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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Фарул Констанца
2:1
Конец матча
ХИК
0'
35' Желтая карточка
Ларие Йонуц
46' Желтая карточка
Хостикка Сантери
0:1
50' Гол
Тойвио Йоона
1:1
58' Гол
Ривалдиньо
69' Желтая карточка
Мунтяну Луис
2:1
82' Гол
Попеску Михай
90'+5

Ход матча

35'
Ларие Йонуц
 
46'
 
Да Грака Кристофер
Хальме Аапо
46'
 
Хостикка Сантери
50'
0:1
Тойвио Йоона
(Оллила Туомас)
58'
Дюссо Дамьен
Сырбу Дан
 
58'
Мунтяну Луис
Мазилу Адриан
 
58'
Ривалдиньо
(Будеску Константин)
1:1
67'
 
Банде Хассане
Хостикка Сантери
67'
 
Хетемай Перпарим
Кескинен Топи
69'
Мунтяну Луис
 
81'
Попеску Михай
Неделку Драгош
 
81'
Андронаке Лука
Ривалдиньо
 
82'
Попеску Михай
(Будеску Константин)
2:1
85'
 
Хямяляйнен Нико
Оллила Туомас
85'
 
Танака Атому
Канеллопулос Гиоргос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 111
Фарул Констанца 61.3% (68)
X 18.9% (21)
ХИК 19.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
21
Боли
Кевин
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
6
Балута
Тудор
26
Мазилу
Адриан
7
Ривалдиньо
10
Будеску
Константин
85
Маенпяя
Ники
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
6
Хальме
Аапо
23
Соири
Пюрю
14
Пелтола
Матти
24
Канеллопулос
Гиоргос
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Кескинен
Топи
Фарул Констанца
4-3-3
ХИК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 3 0.6
Будеску Константин 2 0.4
Ривалдиньо 2 0.4
Балута Тудор 1 0.2
Мазилу Адриан 1 0.2
Ларие Йонуц 1 0.2
Неделку Драгош 1 0.2
Попеску Михай 1 0.2
Кейруш Диогу 1 0.2
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойвио Йоона 1 1
Оллила Туомас 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 2 0
Попеску Михай 2 0
Алибек Денис 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кики Давид 1 0
Неделку Драгош 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Мазилу Адриан 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хостикка Сантери 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ХИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
1
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
0
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ХИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
1
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2
Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - ФКСБ 3:2 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1
ХИК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2
Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
ХИК

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Ларие Йонуц получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Stadium Gheorghe Hagi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Фарул Констанца 61.3% (68)
    X 18.9% (21)
    ХИК 19.8% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фарул Констанца 2:1 ХИК

    Исход игры
    Фарул Констанца
    61.3% (68)
    Ничья
    18.9% (21)
    ХИК
    19.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.52% (47)
    Меньше
    56.48% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (63)
    Нет
    41.67% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Фарул Констанца
    27% (30)
    2:1 Фарул Констанца
    22.5% (25)
    1:1 Ничья
    15.3% (17)
    1:2 ХИК
    14.4% (16)
    2:0 Фарул Констанца
    5.4% (6)
    3:1 Фарул Констанца
    3.6% (4)
    0:1 ХИК
    2.7% (3)
    0:2 ХИК
    2.7% (3)
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