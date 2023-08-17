  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Северная и Центральная Америка 2023

Северная и Центральная Америка

Нэшвилл
 
Позже
Интер Майами
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Интер Майами
4.00
4.00
1.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нэшвилл
Интер Майами

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОК
2:1
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Среднее время на гол

72
360

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Surridge S. 3 0.5
Мукхтар Хани 2 0.33
Циммерман Уокер 2 0.33
_Picault F. 2 0.33
_Shaffelburg J. 1 0.17
_Moore S. 1 0.17
_Bunbury T. 1 0.17
_Haakenson L. 1 0.17
_Godoy A. 1 0.17
_Muyl A. 1 0.17
_Lovitz D. 0 0
_McCarty D. 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 8 1.33
Тейлор Роберт 4 0.67
Мартинес Хосеф 3 (2) 0.5
Альба Жорди 1 0.17
Кремаски Бенджамин 1 0.17
Руис Дэвид 1 0.17
Йедлин Деандре 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Кампана Леонардо 0 0
Робинсон Роналду 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
_Bunbury T. 2 1
_Picault F. 2 0
_Macnaughton L. 2 0
_Willis J. 1 0
_Panicco E. 1 0
_Haakenson L. 1 0
_Shaffelburg J. 1 0
_Godoy A. 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маквей Кристофер 0 1
Месси Лионель 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Миллер Керн 1 0
Арройо Диксон 1 0
Йедлин Деандре 1 0
Гомес Диего III 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Интер Майами
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

3
0
Нэшвилл
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
11
Нэшвилл
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Интер Майами
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
10%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
2
50%
76-90

Забито

15
18
4 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
1
7%
5
28%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
5
33%
2
11%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
5
56%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1
Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Интер Майами

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
4:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
4
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
3
1
1
2
3.5
2
2
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
5
1
1
5
3.5
4
2
1
5
4.5
1/16 финала
7 Лос-Анджелес
1 Хуарес
3 Реал Солт-Лейк
1 Леон
6 Тигрес
4 Ванкувер Уайткэпс
0 Портленд Тимберс
1 Монтеррей
0 Чикаго Файр
1 Америка Мехико
5 Цинциннати
6 Нэшвилл
4 Толука
1 Спортинг Канзас-Сити
6 Коламбус Крю
7 Миннесота Юнайтед
1 Филадельфия Юнион
0 Ди Си Юнайтед
1 Нью-Йорк Ред Буллз
0 Нью-Йорк Сити
0 Пумас-УНАМ
1 Керетаро
10 Нью-Инглэнд Революшн
9 Атлас
2 Даллас
1 Мазатлан
3 Интер Майами
1 Орландо Сити
4 Шарлотт
3 Крус Асуль
5 Хьюстон Динамо
3 Пачука
1/8 финала
4 Лос-Анджелес
0 Реал Солт-Лейк
0 Тигрес
1 Монтеррей
7 Америка Мехико
8 Нэшвилл
4 Толука
6 Миннесота Юнайтед
5 Филадельфия Юнион
4 Нью-Йорк Ред Буллз
5 Керетаро
4 Нью-Инглэнд Революшн
7 Даллас
9 Интер Майами
2 Шарлотт
1 Хьюстон Динамо
1/4 финала
2 Лос-Анджелес
3 Монтеррей
5 Нэшвилл
0 Миннесота Юнайтед
2 Филадельфия Юнион
1 Керетаро
4 Интер Майами
0 Шарлотт
1/2 финала
0 Монтеррей
2 Нэшвилл
1 Филадельфия Юнион
4 Интер Майами
Финал
Нэшвилл
Интер Майами

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 8 (1)
Миннесота Юнайтед _Hlongwane B. 7 (1)
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Монтеррей _Berterame G. 5 (1)
Интер Майами Тейлор Роберт 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Мартинес Хосеф 5
Атлас _Santamaria A. 1 2
Нэшвилл _Bunbury T. 1 2
Шарлотт Вествуд Эшли 3
Шарлотт Бёрн Натан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нэшвилл - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2023, осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Лучшие коэффициенты
    Нэшвилл
    Ничья
    Интер Майами
    4.00
    4.00
    1.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нэшвилл - Интер Майами онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Нэшвилл
    Интер Майами
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     