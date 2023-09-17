Тур: 23.
0:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
38
Педриньо
II
14
Кардек
Алан
12
Перри
Лукас
34
Adryelson
6
Че
Че
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
-
-
49 Patrick I
-
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коста ДиегоЗащитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
57 JP Galvao
-
-
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.62
0.79
Среднее время на гол
55
114
Всего голов
34
17
Голов в среднем за матч
2.13
1.13
Среднее время на гол
42
79
Всего голов
55
28
Голов в среднем за матч
1.9
0.97
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
47
93
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|8
|0.35
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.3
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.13
|Hyoran
|2
|0.09
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Кардек Алан
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Сарачо Федерико
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|0.57
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.17
|Виктор Жоао II
|3
|0.13
|Зауэр Густаво
|2
|0.09
|Henrique Luis
|2
|0.09
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.09
|Коста Диего
|2
|0.09
|Энрике Луис III
|2
|0.09
|Сантос Жуниор
|2
|0.09
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.04
|Че Че
|1
|0.04
|Куэста Виктор
|1
|0.04
|Adryelson
|1
|0.04
|Данило Барбоза
|1
|0.04
|Насименто Матеус
|1
|0.04
|Угу Мигель
|0
|0
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|7
|1
|Лемос Маурисио
|7
|1
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Павон Кристиан
|6
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Отавио II
|5
|0
|Эверсон
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|7
|0
|Соарес Франсиско
|6
|0
|Марсал Фернандо
|6
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Эдуардо Карлос II
|4
|0
|Ди Пласидо Леонель
|4
|0
|Adryelson
|4
|0
|Че Че
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
0% (0)
92% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
25
Атлетико Минейро
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
18% (4)
59% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
13
12
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 15
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
2
15%
4
33%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
11
27
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 10
3
27%
6
22%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
1
9%
3
11%
31-45
1
9%
7
26%
46-60
2
18%
5
19%
61-75
3
27%
4
15%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
24
39
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 3
7
29%
29%
6
15%
1-15
3
13%
6
15%
16-30
4
17%
4
10%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
3
13%
8
21%
61-75
5
21%
8
21%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
5
25%
1
8%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
5 раз 42%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
4
1 раз 5%
2
9 раз 41%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
73
39
46
111
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
193
715
148
121
517
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|16
|4
|3
|39 - 13
|52
|2.
|23
|12
|8
|3
|38 - 17
|44
|3.
|22
|12
|3
|7
|34 - 27
|39
|4.
|23
|11
|6
|6
|36 - 30
|39
|5.
|23
|10
|9
|4
|31 - 21
|39
|6.
|23
|11
|5
|7
|33 - 26
|38
|7.
|23
|10
|7
|6
|35 - 26
|37
|8.
|23
|10
|5
|8
|27 - 22
|35
|9.
|0:0
|23
|8
|8
|7
|25 - 19
|32
|10.
|23
|8
|5
|10
|23 - 29
|29
|11.
|23
|7
|8
|8
|23 - 20
|29
|12.
|23
|7
|8
|8
|19 - 25
|29
|13.
|22
|7
|7
|8
|26 - 23
|28
|14.
|22
|6
|8
|8
|23 - 25
|26
|15.
|23
|6
|7
|10
|27 - 31
|25
|16.
|23
|6
|7
|10
|20 - 30
|25
|17.
|23
|5
|6
|12
|21 - 39
|21
|18.
|22
|5
|5
|12
|20 - 33
|20
|19.
|22
|4
|5
|13
|26 - 47
|17
|20.
|22
|3
|5
|14
|23 - 46
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|11
|0
|1
|27 - 5
|33
|2.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|3.
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|4.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|5.
|12
|7
|4
|1
|19 - 7
|25
|6.
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|7.
|12
|7
|3
|2
|19 - 10
|24
|8.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|9.
|11
|5
|4
|2
|16 - 9
|19
|10.
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|11.
|10
|4
|5
|1
|14 - 8
|17
|12.
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|13.
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|14.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|15.
|11
|3
|5
|3
|11 - 14
|14
|16.
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|17.
|11
|4
|1
|6
|13 - 20
|13
|18.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|19.
|12
|3
|4
|5
|5 - 8
|13
|20.
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 21
|20
|2.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 8
|19
|3.
|12
|4
|6
|2
|19 - 9
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|18 - 12
|16
|5.
|12
|5
|1
|6
|9 - 14
|16
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 9
|16
|7.
|11
|3
|5
|3
|12 - 14
|14
|8.
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|11
|10.
|12
|3
|2
|7
|9 - 16
|11
|11.
|12
|2
|5
|5
|7 - 15
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 17
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|12
|2
|3
|7
|8 - 18
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|14 - 20
|8
|16.
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|17.
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
|18.
|11
|0
|5
|6
|8 - 14
|5
|19.
|11
|1
|1
|9
|3 - 21
|4
|20.
|11
|0
|4
|7
|13 - 27
|4
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|9 (1)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|8
|Флуминенсе
|Андре
|1 9
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 9
|Гойяс
|Магиньо
|2 7
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 8
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 8