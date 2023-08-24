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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Фарул Констанца
0:1
Второй тайм: 51'
ХИК
0'
35' Желтая карточка
Ларие Йонуц
46' Желтая карточка
Хостикка Сантери
0:1
51' Гол

Ход матча

35'
Ларие Йонуц
 
46'
 
Хостикка Сантери
51'
0:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 111
Фарул Констанца 61.3% (68)
X 18.9% (21)
ХИК 19.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
ХИК
2.65
3.60
4.40
Все Коэффициенты
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
6
Балута
Тудор
26
Мазилу
Адриан
7
Ривалдиньо
10
Будеску
Константин
85
Маенпяя
Ники
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
6
Хальме
Аапо
23
Соири
Пюрю
14
Пелтола
Матти
24
Канеллопулос
Гиоргос
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Кескинен
Топи
Фарул Констанца
4-3-3
ХИК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 3 0.6
Будеску Константин 2 0.4
Ривалдиньо 1 0.2
Балута Тудор 1 0.2
Мазилу Адриан 1 0.2
Ларие Йонуц 1 0.2
Неделку Драгош 1 0.2
Кейруш Диогу 1 0.2
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 2 0
Попеску Михай 2 0
Алибек Денис 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кики Давид 1 0
Неделку Драгош 1 0
Мазилу Адриан 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2
Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1
ХИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2
Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
ХИК

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Г О О О О Л - Сырбу Дан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 46'
    Хостикка Сантери получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Ларие Йонуц получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 111
Фарул Констанца 61.3% (68)
X 18.9% (21)
ХИК 19.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
ХИК
2.65
3.60
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фарул Констанца 0:1 ХИК онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фарул Констанца 0:1 ХИК

Исход игры
Фарул Констанца
61.3% (68)
Ничья
18.9% (21)
ХИК
19.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
43.52% (47)
Меньше
56.48% (61)
Обе команды забьют
Да
58.33% (63)
Нет
41.67% (45)
Популярный счёт
1:0 Фарул Констанца
27% (30)
2:1 Фарул Констанца
22.5% (25)
1:1 Ничья
15.3% (17)
1:2 ХИК
14.4% (16)
2:0 Фарул Констанца
5.4% (6)
3:1 Фарул Констанца
3.6% (4)
0:1 ХИК
2.7% (3)
0:2 ХИК
2.7% (3)
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Фарул Констанца
ХИК
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