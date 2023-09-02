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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 27808 Главный судья: Иглесиас Хавьер
Реал Сосьедад
5:3
Конец матча
Гранада
0'
1:0
9' Гол
Кубо Такефуса
21' Желтая карточка
Микель Игнаси
1:1
35' Гол в свои ворота
Ле Норман Робен
38' Желтая карточка
Бое Лукас
2:1
44' Гол
Кубо Такефуса
53' Желтая карточка
Руис Серхио
54' Желтая карточка
Виктор Диас
54' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
3:1
59' Гол
Субименди Мартин
4:1
67' Гол
Барренечеа Андер
5:1
76' Гол в свои ворота
Бош Мики
5:2
83' Гол
Бое Лукас
86' Желтая карточка
Сарагоса Брайан
5:3
90' Гол
Сарагоса Брайан
90'+11

Ход матча

9'
Кубо Такефуса
(Браис Мендес)
1:0
21'
 
Микель Игнаси
35'
1:1
Ле Норман Робен
38'
 
Бое Лукас
44'
Кубо Такефуса
(Траоре Амари)
2:1
53'
 
Руис Серхио
54'
 
Виктор Диас
54'
Оярсабаль Микель
 
59'
Субименди Мартин
(Браис Мендес)
3:1
65'
 
Бош Мики
Рубио Мигель
66'
 
Санчес Рикард
Виктор Диас
66'
 
Мелендо Оскар
Руис Серхио
66'
 
Пуэртас Антонио
Кальехон Хосе
67'
Барренечеа Андер
(Оярсабаль Микель)
4:1
69'
Муньос Айхен
Тирни Киран
 
76'
Бош Мики
5:1
79'
Умар Садик
Оярсабаль Микель
 
79'
Захарян Арсен
Барренечеа Андер
 
79'
Чо Мохамед-Али
Кубо Такефуса
 
79'
 
Вильяр Гонсало
Гумбау Херард
83'
Туррьентес Беньят
Мерино Микель
 
83'
5:2
Бое Лукас
(Пуэртас Антонио)
86'
 
Сарагоса Брайан
90'
5:3
Сарагоса Брайан
(Вильяр Гонсало)

Статистика матча

  • 5 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 8 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 542 Количество передач 326
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Реал Сосьедад 94.8% (109)
X 3.5% (4)
Гранада 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
10
Оярсабаль
Микель
7
Барренечеа
Андер
1
Рауль
Фернандес
16
Виктор
Диас
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
9
Кальехон
Хосе
20
Руис
Серхио
23
Гумбау
Херард
26
Сарагоса
Брайан
11
Узуни
Мюрто
7
Бое
Лукас
Реал Сосьедад
4-3-3
Гранада
4-4-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Гранада

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

20 матчей

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
0:2
П
3:0
П
0:3
П
0:3
П
1:1
П
1:1
П
1:3
П
2:2
П
0:0
П
4:1
КК
2:1
КК
4:1
П
1:0

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.9
1.6

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.1

Среднее время на гол

75
81

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.55
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

58
66

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 3 0.75
Барренечеа Андер 2 0.5
Субименди Мартин 1 0.25
Браис Мендес 0 0
Траоре Амари 0 0
Оярсабаль Микель 0 0
Муньос Айхен 0 0
Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бое Лукас 1 0.25
Рубио Мигель 1 0.25
Сарагоса Брайан 1 0.25
Омородион Сэмюэль 1 0.25
Узуни Мюрто 1 (1) 0.25
Кальехон Хосе 0 0
Гумбау Херард 0 0
Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 1 0
Умар Садик 1 0
Браис Мендес 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Субименди Мартин 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 2 0
Руис Серхио 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Микель Игнаси 1 0
Бое Лукас 1 0
Виктор Диас 1 0
Мелендо Оскар 1 0
Санчес Рикард 1 0
Сарагоса Брайан 1 0
Пако Лопес 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гранада
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гранада
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
3
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гранада
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
29%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1
Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0
Гранада
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гранада - Мальорка 3:2 Гранада - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0
Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0 Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0 Альбасете - Гранада 1:2

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Гранада

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Гранада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
3.
Жирона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 7 6
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
11.
Бетис
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
12.
Хетафе
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
3.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
17.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
5.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 4 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Жирона Стуани Кристиан 2
Атлетико М Депай Мемфис 2
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Топ нарушителей
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Кадис Сан Эметерио Феде 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
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    Прогнозы 115
    Реал Сосьедад 94.8% (109)
    X 3.5% (4)
    Гранада 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 5:3 Гранада

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    94.8% (109)
    Ничья
    3.5% (4)
    Гранада
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (44)
    Меньше
    60% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    33.9% (39)
    2:0 Реал Сосьедад
    31.3% (36)
    1:0 Реал Сосьедад
    22.6% (26)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    1:2 Гранада
    1.7% (2)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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