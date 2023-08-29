Тур: 2. Стадион: Эштон Гейт. Зрители: 9408
0:1
Конец матча
Ход матча
49'
60'
67'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
16
Дикки
Роберт
10
Кинг
Энди
17
Сайкс
Марк
21
Уэллс
Наки
11
Мехмети
Анис
12
Лонг
Джордж
35
Фишер
Келлен
24
Даффи
Шейн
11
Айда
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дикки РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кинг ЭндиПолузащитник
-
17 Сайкс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
21 Уэллс НакиНападающий
-
11 Мехмети АнисНападающий
- Запасные игроки
-
23 Баич СтефанВратарь
- Защитник
-
26 Винер ЗакЗащитник
-
12 Найт ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Йебоа ЭфраимНападающий
-
20 Белл СэмНападающий
-
Главный тренер: Пирсон Найджел
- Основной состав
-
12 Лонг ДжорджВратарь
-
35 Фишер КелленЗащитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айда АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Роу ДжонатанПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиПолузащитник
-
29 Форшоу АдамПолузащитник
-
14 Finley Welch
-
Главный тренер: Вагнер Давид
История личных встреч
Бристоль Сити
Норвич
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Среднее время на гол
51
65
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Бристоль Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Найт Джейсон
|2
|1
|Уэллс Наки
|1
|0.5
|Нейсмит Кэл
|1
|0.5
|Корник Харри
|1
|0.5
Норвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Плахета Пшемыслав
|1
|0.5
|Роу Джонатан
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Бристоль Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Норвич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Бристоль Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Норвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бристоль Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Халл Сити - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Бирмингем 0:2 Миллуолл - Бристоль Сити 0:1 Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед 5:1
Бристоль Сити - Престон Норт Энд 1:1 Портсмут - Бристоль Сити 0:1 Челтенем - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Эксетер Сити 4:0 Бристоль Сити - Оксфорд Юнайтед 4:1 Бристоль Сити - Ньюпорт 8:0 Бристоль Сити - Суиндон Таун 7:1 КПР - Бристоль Сити 0:2 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Бристоль Сити - Ротерхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Уотфорд - Бристоль Сити 2:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 2:2 Сток Сити - Бристоль Сити 1:2 Бристоль Сити - Рединг 1:1 Суонси - Бристоль Сити 2:0
Норвич
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хаддерсфилд Таун - Норвич 0:4 Норвич - Миллуолл 3:1 КПР - Норвич 0:1 Саутгемптон - Норвич 4:4
Норвич - Халл Сити 2:1 Норвич - Олимпиакос 2:0 Тулуза - Норвич 0:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Кингз Линн Таун - Норвич 1:6 Барнет - Норвич 1:1 Норвич - Блэкпул 0:1 Вест Бромвич - Норвич 2:1 Норвич - Суонси 0:3 КПР - Норвич 1:1 Мидлсбро - Норвич 5:1 Норвич - Ротерхэм 0:0 Блэкберн - Норвич 0:2 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Бристоль Сити
Норвич
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Бристоль Сити
Норвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Будет доступно позже.
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|3
|Плимут
|Уэйн Бен
|3
|Рединг
|Эхибатиоман Келвин
|3
|Вулверхэмптон
|Доэрти Мэтт
|2
|Донкастер
|Миллер Джордж
|2
|Бирмингем
|Юткевич Лукаш
|1
|Ноттс Каунти
|Aden Baldwin
|1
|Колчестер
|Samson Tovide
|1
|Хаддерсфилд Таун
|Хидли Джахим
|1
|Питерборо Юнайтед
|О'Коннелл Чарли
|1