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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
ХИК
2:0
Конец матча
Фарул Констанца
0'
1:0
20' Гол
Радулович Боян
37' Желтая карточка
Неделку Драгош
54' Желтая карточка
Тойвио Йоона
2:0
70' Гол
Радулович Боян
74' Желтая карточка
Кики Давид
85' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
90'+5

Ход матча

20'
Радулович Боян
(Хостикка Сантери)
1:0
25'
 
Мазилу Адриан
Ривалдиньо
37'
 
Неделку Драгош
54'
Тойвио Йоона
 
63'
 
Боли Кевин
Неделку Драгош
63'
 
Дюссо Дамьен
Сырбу Дан
70'
Радулович Боян
(Лингман Лукас)
2:0
74'
 
Кики Давид
84'
Канеллопулос Гиоргос
Лингман Лукас
 
85'
 
Дюссо Дамьен
87'
Хетемай Перпарим
Хостикка Сантери
 
89'
 
Грамени Константин
Артян Андрей
90'
 
Андронаке Лука
Ларие Йонуц

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 113
ХИК 71.7% (81)
X 22.1% (25)
Фарул Констанца 6.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
85
Маенпяя
Ники
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
6
Хальме
Аапо
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
23
Соири
Пюрю
10
Лингман
Лукас
14
Пелтола
Матти
7
Хостикка
Сантери
18
Кескинен
Топи
9
Радулович
Боян
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
18
Артян
Андрей
9
Мунтяну
Луис
7
Ривалдиньо
10
Будеску
Константин
ХИК
3-4-2-1
Фарул Констанца
4-3-3

История личных встреч

ХИК
Фарул Констанца

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 2 1
Тойвио Йоона 1 0.5
Лингман Лукас 0 0
Хостикка Сантери 0 0
Оллила Туомас 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алибек Денис 3 0.5
Будеску Константин 2 0.33
Ривалдиньо 2 0.33
Балута Тудор 1 0.17
Мазилу Адриан 1 0.17
Ларие Йонуц 1 0.17
Неделку Драгош 1 0.17
Попеску Михай 1 0.17
Кейруш Диогу 1 0.17

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 2 0
Кики Давид 2 0
Неделку Драгош 2 0
Попеску Михай 2 0
Алибек Денис 1 0
Дюссо Дамьен 1 0
Ривалдиньо 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Мазилу Адриан 1 0

Результаты матчей

ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
8
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
13
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
4
31%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2
Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2
Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2

Результаты матчей

ХИК
Фарул Констанца

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ХИК
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
5
1

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
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Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
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    Прогнозы 113
    ХИК 71.7% (81)
    X 22.1% (25)
    Фарул Констанца 6.2% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 2:0 Фарул Констанца

    Исход игры
    ХИК
    71.7% (81)
    Ничья
    22.1% (25)
    Фарул Констанца
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.2% (46)
    Меньше
    57.8% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    63.3% (69)
    Нет
    36.7% (40)
    Популярный счёт
    2:1 ХИК
    34.5% (39)
    1:0 ХИК
    21.2% (24)
    1:1 Ничья
    20.4% (23)
    2:0 ХИК
    11.5% (13)
    3:1 ХИК
    2.7% (3)
    1:2 Фарул Констанца
    1.8% (2)
    0:1 Фарул Констанца
    1.8% (2)
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