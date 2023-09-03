Тур: 6. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
22' ГолБарсегян Тигран
25' Желтая карточкаБарсегян Тигран
35' Желтая карточкаMatej Gresak
1:1
78' ГолMark Assinor
1:2
87' ГолMarek Kristian Bartos
Ход матча
22'
1:0
25'
35'
72'
78'
1:1
87'
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
26
Лихи
Филип
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
-
11 Samuel Datko
-
90 Mark Assinor
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.38
1.43
Среднее время на гол
37
63
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|2
|0.5
|Толич Марко
|1
|0.25
|Абубакари Малик
|1
|0.25
|Марчелли Нино
|1
|0.25
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Пощек Лукаш
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачик Петер
|4
|0.67
|Marek Kristian Bartos
|2
|0.33
|Christophe Kabongo
|2
|0.33
|Галчик Роланд
|1
|0.17
|Sanusi Ridwan
|1
|0.17
|Mark Assinor
|1
|0.17
|Кузма Марек
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбо Уче
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Rene Paraj
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Mark Assinor
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Железярне Подбрезова
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2
Результаты матчей
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
21
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|8.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|12.
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|3.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|1:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 8
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Жилина
|Henry Addo
|4 (2)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|3 (1)
|Жилина
|Дурис Давид
|3 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|ДАК
|Рисванис Спирос
|1 2
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|3