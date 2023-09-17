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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 23.
Атлетико Минейро
1:0
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
28' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
45' Желтая карточка
Феррейра Мариано
1:0
81' Гол
Паулиньо Жозе
90' Желтая карточка
Сарачо Федерико
90'+7
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
28
Лемос
Маурисио
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
38
Педриньо
II
9
Павон
Кристиан
14
Кардек
Алан
10
Паулиньо
Жозе
12
Перри
Лукас
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
7
Виктор
Жоао
II
Атлетико Минейро
4-3-3
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
КС
2:0
КС
0:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
2:2
КБ
4:2
БСА
2:2
СA
2:3
СA
3:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:0
КБ
2:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.62
0.79

Среднее время на гол

55
114

Всего голов

34
17

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Среднее время на гол

42
79

Всего голов

55
28

Голов в среднем за матч

1.9
0.97

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

47
93

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 9 0.39
Халк Живанилдо 7 (2) 0.3
Павон Кристиан 3 (1) 0.13
Hyoran 2 0.09
Варгас Эдуардо 1 0.04
Кардек Алан 1 0.04
Лемос Маурисио 1 0.04
Сарачо Федерико 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 0 0
Педриньо II 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 13 (4) 0.57
Эдуардо Карлос II 4 0.17
Виктор Жоао II 3 0.13
Зауэр Густаво 2 0.09
Henrique Luis 2 0.09
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.09
Коста Диего 2 0.09
Энрике Луис III 2 0.09
Сантос Жуниор 2 0.09
Ди Пласидо Леонель 1 0.04
Че Че 1 0.04
Куэста Виктор 1 0.04
Adryelson 1 0.04
Данило Барбоза 1 0.04
Насименто Матеус 1 0.04
Угу Мигель 0 0
Марсал Фернандо 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 7 1
Лемос Маурисио 7 1
Халк Живанилдо 7 0
Батталья Родриго 6 0
Жемерсон де Жесус 6 0
Павон Кристиан 6 0
Феррейра Мариано 5 0
Отавио II 5 0
Эверсон 4 0
Hyoran 4 0
Сарачо Федерико 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 7 0
Соарес Франсиско 6 0
Марсал Фернандо 6 0
Luis Castro 3 1
Эдуардо Карлос II 4 0
Ди Пласидо Леонель 4 0
Adryelson 4 0
Че Че 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
0% (0)
92% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

10
25
Атлетико Минейро
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
52% (12)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
17% (4)
61% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
4
33%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 11
3
27%
6
22%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
1
9%
3
11%
31-45
1
9%
7
26%
46-60
2
18%
5
19%
61-75
3
27%
4
15%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

25
39
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
7
28%
6
15%
1-15
3
12%
6
15%
16-30
4
16%
4
10%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
3
12%
8
21%
61-75
6
24%
8
21%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
25%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1
Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Патронато Парана - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Магальянес 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:0
5 раз 42%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
6 раз 50%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
2
9 раз 39%
1
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
10
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
9
1.5
4
7
1
11
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
19
4
7
16
1.5
14
9
1
22
2.5
5
18
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 23 16 3 4 39 - 14 51
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 23 12 8 3 38 - 17 44
3.
Гремио
 22 12 3 7 34 - 27 39
4.
Фламенго
 23 11 6 6 36 - 30 39
5.
Ред Булл Брагантино
 23 10 9 4 31 - 21 39
6.
Флуминенсе
 23 11 5 7 33 - 26 38
7.
Атлетико Паранаэнсе
 23 10 7 6 35 - 26 37
8.
Форталеза Сеара
 23 10 5 8 27 - 22 35
9.
Атлетико Минейро
 23 9 7 7 26 - 19 34
10.
Куяба
 23 8 5 10 23 - 29 29
11.
Крузейро
 23 7 8 8 23 - 20 29
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 7 8 8 19 - 25 29
13.
Сан-Паулу
 22 7 7 8 26 - 23 28
14.
Коринтианс
 22 6 8 8 23 - 25 26
15.
Байя
 23 6 7 10 27 - 31 25
16.
Гойяс
 23 6 7 10 20 - 30 25
17.
Сантос
 23 5 6 12 21 - 39 21
18.
Васко да Гама
 22 5 5 12 20 - 33 20
19.
Америка Минейро
 22 4 5 13 26 - 47 17
20.
Коритиба Парана
 22 3 5 14 23 - 46 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 11 0 1 27 - 5 33
2.
Флуминенсе
 12 9 3 0 19 - 6 30
3.
Гремио
 12 9 2 1 25 - 10 29
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 8 2 1 19 - 8 26
5.
Ред Булл Брагантино
 12 7 4 1 19 - 7 25
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 7 4 1 22 - 13 25
7.
Форталеза Сеара
 12 7 3 2 19 - 10 24
8.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
9.
Фламенго
 11 5 4 2 16 - 9 19
10.
Атлетико Минейро
 11 5 3 3 14 - 10 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 3 3 12 - 10 18
12.
Коринтианс
 10 4 5 1 14 - 8 17
13.
Сантос
 12 4 5 3 18 - 18 17
14.
Байя
 11 4 4 3 19 - 13 16
15.
Гойяс
 11 3 5 3 11 - 14 14
16.
Васко да Гама
 11 4 1 6 10 - 14 13
17.
Америка Минейро
 11 4 1 6 13 - 20 13
18.
Куяба
 11 3 4 4 14 - 15 13
19.
Крузейро
 12 3 4 5 5 - 8 13
20.
Коритиба Парана
 11 2 3 6 12 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 12 6 2 4 20 - 21 20
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 5 3 3 12 - 9 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 4 6 2 19 - 9 18
4.
Крузейро
 11 4 4 3 18 - 12 16
5.
Куяба
 12 5 1 6 9 - 14 16
6.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 12 - 9 16
7.
Ред Булл Брагантино
 11 3 5 3 12 - 14 14
8.
Атлетико Паранаэнсе
 11 3 3 5 13 - 13 12
9.
Форталеза Сеара
 11 3 2 6 8 - 12 11
10.
Гойяс
 12 3 2 7 9 - 16 11
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 2 5 5 7 - 15 11
12.
Гремио
 10 3 1 6 9 - 17 10
13.
Коринтианс
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Байя
 12 2 3 7 8 - 18 9
15.
Флуминенсе
 11 2 2 7 14 - 20 8
16.
Васко да Гама
 11 1 4 6 10 - 19 7
17.
Коритиба Парана
 11 1 2 8 11 - 29 5
18.
Сан-Паулу
 11 0 5 6 8 - 14 5
19.
Сантос
 11 1 1 9 3 - 21 4
20.
Америка Минейро
 11 0 4 7 13 - 27 4
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Куяба Дейверсон Силва 9 (1)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 9
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 9
Гремио Каннеманн Вальтер 1 9
Гойяс Магиньо 2 7
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 8
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Феррейра Мариано получил желтую карточку от судьи
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