Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Хорошую попытку сделал Умар Садик . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Муньос Айхен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Микель Игнаси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Захарян Арсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Рикар Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Субельдия Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Сарагоса Брайан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

85' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Г О О О О Л - Бое Лукас забивает с правой ноги!

83' Пуэртас Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Нева Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Гранада

80' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Г О О О О Л - Бош Мики уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

76' Кубо Такефуса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хорошую попытку сделал Сарагоса Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Бое Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Муньос Айхен выиграл воздушное противоборство у Рикар Санчес.

73' Удар от ворот произведет Гранада

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Ле Норман Робен получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Ле Норман Робен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

70' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реал Сосьедад будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реал Сосьедад

67' Г О О О О Л - Барренечеа Андер забивает с правой ноги!

67' Оярсабаль Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' Тактическая замена. Виктор Диас уходит с поля и его заменяет Рикар Санчес

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Бое Лукас нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

64' Сарагоса Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Сегодняшная посещаемость составляет 27808 болельщиков

63' Удар от ворот произведет Гранада

63' Браис Мендес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Г О О О О Л - Субименди Мартин забивает с правой ноги!

59' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Хорошую попытку сделал Барренечеа Андер . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Браис Мендес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Рауль Фернандес взял и забрал мяч на выходе

56' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

54' Оярсабаль Микель грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

54' Виктор Диас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

54' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

54' Мерино Микель пробует нанести удар издали, но Рауль Фернандес держит все под контролем

53' Руис Серхио получает желтую карточку за толчок соперника.

52' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Гранада

52' Траоре Амари не смог попасть в створ ударом издали

50' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.