Стадион: Арена Болт.
2:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолРадулович Боян
37' Желтая карточкаНеделку Драгош
54' Желтая карточкаТойвио Йоона
2:0
70' ГолРадулович Боян
74' Желтая карточкаКики Давид
85' Желтая карточкаДюссо Дамьен
90'+5
Ход матча
20'
37'
54'
70'
2:0
74'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
85
Маенпяя
Ники
15
Тенхо
Миро
23
Соири
Пюрю
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
18
Артян
Андрей
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
ХИК
Фарул Констанца
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|2
|1
|Тойвио Йоона
|1
|0.5
|Лингман Лукас
|0
|0
|Хостикка Сантери
|0
|0
|Оллила Туомас
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алибек Денис
|3
|0.5
|Будеску Константин
|2
|0.33
|Ривалдиньо
|2
|0.33
|Балута Тудор
|1
|0.17
|Мазилу Адриан
|1
|0.17
|Ларие Йонуц
|1
|0.17
|Неделку Драгош
|1
|0.17
|Попеску Михай
|1
|0.17
|Кейруш Диогу
|1
|0.17
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Кики Давид
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
ХИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
8
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фарул Констанца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
13
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
33%
4
31%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2
Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0
Фарул Констанца
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2
Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0 Фарул Констанца - Баник Острава 0:5 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Брашов 1:1 Фарул Констанца - Поли Яссы 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 1:2
Результаты матчей
ХИК
Фарул Констанца
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ХИК
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
51
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ХИК 2:0 Фарул Констанца
Исход игры
ХИК
71.7% (81)
Ничья
22.1% (25)
Фарул Констанца
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.2% (46)
Меньше
57.8% (63)
Обе команды забьют
Да
63.3% (69)
Нет
36.7% (40)
Популярный счёт
2:1 ХИК
34.5% (39)
1:0 ХИК
21.2% (24)
1:1 Ничья
20.4% (23)
2:0 ХИК
11.5% (13)
3:1 ХИК
2.7% (3)
1:2 Фарул Констанца
1.8% (2)
0:1 Фарул Констанца
1.8% (2)
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