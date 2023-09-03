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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Слован Братислава
2:2
Второй тайм: 90+'
Железярне Подбрезова
0'
1:0
22' Гол
Барсегян Тигран
25' Желтая карточка
Барсегян Тигран
35' Желтая карточка
Matej Gresak
1:1
78' Гол
Mark Assinor
1:2
87' Гол
Marek Kristian Bartos
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
26
Лихи
Филип
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
11
Барсегян
Тигран
15
Абубакари
Малик
77
Чаврич
Александр
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
15
Rene
Paraj
23
Бакаля
Микулаш
19
Martin
Talakov
7
Галчик
Роланд
37
Christophe
Kabongo
27
Sanusi
Ridwan
Слован Братислава
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
4:1
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.38
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 2 0.5
Толич Марко 1 0.25
Абубакари Малик 1 0.25
Марчелли Нино 1 0.25
Вайсс Владимир 0 0
Пощек Лукаш 0 0
Стрелец Давид 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 4 0.67
Marek Kristian Bartos 2 0.33
Christophe Kabongo 2 0.33
Галчик Роланд 1 0.17
Sanusi Ridwan 1 0.17
Mark Assinor 1 0.17
Кузма Марек 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Martin Talakov 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбо Уче 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Лихи Филип 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 3 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Кузма Марек 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Mark Assinor 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Железярне Подбрезова
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
1
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Железярне Подбрезова
 2:1 6 4 1 1 11 - 6 13
3.
Тренчин
 6 4 1 1 13 - 9 13
4.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 2 1 11 - 9 11
5.
ДАК
 6 2 2 2 9 - 6 8
6.
Кошице
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Скалица
 6 2 1 3 7 - 7 7
8.
Слован Братислава
 1:2 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Спартак Трнава
 5 1 2 2 4 - 5 5
10.
Ружомберок
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Михаловце
 5 0 1 4 1 - 9 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
3.
Железярне Подбрезова
 2:1 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
7.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
9.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Слован Братислава
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Железярне Подбрезова
 2:1 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
5.
Слован Братислава
 1:2 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
7.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Жилина Henry Addo 4 (2)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
ДАК Рисванис Спирос 1 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Matej Gresak получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Галчик Роланд получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Барсегян Тигран получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Пощек Лукаш сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Барсегян Тигран бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Слован Братислава
    Ничья
    Железярне Подбрезова
    62.50
    5.90
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Слован Братислава 2:2 Железярне Подбрезова онлайн

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