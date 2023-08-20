Напомним, что "Нэшвилл" и "Интер" ещё не выигрывали титулов в своей истории, а поэтому ставки для команд очень высоки.

Гомес на своей половине поля нарушил правила против Мухтара. Игроки "Нэшвилла" заработали довольно неплохой стандарт.

Мухтар со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Альба с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Циммерман грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч.

Если дело всё же дойдёт до серии пенальти, отметим, что "Нэшвилл" в Кубке лиг дважды участвовал в этой "лотерее" и выигрывал, а "Интер" один раз успешно прошёл серию пенальти.

Гомес в центре поля нарушил правила против Годоя. Игроки "Нэшвилла" не смогли быстро разыграть стандарт.

Полузащитник "Интера" Виктор Ульоа получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Ульоа нарушил правила против Мухтара, который вполне мог убежать после длинного заброса к линии штрафной площади.

Мухтар разогнал атаку по левой половине поля, далее Хани выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Сарриджу, Сэм под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, Коллендер спас свою команду в непростой ситуации, а затем уже добивание от Мухтара в подкате блокировал Кривцов.

Мухтар с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Коллендер отлично сыграл на выходе и выловил мяч.

Тейлор получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре.

Поднялся Тейлор после паузы, Роберт немного прихрамывает, но он готов играть дальше.

Сарридж от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру и стал лёгкой добычей для Коллендера.

Ловитц в центре поля при игре в подкате нарушил правила против Тейлора. Игроки "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт.

Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Интера" на Мухтара, форвард "Нэшвилла" вновь забрался в офсайд.

Гомес в борьбе с Муром у радиуса штрафной площади "Нэшвилла" оказался на газоне, главный арбитр матча вполне справедливо показал, что нужно играть дальше.

Месси убежал к радиусу штрафной площади практически по центру, а затем Лионель под давлением Маккарти пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Нэшвилл" от второго пропущенного мяча.

Игроки "Интера" стали в последние минуты чуть больше времени проводить с мячом, но пока что создать ещё один хороший момент у ворот соперника не получается.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Интер", чтобы упрочить своё преимущество, по такой игре "Интеру" обязательно нужно забивать ещё как минимум один мяч, чтобы уже в полной мере рассчитывать на победу.

"Нэшвилл" старается сейчас сыграть вновь первым номером, но пока что длинные забросы вперёд не работают.

Пико совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Фабрис пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч полетел значительно выше цели.

Тейлор с левого фланга выполнил передачу на левую половину поля, Кремаски в касание отправил мяч на левый угол штрафной площади, Альба от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Мартинес в касание пробил по воротам, Циммерман грамотно сыграл в подкате и отправил мяч на угловой.

Месси разыграл корнер с партнёрами по команде, но затем игроки "Интера" ничего интересного придумать на левом фланге не смогли.

Альба с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, защитники "Нэшвилла" сыграли внимательно и выбили мяч в аут.

Мартинес отправился прессинговать Циммермана на половину поля соперника, но Уокеру сыграл без ошибок и спокойно отдал мяч назад на Паникко.

Макнотон из глубины поля выполнил заброс на ход Мухтару по левой половине поля, один из лидеров "Нэшвилла" забрался в офсайд.

Годой на правой половине поля нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" довольно долго готовятся к стандарту.

Главный арбитр матча выдержал паузу, а затем показал Анибалу Годою жёлтую карточку за грубую игру. Полузащитнику "Нэшвилла" нужно быть осторожнее.

Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Кремаски с правого фланга решился на удар в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Пико хорошо поработал на левом фланге и заработал угловой для своей команды.

АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Мухтар с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кривцов в борьбе с Сарриджем невольно сбросил мяч в центр вратарской, где уже Пико в падении пробил по воротам, мяч попал в ногу Кремаски, затем отскочил в ногу Коллендеру и уже после этого зашёл в сетку.

Напомним, что согласно регламенту турнира в случае ничейного результата после основного времени, команды сразу будут бить пенальти.

Альба при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, но Месси не был готов к рывку, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

После забитого мяча "Нэшвилл" продолжает играть куда более активно, хозяева поля продолжают попытки забить второй гол и уже далее играть по счёту.

"Интер" в свою очередь ждём момента для проведения контратаки или хорошего стандарта для Лионеля Месси.

Из центра поля последовал заброс к центру штрафной площади на ход Мухтару, Коллендер вовремя выбежал из ворот и спокойно перехватил мяч.

Макнотон из аута с правого фланга вбросил мяч практически к центру штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но на этот раз футболистам "Нэшвилла" не удалось завершить момент ударом по воротам.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер Майами" на выезде с минимальным счётом переигрывает "Нэшвилл". Пока что единственный забитый мяч в этой встрече на счету Лионеля Месси. Будем надеяться, что во втором тайме будет более динамичный футбол, а пока что немного отдохнём.

45' Месси совершил рывок вперёд по правой половине поля, Пико грамотно сыграл в подкате и выбил мяч из-под ног Лионеля точно на Маккарти.

45' Одна минута была добавлена к основному времени первого тайма.

44' Мур после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сарридж под давлением Кривцова вновь не смог добраться до мяча.

43' Игроки "Интера" спокойно катают мяч на своей половине поля, не хотят подопечные Херардо Мартино форсировать события.

42' Не особо получается показывать комбинационный футбол у "Интера" сегодня, а вот "Нэшвилл" на свой забитый мяч уже вполне наиграл.

41' С правой половины поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Интера", Мухтар головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, но Сарридж под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

40' Мухтар с углового выполнил подачу в центр вратарской, Коллендер уверенно сыграл по позиции и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

39' Ловитц хорошо поработал на левом фланге, под давлением Йедлина Дэниел заработал угловой.

38' Йедлин при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Месси, но затем Деандре в борьбе за мяч огрел по ногам Маккарти.

37' Заканчивается постепенно первый тайм, важно конечно же "Интеру" доиграть первый тайм без ошибок и уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

36' Макнотон в борьбе с Альбой у правого угла штрафной площади оказался на газоне, главный арбитр матча сразу же показал, что нужно играть дальше.

35' Мухтар с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кривцов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

34' Ловитц с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Мьюл в падении головой пробил по воротам, мяч попал в голову Миллера и ушёл на угловой.

33' Пико с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

32' Месси выполнил заброс на ход Альбе по левому флангу из центра поля, Жорди под давлением соперника не смог зацепиться за мяч.

31' Футболисты "Интера" после забитого мяча вновь стали куда более медленно действовать в атаке, но всё же пока что команде Херардо Мартино торопиться некуда.

30' Мур совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кривцов не позволил сопернику головой пробить по воротам, а затем уже Коллендер сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

29' Угловой у ворот "Нэшвилла". Месси выполнил подачу в центр к линии вратарской, Паникко ошибся при игре на выходе, но и Кривцов всё же не подстроился под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам.

28' В седьмой раз за свою карьеру Лионель Месси забивает голы на протяжении семи матчей подряд.

27' Маккарти пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Интера".

26' Ловитц с левого фланга выполнил прострел к центру штрафной площади, Мухтар под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

25' Также добавим, что Лионель Месси забивает в каждом из семи матчей Кубка лиг.

24' Вот так вот неожиданно "Интер" открыл счёт в матче, но, когда "Месси" в составе угроза воротам соперника может быть в любой момент.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Месси!!! Тейлор от левого угла штрафной площади выполнил проникающую передачу в центр штрафной на Кремаски, мяч защитник "Нэвшилла" неудачно выбил к правой половине поля на Месси, Лионель сместился в радиус штрафной площади, при этом Месси обыграл Циммермана, а затем последовал шикарный удар в левую девятку.

22' Ловитц с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Пико под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и в итоге он достался Коллендеру.

21' Тейлор от левого угла штрафной площади неожиданно плотно пробил под правый угол ворот, Паникко в прыжке грамотно отбил мяч на своего партнёра по команде.

20' Совсем медленно пока что в первом тайме действует "Интер", пока что голкипера "Нэшвилла" в деле мы совсем не видели.

19' Из аута с правого фланга был очень хорошо вброшен мяч в центр штрафной площади "Интера", Циммерман удачно выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, а поэтому Коллендер уверенно сложился и без особого труда поймал мяч.

18' Годой с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Коллендер сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг.

17' Мухтар при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Муром, который был на правом фланге, а затем уже Хани под давлением Тейлора заработал угловой для своей команды.

16' Кремаски попытался разогнать атаку по правому флангу, но Ловитц очень хорошо сыграл в обороне и вернул мяч для своей команды.

15' Мур пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели.

14' Пико с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

13' Сам Мур убежал к центру поля и выполнил уже не самую лучшую передачу на ход Сарриджу по правому флангу, мяч за счёт грамотной позиции перехватил Миллер.

12' Альба не смог разогнать атаку по левой половине поля, Жорди потерял мяч под давлением Мура.

11' Месси и Кремаски попытались разогнать атаку по правой половине поля, но пока что плотная оборона "Нэшвилла" не позволяет гостям создавать моменты.

10' Месси из центра поля выполнил заброс на левый фланг, но как-то Альба и Тейлор совсем не были готовы к переводу, мяч в итоге улетел в аут.

9' Пока что в достаточно среднем темпе начинается наша игра, всё же пока что футболисты не собираются форсировать события на поле.

8' Месси от центрального круга выполнил проникающую передачу на ход Тейлору к линии штрафной площади, Макнотон прочитал момент и без особого труда перехватил мяч.

7' Теперь уже из глубины поля последовал заброс на ход Мухтару к радиусу штрафной площади, Коллендер выскочил за пределы штрафной и головой выбил мяч на своего партнёра по команде.

6' Пико выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Сарриджа, форвард "Нэшвилла" оказался в офсайде.

5' Мухтар убежал на правый угол штрафной площади, от лицевой линии поля Хани выполнил прострел в центр к линии вратарской, Бускетс грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

4' Сегодня в Нэшвилле к моменту начала матча было порядка +28 градусов, всё же не самая комфортная температура для футбола.

3' Маккарти в центре поля нарушил правила против Бускеттса. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Домашняя арена "Нэшвилла" сегодня также заполнена до отказа, это будет дополнительная помощь команде Гари Смита, чтобы сегодня одержать заветную сенсацию.