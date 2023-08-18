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Китай: Суперлига
2023

Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Shunqi Tang
Шанхай Порт
1:1
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
40' Желтая карточка
Liang Shi
54' Желтая карточка
Xin Xu
61' Желтая карточка
Шэньчао Ван
0:1
67' Гол
Котник Андрей
86' Желтая карточка
Инь Цуняо
1:1
90' Гол в свои ворота
Yuelei Cheng
90'+8

Ход матча

40'
 
Liang Shi
46'
 
Weihui Rao
Чао-Шэн Ян
54'
Xin Xu
 
56'
Ян Шиюань
Ли Ан
 
61'
Шэньчао Ван
 
65'
 
Jie Chen
Liang Shi
67'
0:1
Котник Андрей
(Chugui Ye)
68'
Каллон Исса
Лукаш Жоау
 
69'
 
Инь Цуняо
Rodrigo Henrique
72'
Варгас Матиас
Ли Шуай I
 
76'
Ли Шенглонг
Xin Xu
 
76'
Xiaolong Liu
Вэньцзюнь Люй
 
86'
 
Инь Цуняо
89'
 
Yilin Yang
Котник Андрей
90'
Yuelei Cheng
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 438 Количество передач 367
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
4
Шэньчао
Ван
11
Вэньцзюнь
Люй
16
Xin
Xu
8
Оскар
дос
Сантос
32
Ли
Шуай
I
7
Лэй
У
18
Лукаш
Жоау
18
Yuelei
Cheng
21
Wei
Wang
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
27
Косович
Небойша
16
Чао-Шэн
Ян
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
44
Котник
Андрей
Шанхай Порт
3-5-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Шанхай Порт
Мэйчжоу Хакка

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:2
С
0:1
С
7:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

7
1.5

Среднее время на гол

12
60

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 15 0.65
Оскар дос Сантос 8 (5) 0.35
Каллон Исса 5 0.22
Вэньцзюнь Люй 5 0.22
Шэньчао Ван 4 0.17
Паулиньо Пауло 3 0.13
Ли Шенглонг 3 0.13
Лукаш Жоау 2 0.09
Пинк Маркус 1 0.04
Мирахметджан Музеппер 1 0.04
Браунинг Тайас 1 0.04
Ли Шуай I 0 0
Варгас Матиас 0 0
Чжэнь Вэй 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 5 0.22
Чао-Шэн Ян 4 0.17
Rodrigo Henrique 4 0.17
Дугалич Раде 3 0.13
Инь Цуняо 3 0.13
Chugui Ye 2 0.09
Косович Небойша 2 0.09
Zhechao Chen 2 0.09
Хунбо Инь 1 0.04
Tze-Nam Yue 1 0.04
Yihu Yang 1 0.04
Liang Shi 1 0.04
Котник Андрей 1 0.04
Ximing Pan 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0

Карточки

Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 3 2
Линьпэн Чжан 5 0
Мирахметджан Музеппер 4 0
Ли Шуай I 3 0
Чжэнь Вэй 3 0
Цзюнь-Лин Янь 2 0
Шэньчао Ван 2 0
Хуэй-Кан Цай 2 0
Оскар дос Сантос 1 0
Ян Шиюань 1 0
Цзин Фэн 1 0
Xin Xu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Liang Shi 6 0
Дугалич Раде 5 0
Ximing Pan 5 0
Jie Chen 4 0
Junjian Liao 4 0
Tze-Nam Yue 4 0
Косович Небойша 2 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Инь Цуняо 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0

Результаты матчей

Шанхай Порт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Мэйчжоу Хакка
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

6
12
Шанхай Порт
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Мэйчжоу Хакка
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

26
14
Шанхай Порт
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Мэйчжоу Хакка
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (7)
30% (7)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

9
10

Волевые поражения

32
26

Голы по времени матча

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
9%
3
19%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
26%
3
19%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
22%
3
19%
76-90

Пропущено

17
26
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
12%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
7
41%
7
27%
61-75
4
24%
7
27%
76-90

Забито

26
17
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
8%
3
18%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
19%
7
41%
31-45
1
4%
3
18%
46-60
10
38%
1
6%
61-75
6
23%
2
12%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
2
40%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
8
47%
76-90

Забито

49
33
18 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
2 Не забивали 4
4
8%
6
18%
1-15
6
12%
4
12%
16-30
8
16%
9
27%
31-45
7
14%
6
18%
46-60
13
27%
3
9%
61-75
11
22%
5
15%
76-90

Пропущено

22
43
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 27
6 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 21
2
9%
2
5%
1-15
1
5%
5
12%
16-30
5
23%
9
21%
31-45
1
5%
5
12%
46-60
7
32%
7
16%
61-75
6
27%
15
35%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Порт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5
Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Порт 1:2 Шанхай Порт - Циндао Чжуннэн 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1

Результаты матчей

Шанхай Порт
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:5
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:5
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:1
5 раз 22%
1:1
4 раза 17%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
2 раза 9%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
10 раз 43%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Шанхай Порт
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
2
8
4
1.5
6
5
5
7
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
8
3
1.5
3
9
4
7
2.5
1
11
3
8
3.5
1
11
2
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
19
4
16
7
1.5
9
14
9
14
2.5
4
19
3
20
3.5
2
21
2
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 23 16 5 2 51 - 20 53
2.
Шанхай Шеньхуа
 22 12 5 5 26 - 22 41
3.
Шаньдун Тайшань
 23 11 8 4 42 - 19 41
4.
Ченду Беттер Сити
 22 10 6 6 34 - 25 36
5.
Чжэцзян Профессионал
 23 10 6 7 36 - 31 36
6.
Бэйцзин Гоань
 22 9 8 5 36 - 27 35
7.
Ухань Три Таунс
 22 8 9 5 35 - 26 33
8.
Чанчунь Ятай
 22 8 7 7 35 - 35 31
9.
Тяньцзинь Тайгер
 23 6 13 4 26 - 23 31
10.
Цанчжоу
 22 8 6 8 26 - 35 30
11.
Мэйчжоу Хакка
 23 7 5 11 34 - 42 26
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 22 5 7 10 21 - 30 22
13.
Циндао Чжуннэн
 23 5 5 13 25 - 33 20
14.
Далянь Профешнл
 22 3 9 10 20 - 30 18
15.
Наньтун Чжиюнь
 22 2 10 10 17 - 29 16
16.
Шэньчжэнь
 22 3 3 16 20 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 12 9 2 1 30 - 6 29
2.
Шанхай Порт
 12 7 3 2 24 - 16 24
3.
Бэйцзин Гоань
 11 6 4 1 25 - 11 22
4.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
5.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 3 2 13 - 11 21
6.
Чжэцзян Профессионал
 12 6 2 4 17 - 13 20
7.
Мэйчжоу Хакка
 11 6 1 4 19 - 15 19
8.
Чанчунь Ятай
 11 5 4 2 19 - 16 19
9.
Цанчжоу
 12 5 3 4 14 - 14 18
10.
Циндао Чжуннэн
 11 5 2 4 18 - 16 17
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 4 5 2 12 - 9 17
12.
Ухань Три Таунс
 11 4 5 2 15 - 13 17
13.
Тяньцзинь Тайгер
 11 3 8 0 15 - 12 17
14.
Далянь Профешнл
 11 3 6 2 12 - 11 15
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 11 9 2 0 27 - 4 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 2 3 13 - 11 20
3.
Ухань Три Таунс
 11 4 4 3 20 - 13 16
4.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 4 3 19 - 18 16
5.
Ченду Беттер Сити
 11 4 3 4 15 - 13 15
6.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 11 3 4 4 11 - 16 13
8.
Цанчжоу
 10 3 3 4 12 - 21 12
9.
Чанчунь Ятай
 11 3 3 5 16 - 19 12
10.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
11.
Мэйчжоу Хакка
 12 1 4 7 15 - 27 7
12.
Наньтун Чжиюнь
 11 0 6 5 8 - 13 6
13.
Хэнань Суншань Лунмэн
 11 1 2 8 9 - 21 5
14.
Далянь Профешнл
 11 0 3 8 8 - 19 3
15.
Циндао Чжуннэн
 12 0 3 9 7 - 17 3
16.
Шэньчжэнь
 12 0 2 10 9 - 36 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 15 (5)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 13 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 11 (1)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 10
Весь список

Топ нарушителей
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Хэнань Суншань Лунмэн Xin Luo 7
Цанчжоу Yang Liu II 7
Тяньцзинь Тайгер Мин Тянь 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Шанхай Порт: 55%, Мэйчжоу Хакка: 45%.
  • 97'
    Оскар дос Сантос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Мэйчжоу Хакка пытается что-то создать.
  • 96'
    Яо Вейхуи из команды Мэйчжоу Хакка разыграл угловой с правого угла.
  • 96'
    Косович Небойша ослабляет давление, выбив мяч.
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