
42.9% (3)
Англия (жен)
28.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (2)
Меньше
50% (2)
Обе команды забьют
Да
75% (3)
Нет
25% (1)
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