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Англия: Кубок лиги
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бристоль Сити
0:1
Второй тайм: 90+'
Норвич

Ход матча

49'
0:1
Плахета Пшемыслав
60'
 
Барнс Эшли
Айда Адам
61'
Джеймс Мэтти
Сайкс Марк
 
61'
Найт Джейсон
Уильямс Джо
 
67'
Белл Сэм
Мехмети Анис
 
67'
Йебоа Эфраим
Корник Харри
 
72'
 
Яннулис Димитрис
Маккаллум Сэм
72'
 
Форшоу Адам
Габриэл Барбоза
74'
 
Стэйси Джек
Фишер Келлен
85'
 
Фасснахт Кристиан
Плахета Пшемыслав

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бристоль Сити
Ничья
Норвич
7.70
3.55
2.70
Все Коэффициенты
1
О'Лири
Макс
19
Теннер
Джордж
16
Дикки
Роберт
4
Нейсмит
Кэл
24
Робертс
Хэйдон
8
Уильямс
Джо
10
Кинг
Энди
17
Сайкс
Марк
9
Корник
Харри
21
Уэллс
Наки
11
Мехмети
Анис
12
Лонг
Джордж
35
Фишер
Келлен
24
Даффи
Шейн
4
Омобамиделе
Эндрю
15
Маккаллум
Сэм
8
Гиббс
Лиам
17
Габриэл
Барбоза
42
Спринджетт
Тони
26
Нуньес
Марселино
20
Плахета
Пшемыслав
11
Айда
Адам
Бристоль Сити
4-3-3
Норвич
4-2-3-1

История личных встреч

Бристоль Сити
Норвич

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Ч
1:0
Ч
3:2
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
3:1
Ч
0:3
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:3

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Среднее время на гол

51
65

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.38
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Бристоль Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Найт Джейсон 2 1
Уэллс Наки 1 0.5
Нейсмит Кэл 1 0.5
Корник Харри 1 0.5
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Плахета Пшемыслав 1 0.5
Роу Джонатан 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Бристоль Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Бристоль Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Норвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бристоль Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Халл Сити - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Бирмингем 0:2 Миллуолл - Бристоль Сити 0:1 Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед 5:1
Бристоль Сити - Престон Норт Энд 1:1 Портсмут - Бристоль Сити 0:1 Челтенем - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Эксетер Сити 4:0 Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед 4:1 Бристоль Сити - Ньюпорт 8:0 Бристоль Сити - Суиндон Таун 7:1 КПР - Бристоль Сити 0:2 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Бристоль Сити - Ротерхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Уотфорд - Бристоль Сити 2:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:2 Сток Сити - Бристоль Сити 1:2 Бристоль Сити - Рединг 1:1 Суонси - Бристоль Сити 2:0
Норвич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хаддерсфилд Таун - Норвич 0:4 Норвич - Миллуолл 3:1 КПР - Норвич 0:1 Саутгемптон - Норвич 4:4
Норвич - Халл Сити 2:1 Норвич - Олимпиакос 2:0 Тулуза - Норвич 0:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Кингз Линн Таун - Норвич 1:6 Барнет - Норвич 1:1 Норвич - Блэкпул 0:1 Вест Бромвич - Норвич 2:1 Норвич - Суонси 0:3 КПР - Норвич 1:1 Мидлсбро - Норвич 5:1 Норвич - Ротерхэм 0:0 Блэкберн - Норвич 0:2 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Бристоль Сити
Норвич

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бристоль Сити
Норвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Плимут Уэйн Бен 3
Вулверхэмптон Доэрти Мэтт 2
Донкастер Миллер Джордж 2
Блэкпул Jake Beesley 2
Лестер Ндиди Уилфред 2
Весь список

Топ нарушителей
Бирмингем Юткевич Лукаш 1
Ноттс Каунти Aden Baldwin 1
Колчестер Samson Tovide 1
Хаддерсфилд Таун Хидли Джахим 1
Питерборо Юнайтед О'Коннелл Чарли 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ashton Gate. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бристоль Сити
Ничья
Норвич
7.70
3.55
2.70
Все Коэффициенты
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Норвич
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