Стадион: Центральный стадион Георге Хаджи.
0:1
Второй тайм: 51'
Ход матча
35'
46'
51'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
85
Маенпяя
Ники
15
Тенхо
Миро
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вианна ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Рамула АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|3
|0.6
|Будеску Константин
|2
|0.4
|Ривалдиньо
|1
|0.2
|Балута Тудор
|1
|0.2
|Мазилу Адриан
|1
|0.2
|Ларие Йонуц
|1
|0.2
|Неделку Драгош
|1
|0.2
|Кейруш Диогу
|1
|0.2
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кики Давид
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Фарул Констанца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
0
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2
Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1
ХИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2
Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
ХИК
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (2)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фарул Констанца 0:1 ХИК
Исход игры
Фарул Констанца
61.3% (68)
Ничья
18.9% (21)
ХИК
19.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.52% (47)
Меньше
56.48% (61)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:0 Фарул Констанца
27% (30)
2:1 Фарул Констанца
22.5% (25)
1:1 Ничья
15.3% (17)
1:2 ХИК
14.4% (16)
2:0 Фарул Констанца
5.4% (6)
3:1 Фарул Констанца
3.6% (4)
0:1 ХИК
2.7% (3)
0:2 ХИК
2.7% (3)
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