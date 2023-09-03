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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Слован Братислава
3:2
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
1:0
22' Гол
Барсегян Тигран
25' Желтая карточка
Барсегян Тигран
35' Желтая карточка
Matej Gresak
1:1
78' Гол
Mark Assinor
1:2
87' Гол
Marek Kristian Bartos
2:2
90' Гол
Кашия Гурам
90' Желтая карточка
Mark Assinor
3:2
90' Гол
Барсегян Тигран
90' Желтая карточка
Стрелец Давид
90'+6
82
Борян
Милан
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
26
Лихи
Филип
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
11
Барсегян
Тигран
15
Абубакари
Малик
77
Чаврич
Александр
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
15
Rene
Paraj
23
Бакаля
Микулаш
19
Martin
Talakov
7
Галчик
Роланд
37
Christophe
Kabongo
27
Sanusi
Ridwan
Слован Братислава
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
4:1
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.38
1.43

Среднее время на гол

37
63

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 3 0.75
Кашия Гурам 1 0.25
Толич Марко 1 0.25
Абубакари Малик 1 0.25
Марчелли Нино 1 0.25
Вайсс Владимир 0 0
Пощек Лукаш 0 0
Байрич Кенан 0 0
Ловат Лукас 0 0
Стрелец Давид 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачик Петер 4 0.67
Marek Kristian Bartos 2 0.33
Christophe Kabongo 2 0.33
Галчик Роланд 1 0.17
Sanusi Ridwan 1 0.17
Mark Assinor 1 0.17
Кузма Марек 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Martin Talakov 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбо Уче 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 3 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Rene Paraj 1 0
Christophe Kabongo 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Железярне Подбрезова
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
67%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
5
42%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1 Свифт Эсперанж - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Свифт Эсперанж 1:1 Слован Братислава - Рапид Бухарест 4:1 Слован Братислава - Висла Плоцк 2:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 ДАК - Слован Братислава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4 Словацко - Железярне Подбрезова 4:0 Карвина - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2

Результаты матчей

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
1
1.5
4
2
1
3
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Тренчин
 6 4 1 1 13 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 6 3 2 1 11 - 9 11
4.
Железярне Подбрезова
 6 3 1 2 11 - 8 10
5.
Слован Братислава
 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
ДАК
 6 2 2 2 9 - 6 8
7.
Кошице
 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Скалица
 6 2 1 3 7 - 7 7
9.
Спартак Трнава
 5 1 2 2 4 - 5 5
10.
Ружомберок
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Михаловце
 5 0 1 4 1 - 9 1
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Жилина
 3 3 0 0 11 - 5 9
3.
Железярне Подбрезова
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 3 0 1 2 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
6.
Кошице
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 6 - 6 3
8.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Скалица
 2 0 0 2 2 - 4 0
11.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (2)
Жилина Henry Addo 4 (2)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 3 (1)
Жилина Дурис Давид 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
ДАК Рисванис Спирос 1 2
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Стрелец Давид получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Байрич Кенан сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Барсегян Тигран бьет в цель!
  • 93'
    Mark Assinor получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Ловат Лукас сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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