Тур: 23. Стадион: SAIC Motor Pudong Arena. Главный судья: Shunqi Tang
1:1
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаLiang Shi
54' Желтая карточкаXin Xu
61' Желтая карточкаШэньчао Ван
0:1
67' ГолКотник Андрей
86' Желтая карточкаИнь Цуняо
1:1
90' Гол в свои воротаYuelei Cheng
90'+8
Ход матча
40'
46'
54'
61'
67'
0:1
76'
86'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
438 Количество передач 367
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
2
Ли
Ан
16
Xin
Xu
32
Ли
Шуай
I
7
Лэй
У
18
Лукаш
Жоау
18
Yuelei
Cheng
21
Wei
Wang
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
16
Чао-Шэн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ли Шуай IПолузащитник
-
7 Лэй УНападающий
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
34 Каллон ИссаНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
21 Wei WangЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
-
-
19 Yilin Yang
-
-
28 Daogang Yao
-
38 Yongjia Li
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Шанхай Порт
Мэйчжоу Хакка
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
7
1.5
Среднее время на гол
12
60
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|15
|0.65
|Оскар дос Сантос
|8 (5)
|0.35
|Каллон Исса
|5
|0.22
|Вэньцзюнь Люй
|5
|0.22
|Шэньчао Ван
|4
|0.17
|Паулиньо Пауло
|3
|0.13
|Ли Шенглонг
|3
|0.13
|Лукаш Жоау
|2
|0.09
|Пинк Маркус
|1
|0.04
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.04
|Браунинг Тайас
|1
|0.04
|Ли Шуай I
|0
|0
|Варгас Матиас
|0
|0
|Чжэнь Вэй
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|5
|0.22
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.17
|Rodrigo Henrique
|4
|0.17
|Дугалич Раде
|3
|0.13
|Инь Цуняо
|3
|0.13
|Chugui Ye
|2
|0.09
|Косович Небойша
|2
|0.09
|Zhechao Chen
|2
|0.09
|Хунбо Инь
|1
|0.04
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Yihu Yang
|1
|0.04
|Liang Shi
|1
|0.04
|Котник Андрей
|1
|0.04
|Ximing Pan
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Карточки
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|3
|2
|Линьпэн Чжан
|5
|0
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Ли Шуай I
|3
|0
|Чжэнь Вэй
|3
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Шэньчао Ван
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Xin Xu
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liang Shi
|6
|0
|Дугалич Раде
|5
|0
|Ximing Pan
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|4
|0
|Косович Небойша
|2
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Инь Цуняо
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Порт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Мэйчжоу Хакка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
6
12
Шанхай Порт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Мэйчжоу Хакка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
26
14
Шанхай Порт
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Мэйчжоу Хакка
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
9
10
Волевые поражения
32
26
Голы по времени матча
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
9%
3
19%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
26%
3
19%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
22%
3
19%
76-90
Пропущено
17
26
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
12%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
7
41%
7
27%
61-75
4
24%
7
27%
76-90
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
8%
3
18%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
7
41%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
10
38%
1
6%
61-75
6
23%
2
12%
76-90
Пропущено
5
17
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
2
40%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
8
47%
76-90
Забито
49
33
18 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
2 Не забивали 4
4
8%
6
18%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
8
16%
9
27%
31-45
7
14%
6
18%
46-60
13
27%
3
9%
61-75
11
22%
5
15%
76-90
Пропущено
22
43
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 27
6 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 21
2
9%
2
5%
1-15
1
5%
5
12%
16-30
5
23%
9
21%
31-45
1
5%
5
12%
46-60
7
32%
7
16%
61-75
6
27%
15
35%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5
Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1
Результаты матчей
Шанхай Порт
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Шанхай Порт
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
84
65
57
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
83
39
47
111
38
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
194
167
914
914
419
320
221
221
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|15 (5)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|13 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|11 (1)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|10
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Xin Luo
|7
|Цанчжоу
|Yang Liu II
|7
|Тяньцзинь Тайгер
|Мин Тянь
|1 5