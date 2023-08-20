Стадион: Геодис Парк (Нэшвилл). Главный судья: Эльфат Исмаил
1:1
Второй тайм
Ход матча
23'
0:1
54'
57'
1:1
82'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
67
Мартино
Бен
22
Бауэр
Джош
16
Уайк
Лоуренс
8
_Leal
R.
12
Банбери
Тил
54
Дэвис
Шон
26
Хакенсон
Люк
31
Миллер
Керн
18
Альба
Жорди
32
Аллен
Ноа
20
Невилл
Харви
41
Руис
Дэвид
13
Ульоа
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексЗащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Нападающий
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
67 Мартино БенВратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Полузащитник
-
8 _Leal R.Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
54 Дэвис ШонНападающий
-
26 Хакенсон ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Смит Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Миллер КернЗащитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Дос СантосВратарь
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Защитник
-
20 Невилл ХарвиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДэвидПолузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Нэшвилл
Интер Майами
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Среднее время на гол
72
360
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|3
|0.43
|Пико Фабрис
|3
|0.43
|Мукхтар Хани
|2
|0.29
|Циммерман Уокер
|2
|0.29
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.14
|Банбери Тил
|1
|0.14
|Годой Анибал
|1
|0.14
|Мур Стюарт
|1
|0.14
|Мьюл Алекс
|1
|0.14
|Хакенсон Люк
|1
|0.14
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Ловитц Дэниел
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|9
|1.29
|Тейлор Роберт
|4
|0.57
|Мартинес Хосеф
|3 (2)
|0.43
|Альба Жорди
|1
|0.14
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.14
|Руис Дэвид
|1
|0.14
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Кампана Леонардо
|0
|0
|Робинсон Роналду
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банбери Тил
|2
|1
|Годой Анибал
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|МакНотон Лукас
|2
|0
|Уиллис Джо
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
|Паникко Эллиот
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маквей Кристофер
|0
|1
|Месси Лионель
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Миллер Керн
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Йедлин Деандре
|1
|0
|Гомес Диего III
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
3
0
Нэшвилл
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
11
Нэшвилл
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Интер Майами
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
2
50%
76-90
Забито
15
18
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
7%
5
28%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
5
56%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1
Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Результаты матчей
Нэшвилл
Интер Майами
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
4:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
4
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
51
15
42
15
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
Нэшвилл
Интер Майами
- 1:1 НЭШ-ИНТ
|Интер Майами
|Месси Лионель
|9 (1)
|Миннесота Юнайтед
|_Hlongwane B.
|7 (1)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Монтеррей
|_Berterame G.
|5 (1)
|Интер Майами
|Тейлор Роберт
|4 (3)
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосеф
|5
|Нэшвилл
|Банбери Тил
|1 2
|Атлас
|_Santamaria A.
|1 2
|Шарлотт
|Вествуд Эшли
|3
|Шарлотт
|Бёрн Натан
|3