Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шанхай Порт

48' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Шанхай Порт пробьет пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Шанхай Порт

48' Zhechao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Chugui Ye навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Чао-Шэн Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ли Ан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Матч возобновлен

40' Рефери не любит споров - именно за это Liang Shi сейчас получил желтую

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Wei Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Лэй У создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Лукаш Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Дугалич Раде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Rodrigo Henrique . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Ли Шуай I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Оскар дос Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Лукаш Жоау пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем

28' Хорошую попытку сделал Оскар дос Сантос . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Оскар дос Сантос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Косович Небойша пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

24' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Шанхай Порт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Оооо... вот это был удар! Лэй У должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Оскар дос Сантос пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем

20' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

18' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лэй У нанес удар в каркас ворот!

17' Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Ximing Pan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Xin Xu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Rodrigo Henrique создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Котник Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Wei Wang пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

12' Хорошую попытку сделал Котник Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Мэйчжоу Хакка совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Zhechao Chen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Ли Ан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Хорошую попытку сделал Вэньцзюнь Люй . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали

4' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Вэньцзюнь Люй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Шанхай Порт идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Шанхай Порт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре