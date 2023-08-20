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  3. Северная и Центральная Америка 2023

Северная и Центральная Америка

Стадион: . Главный судья: Эльфат Исмаил
Нэшвилл
1:1
Второй тайм
Интер Майами
30
Паникко
Эллиот
3
МакНотон
Лукас
25
Циммерман
Уокер
2
Ловитц
Дэниел
19
Мьюл
Алекс
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
7
Пико
Фабрис
10
Мукхтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
1
Уиллис
Джо
67
Мартино
Бен
5
Махер
Джек
22
Бауэр
Джош
23
Вашингтон
Тейлор
16
Уайк
Лоуренс
27
Анунга
Брайан
8
_Leal
R.
14
Шаффельбург
Джейкоб
12
Банбери
Тил
54
Дэвис
Шон
26
Хакенсон
Люк
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Керн
18
Альба
Жорди
3
Арройо
Диксон
5
Бускетс
Серхио
30
Кремаски
Бенджамин
16
Тейлор
Роберт
17
Мартинес
Хосеф
10
Месси
Лионель
99
Дженсен
Кристофер
29
Дос
Сантос
Карлос
Жоаким
32
Аллен
Ноа
4
Маквей
Кристофер
20
Невилл
Харви
11
Фариас
Факундо
8
Гомес
Диего
III
41
Руис
Дэвид
13
Ульоа
Виктор
9
Кампана
Леонардо
19
Робинсон
Роналду
6
_Aviles
T.
Нэшвилл
Интер Майами

История личных встреч

Нэшвилл
Интер Майами

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОК
2:1
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Среднее время на гол

72
360

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 3 0.43
Пико Фабрис 3 0.43
Мукхтар Хани 2 0.29
Циммерман Уокер 2 0.29
Шаффельбург Джейкоб 1 0.14
Банбери Тил 1 0.14
Годой Анибал 1 0.14
Мур Стюарт 1 0.14
Мьюл Алекс 1 0.14
Хакенсон Люк 1 0.14
Маккарти Дакс 0 0
Ловитц Дэниел 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 9 1.29
Тейлор Роберт 4 0.57
Мартинес Хосеф 3 (2) 0.43
Альба Жорди 1 0.14
Кремаски Бенджамин 1 0.14
Руис Дэвид 1 0.14
Йедлин Деандре 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Кампана Леонардо 0 0
Робинсон Роналду 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банбери Тил 2 1
Годой Анибал 2 0
Пико Фабрис 2 0
МакНотон Лукас 2 0
Уиллис Джо 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Паникко Эллиот 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маквей Кристофер 0 1
Месси Лионель 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Миллер Керн 1 0
Арройо Диксон 1 0
Йедлин Деандре 1 0
Гомес Диего III 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
0
Нэшвилл
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
11
Нэшвилл
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Интер Майами
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
2
50%
76-90

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
7%
5
28%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
5
56%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1
Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Интер Майами

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
4:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
4
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
3
1
1
2
3.5
2
2
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
5
1
1
5
3.5
4
2
1
5
4.5
1/16 финала
7 Лос-Анджелес
1 Хуарес
3 Реал Солт-Лейк
1 Леон
6 Тигрес
4 Ванкувер Уайткэпс
0 Портленд Тимберс
1 Монтеррей
0 Чикаго Файр
1 Америка Мехико
5 Цинциннати
6 Нэшвилл
4 Толука
1 Спортинг Канзас-Сити
6 Коламбус Крю
7 Миннесота Юнайтед
1 Филадельфия Юнион
0 Ди Си Юнайтед
1 Нью-Йорк Ред Буллз
0 Нью-Йорк Сити
0 Пумас-УНАМ
1 Керетаро
10 Нью-Инглэнд Революшн
9 Атлас
2 Даллас
1 Мазатлан
3 Интер Майами
1 Орландо Сити
4 Шарлотт
3 Крус Асуль
5 Хьюстон Динамо
3 Пачука
1/8 финала
4 Лос-Анджелес
0 Реал Солт-Лейк
0 Тигрес
1 Монтеррей
7 Америка Мехико
8 Нэшвилл
4 Толука
6 Миннесота Юнайтед
5 Филадельфия Юнион
4 Нью-Йорк Ред Буллз
5 Керетаро
4 Нью-Инглэнд Революшн
7 Даллас
9 Интер Майами
2 Шарлотт
1 Хьюстон Динамо
1/4 финала
2 Лос-Анджелес
3 Монтеррей
5 Нэшвилл
0 Миннесота Юнайтед
2 Филадельфия Юнион
1 Керетаро
4 Интер Майами
0 Шарлотт
1/2 финала
0 Монтеррей
2 Нэшвилл
1 Филадельфия Юнион
4 Интер Майами
Финал
Нэшвилл
Интер Майами

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 9 (1)
Миннесота Юнайтед _Hlongwane B. 7 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Монтеррей _Berterame G. 5 (1)
Интер Майами Тейлор Роберт 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Мартинес Хосеф 5
Нэшвилл Банбери Тил 1 2
Атлас _Santamaria A. 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Шарлотт Бёрн Натан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Полузащитник "Интера" Виктор Ульоа получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Ульоа нарушил правила против Мухтара, который вполне мог убежать после длинного заброса к линии штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    89'
    Гомес в центре поля нарушил правила против Годоя. Игроки "Нэшвилла" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 88'
    Если дело всё же дойдёт до серии пенальти, отметим, что "Нэшвилл" в Кубке лиг дважды участвовал в этой "лотерее" и выигрывал, а "Интер" один раз успешно прошёл серию пенальти. 
  • 87'
    Альба с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Циммерман грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    86'
    Мухтар со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Гомес на своей половине поля нарушил правила против Мухтара. Игроки "Нэшвилла" заработали довольно неплохой стандарт. 
  • 84'
    Напомним, что "Нэшвилл" и "Интер" ещё не выигрывали титулов в своей истории, а поэтому ставки для команд очень высоки. 
  • Замена
    83'
    В составе "Нэшвилла" произошла замена. Вместо Алекса Мьюла на поле вышел Рэндалл Леал. 
  • Замена
    82'
    Вторую подряд замену провёл Херардо Мартино. Вместо Диксона Арройо на поле вышел Виктор Ульоа. 
  • Замена
    81'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Роберто Тейлора на поле вышел Давид Руис. 
  • 80'
    Поднялся Тейлор после паузы, Роберт немного прихрамывает, но он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    79'
    Тейлор получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре. 
  • Угловой
    78'
    Мухтар с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Коллендер отлично сыграл на выходе и выловил мяч. 
  • Опасный момент
    77'
    Мухтар разогнал атаку по левой половине поля, далее Хани выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Сарриджу, Сэм под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, Коллендер спас свою команду в непростой ситуации, а затем уже добивание от Мухтара в подкате блокировал Кривцов. 
  • Фол, нарушение
    76'
    Кривцов на правом фланге нарушил правила против Сарриджа. "Нэшвилл" достаточно быстро разыграл стандарт. 
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    • 75'
      Игроки "Интера" стали в последние минуты чуть больше времени проводить с мячом, но пока что создать ещё один хороший момент у ворот соперника не получается. 
    • Замена
      74'
      Вторую подряд замену провёл Гари Смит. Вместо Фабриса Пико на поле вышел Джейкоб Шаффельбург. 
    • Замена
      73'
      В составе "Нэшвилла" произошла замена. Вместо Дакса Маккарти на поле вышел Шон Дэвис. 
    • Штанга
      72'
      Месси убежал к радиусу штрафной площади практически по центру, а затем Лионель под давлением Маккарти пробил в правый угол ворот, штанга спасла "Нэшвилл" от второго пропущенного мяча. 
    • Судья
      71'
      Гомес в борьбе с Муром у радиуса штрафной площади "Нэшвилла" оказался на газоне, главный арбитр матча вполне справедливо показал, что нужно играть дальше. 
    • Офсайд
      70'
      Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Интера" на Мухтара, форвард "Нэшвилла" вновь забрался в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      69'
      Ловитц в центре поля при игре в подкате нарушил правила против Тейлора. Игроки "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Замена
      68'
      Вторую подряд замену провёл Херардо Мартино. Вместо Бенджамина Кремаски на поле вышел Диего Гомес. 
    • Замена
      67'
      В составе "Интера" произошла замена. Вместо Хосефа Мартинеса на поле вышел Леонардо Кампана. 
    • 66'
      Сарридж от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру и стал лёгкой добычей для Коллендера. 
    • 65'
      Макнотон из аута с правого фланга вбросил мяч практически к центру штрафной площади, завязалась упорная борьба за мяч, но на этот раз футболистам "Нэшвилла" не удалось завершить момент ударом по воротам. 
    • 64'
      Из центра поля последовал заброс к центру штрафной площади на ход Мухтару, Коллендер вовремя выбежал из ворот и спокойно перехватил мяч. 
    • 63'
      "Интер" в свою очередь ждём момента для проведения контратаки или хорошего стандарта для Лионеля Месси. 
    • 62'
      После забитого мяча "Нэшвилл" продолжает играть куда более активно, хозяева поля продолжают попытки забить второй гол и уже далее играть по счёту. 
    • 61'
      Альба при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, но Месси не был готов к рывку, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 60'
      Напомним, что согласно регламенту турнира в случае ничейного результата после основного времени, команды сразу будут бить пенальти. 
    • Гол в свои ворота
      59'
      АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Мухтар с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кривцов в борьбе с Сарриджем невольно сбросил мяч в центр вратарской, где уже Пико в падении пробил по воротам, мяч попал в ногу Кремаски, затем отскочил в ногу Коллендеру и уже после этого зашёл в сетку. 
    • 58'
      Пико хорошо поработал на левом фланге и заработал угловой для своей команды. 
    • Опасный момент
      57'
      Кремаски с правого фланга решился на удар в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 56'
      Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Желтая карточка
      55'
      Главный арбитр матча выдержал паузу, а затем показал Анибалу Годою жёлтую карточку за грубую игру. Полузащитнику "Нэшвилла" нужно быть осторожнее. 
    • Фол, нарушение
      54'
      Годой на правой половине поля нарушил правила против Бускетса. Игроки "Интера" довольно долго готовятся к стандарту. 
    • Офсайд
      53'
      Макнотон из глубины поля выполнил заброс на ход Мухтару по левой половине поля, один из лидеров "Нэшвилла" забрался в офсайд. 
    • 52'
      Мартинес отправился прессинговать Циммермана на половину поля соперника, но Уокеру сыграл без ошибок и спокойно отдал мяч назад на Паникко. 
    • 51'
      Альба с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, защитники "Нэшвилла" сыграли внимательно и выбили мяч в аут. 
    • Угловой
      50'
      Месси разыграл корнер с партнёрами по команде, но затем игроки "Интера" ничего интересного придумать на левом фланге не смогли. 
    • 49'
      Тейлор с левого фланга выполнил передачу на левую половину поля, Кремаски в касание отправил мяч на левый угол штрафной площади, Альба от лицевой линии поля выполнил прострел в центр штрафной площади, Мартинес в касание пробил по воротам, Циммерман грамотно сыграл в подкате и отправил мяч на угловой. 
    • 48'
      Пико совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Фабрис пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 47'
      "Нэшвилл" старается сейчас сыграть вновь первым номером, но пока что длинные забросы вперёд не работают. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Интер", чтобы упрочить своё преимущество, по такой игре "Интеру" обязательно нужно забивать ещё как минимум один мяч, чтобы уже в полной мере рассчитывать на победу. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер Майами" на выезде с минимальным счётом переигрывает "Нэшвилл". Пока что единственный забитый мяч в этой встрече на счету Лионеля Месси. Будем надеяться, что во втором тайме будет более динамичный футбол, а пока что немного отдохнём. 
    • 45'
      Месси совершил рывок вперёд по правой половине поля, Пико грамотно сыграл в подкате и выбил мяч из-под ног Лионеля точно на Маккарти. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута была добавлена к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Мур после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сарридж под давлением Кривцова вновь не смог добраться до мяча. 
    • 43'
      Игроки "Интера" спокойно катают мяч на своей половине поля, не хотят подопечные Херардо Мартино форсировать события. 
    • 42'
      Не особо получается показывать комбинационный футбол у "Интера" сегодня, а вот "Нэшвилл" на свой забитый мяч уже вполне наиграл. 
    • 41'
      С правой половины поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Интера", Мухтар головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, но Сарридж под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      40'
      Мухтар с углового выполнил подачу в центр вратарской, Коллендер уверенно сыграл по позиции и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 39'
      Ловитц хорошо поработал на левом фланге, под давлением Йедлина Дэниел заработал угловой. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Йедлин при проходе вперёд по правому флангу отыгрался с Месси, но затем Деандре в борьбе за мяч огрел по ногам Маккарти. 
    • 37'
      Заканчивается постепенно первый тайм, важно конечно же "Интеру" доиграть первый тайм без ошибок и уйти на перерыв с минимальным преимуществом. 
    • Судья
      36'
      Макнотон в борьбе с Альбой у правого угла штрафной площади оказался на газоне, главный арбитр матча сразу же показал, что нужно играть дальше. 
    • Угловой
      35'
      Мухтар с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кривцов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 34'
      Ловитц с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Мьюл в падении головой пробил по воротам, мяч попал в голову Миллера и ушёл на угловой. 
    • 33'
      Пико с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 32'
      Месси выполнил заброс на ход Альбе по левому флангу из центра поля, Жорди под давлением соперника не смог зацепиться за мяч. 
    • 31'
      Футболисты "Интера" после забитого мяча вновь стали куда более медленно действовать в атаке, но всё же пока что команде Херардо Мартино торопиться некуда. 
    • 30'
      Мур совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кривцов не позволил сопернику головой пробить по воротам, а затем уже Коллендер сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      29'
      Угловой у ворот "Нэшвилла". Месси выполнил подачу в центр к линии вратарской, Паникко ошибся при игре на выходе, но и Кривцов всё же не подстроился под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • 28'
      В седьмой раз за свою карьеру Лионель Месси забивает голы на протяжении семи матчей подряд. 
    • 27'
      Маккарти пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Интера". 
    • 26'
      Ловитц с левого фланга выполнил прострел к центру штрафной площади, Мухтар под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 25'
      Также добавим, что Лионель Месси забивает в каждом из семи матчей Кубка лиг. 
    • 24'
      Вот так вот неожиданно "Интер" открыл счёт в матче, но, когда "Месси" в составе угроза воротам соперника может быть в любой момент. 
    • Описание гола
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Месси!!! Тейлор от левого угла штрафной площади выполнил проникающую передачу в центр штрафной на Кремаски, мяч защитник "Нэвшилла" неудачно выбил к правой половине поля на Месси, Лионель сместился в радиус штрафной площади, при этом Месси обыграл Циммермана, а затем последовал шикарный удар в левую девятку. 
    • 22'
      Ловитц с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Пико под давлением соперника не смог зацепиться за мяч и в итоге он достался Коллендеру. 
    • Опасный момент
      21'
      Тейлор от левого угла штрафной площади неожиданно плотно пробил под правый угол ворот, Паникко в прыжке грамотно отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 20'
      Совсем медленно пока что в первом тайме действует "Интер", пока что голкипера "Нэшвилла" в деле мы совсем не видели. 
    • 19'
      Из аута с правого фланга был очень хорошо вброшен мяч в центр штрафной площади "Интера", Циммерман удачно выпрыгнул и головой пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, а поэтому Коллендер уверенно сложился и без особого труда поймал мяч. 
    • Угловой
      18'
      Годой с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Коллендер сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг. 
    • 17'
      Мухтар при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Муром, который был на правом фланге, а затем уже Хани под давлением Тейлора заработал угловой для своей команды. 
    • 16'
      Кремаски попытался разогнать атаку по правому флангу, но Ловитц очень хорошо сыграл в обороне и вернул мяч для своей команды. 
    • 15'
      Мур пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели. 
    • 14'
      Пико с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до  мяча. 
    • 13'
      Сам Мур убежал к центру поля и выполнил уже не самую лучшую передачу на ход Сарриджу по правому флангу, мяч за счёт грамотной позиции перехватил Миллер. 
    • 12'
      Альба не смог разогнать атаку по левой половине поля, Жорди потерял мяч под давлением Мура. 
    • 11'
      Месси и Кремаски попытались разогнать атаку по правой половине поля, но пока что плотная оборона "Нэшвилла" не позволяет гостям создавать моменты. 
    • 10'
      Месси из центра поля выполнил заброс на левый фланг, но как-то Альба и Тейлор совсем не были готовы к переводу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 9'
      Пока что в достаточно среднем темпе начинается наша игра, всё же пока что футболисты не собираются форсировать события на поле. 
    • 8'
      Месси от центрального круга выполнил проникающую передачу на ход Тейлору к линии штрафной площади, Макнотон прочитал момент и без особого труда перехватил мяч. 
    • 7'
      Теперь уже из глубины поля последовал заброс на ход Мухтару к радиусу штрафной площади, Коллендер выскочил за пределы штрафной и головой выбил  мяч на своего партнёра по команде. 
    • Офсайд
      6'
      Пико выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Сарриджа, форвард "Нэшвилла" оказался в офсайде. 
    • 5'
      Мухтар убежал на правый угол штрафной площади, от лицевой линии поля Хани выполнил прострел в центр к линии вратарской, Бускетс грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 4'
      Сегодня в Нэшвилле к моменту начала матча было порядка +28 градусов, всё же не самая комфортная температура для футбола. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Маккарти в центре поля нарушил правила против Бускеттса. Игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 2'
      Домашняя арена "Нэшвилла" сегодня также заполнена до отказа, это будет дополнительная помощь команде Гари Смита, чтобы сегодня одержать заветную сенсацию. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и во многом непредсказуемая битва за титул. Конечно же "Интер Майами" в этом противостоянии считается фаворитом, но наверняка и "Нэшвилл" докажет, что он не просто так оказался в финале. 
    • До матча
    • Напомним, что стартовый свисток прозвучит не ранее 4:10 по московскому времени. 
    • Также добавим, что в матче за третье место на Кубке лиг "Филадельфия" обыграла мексиканский "Монтеррей" и также получила место в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. 
    • Напомним, что "Нэшвилл" и "Интер" уже гарантировали себе места в Лиге чемпионов КОНКАКАФ на следующий сезон, однако, победитель турнира сразу же получит путёвку в 1/8 финала. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на финальном матче Кубка лиг MLS + MX между "Нэшвиллом" и "Интер Майами". Вместе с вами за ходом этой битвы наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нэшвилл
    Ничья
    Интер Майами
    8.50
    4.02
    8.50
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