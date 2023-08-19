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  3. Чемпионат мира (женщины) 2023

Чемпионат мира (женщины)

Стадион: .
Испания (жен)
 
Позже
Англия (жен)
Прогнозы 6
Испания (жен) 16.7% (1)
X 50% (3)
Англия (жен) 33.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания (жен)
Ничья
Англия (жен)
2.75
3.10
3.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания (жен)
Англия (жен)

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЧЕ(
2:1
ТМС
0:0
ТМС
2:1
ЧЕ
2:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Испания (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрмосо Дженнифер 3 0.5
Бонмати Айтана 3 0.5
Alba Redondo 3 0.5
Salma Paralluelo 2 0.33
Абельейра Тереза 1 0.17
Гонсалес Эстер 1 0.17
Ольга Кармона Гарсия 1 0.17
Laia Codina 1 0.17
Кальдентей Мариона 1 (1) 0.17
Eva Maria Navarro 0 0
Путеллас Алексия 0 0
Батлье Она 0 0
Англия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Лорен 3 0.5
Хемп Лорен 3 0.5
Руссо Алессия 3 0.5
Дэйли Рейчел 1 0.17
Келли Хлоя 1 0.17
Тун Элла 1 0.17
Стэнвей Джорджия 1 (1) 0.17
Гринвуд Алекс 0 0
Брайт Милли 0 0
Лаура Кумбс 0 0
Картер Джессика 0 0

Карточки

Испания (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oihane Hernandez 2 0
Ольга Кармона Гарсия 1 0
Англия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Лорен 0 1
Бронз Люси 1 0
Гринвуд Алекс 1 0
Стэнвей Джорджия 1 0
Хемп Лорен 1 0
Келли Хлоя 1 0

Результаты матчей

Испания (жен)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Англия (жен)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
0
Испания (жен)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Англия (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
4
Испания (жен)
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Англия (жен)
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
18%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
1
9%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
4
24%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
3
23%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Испания (жен)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Испания (жен) - Швеция (жен) 2:1 Испания (жен) - Нидерланды (жен) 2:1 Швейцария (жен) - Испания (жен) 1:5 Япония (жен) - Испания (жен) 4:0
Испания (жен) - Замбия (жен) 5:0 Испания (жен) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Дания (жен) - Испания (жен) 0:2 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Испания (жен) - Норвегия (жен) 4:2 Чехия (жен) - Испания (жен) 0:3 Австралия (жен) - Испания (жен) 3:2 Испания (жен) - Ямайка (жен) 3:0 Испания (жен) - Япония (жен) 1:0 Испания (жен) - Аргентина (жен) 7:0 Испания (жен) - США (жен) 2:0 Испания (жен) - Швеция (жен) 1:1 Испания (жен) - Украина (жен) 5:0 Испания (жен) - Венгрия (жен) 3:0
Англия (жен)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Австралия (жен) - Англия (жен) 1:3 Англия (жен) - Колумбия (жен) 2:1 Англия (жен) - Нигерия (жен) 0:0 Китай (жен) - Англия (жен) 1:6
Англия (жен) - Дания (жен) 1:0 Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Англия (жен) - Австралия (жен) 0:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Англия (жен) - Бельгия (жен) 6:1 Англия (жен) - Италия (жен) 2:1 Англия (жен) - Южная Корея (жен) 4:0 Англия (жен) - Норвегия (жен) 1:1 Англия (жен) - Япония (жен) 4:0 Англия (жен) - Чехия (жен) 0:0 Англия (жен) - США (жен) 2:1 Англия (жен) - Люксембург (жен) 10:0 Австрия (жен) - Англия (жен) 0:2 Англия (жен) - Германия (жен) 2:1 Англия (жен) - Швеция (жен) 4:0

Результаты матчей

Испания (жен)
Англия (жен)

Точный счет

2:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:6
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Испания (жен)
Англия (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
3
3
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5
1/8 финала
1 Швейцария (жен)
5 Испания (жен)
2 Нидерланды (жен)
0 ЮАР (жен)
3 Япония (жен)
1 Норвегия (жен)
5 Швеция (жен)
4 США (жен)
2 Австралия (жен)
0 Дания (жен)
4 Франция (жен)
0 Марокко (жен)
4 Англия (жен)
2 Нигерия (жен)
1 Колумбия (жен)
0 Ямайка (жен)
1/4 финала
2 Испания (жен)
1 Нидерланды (жен)
1 Япония (жен)
2 Швеция (жен)
7 Австралия (жен)
6 Франция (жен)
2 Англия (жен)
1 Колумбия (жен)
1/2 финала
2 Испания (жен)
1 Швеция (жен)
1 Австралия (жен)
3 Англия (жен)
Финал
Испания (жен)
Англия (жен)

Топ бомбардиров
Япония (жен) Hinata Miyazawa 5 (1)
Франция (жен) Диани Кадидиату 4 (3)
Швеция (жен) Илестедт Аманда 4
Нидерланды (жен) Роорд Джилл 4
Германия (жен) Попп Александра 4
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Филиппины (жен) Sofia Harrison 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нидерланды (жен) Ван Де Донк Даниэль 2
США (жен) Лавелле Роуз 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания (жен) - Англия (жен) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 1 день 2 часа 2 минуты.



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    • Прогнозы 6
    Испания (жен) 16.7% (1)
    X 50% (3)
    Англия (жен) 33.3% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Испания (жен)
    Ничья
    Англия (жен)
    2.75
    3.10
    3.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания (жен) - Англия (жен)

    Исход игры
    Испания (жен)
    28.6% (2)
    Ничья
    42.9% (3)
    Англия (жен)
    28.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (2)
    Меньше
    50% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (3)
    Нет
    25% (1)
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    Испания (жен)
    Англия (жен)
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