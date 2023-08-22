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Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Олимпия Любляна
 
Позже
Карабах
Прогнозы 96
Олимпия Любляна 20.8% (20)
X 16.7% (16)
Карабах 62.5% (60)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Олимпия Любляна
Ничья
Карабах
2.80
3.40
2.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Олимпия Любляна
Карабах

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензия Яссин 1 0.5
Жуниньо VI 1 0.5
Андраде Леандро 1 0.5
Байрамов Турал 1 (1) 0.5
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Ромао Жулио 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Олимпия Любляна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Олимпия Любляна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Алюминий - Олимпия Любляна 4:5 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Домжале 2:1 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3
Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Олимпия Любляна - Рогашка 5:0 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1
Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1
Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Карабах

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Карабах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Хеккен Садик Ибраим 2 (1)
Славия Прага Шранц Иван 2
Зриньски Киш Томислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 1 1
ХИК Коуассиви-Бениссан Кевин 1 1
Жальгирис Ойвуси Матиас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Олимпия Любляна - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 96
    Олимпия Любляна 20.8% (20)
    X 16.7% (16)
    Карабах 62.5% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимпия Любляна
    Ничья
    Карабах
    2.80
    3.40
    2.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Олимпия Любляна - Карабах онлайн

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    Прогнозы на матч Олимпия Любляна - Карабах

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    20.6% (20)
    Ничья
    16.5% (16)
    Карабах
    62.9% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.25% (57)
    Меньше
    28.75% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (70)
    Нет
    12.5% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Карабах
    43.3% (42)
    1:1 Ничья
    14.4% (14)
    2:1 Олимпия Любляна
    13.4% (13)
    1:0 Олимпия Любляна
    4.1% (4)
    2:0 Олимпия Любляна
    2.1% (2)
    0:1 Карабах
    2.1% (2)
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