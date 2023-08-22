Стадион: Стожице.
Позже
История личных встреч
Олимпия Любляна
Карабах
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензия Яссин
|1
|0.5
|Жуниньо VI
|1
|0.5
|Андраде Леандро
|1
|0.5
|Байрамов Турал
|1 (1)
|0.5
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Ромао Жулио
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Олимпия Любляна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Олимпия Любляна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Алюминий - Олимпия Любляна 4:5 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Домжале 2:1 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3
Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Олимпия Любляна - Рогашка 5:0 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Радомлье - Олимпия Любляна 2:1
Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1
Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1
Результаты матчей
Олимпия Любляна
Карабах
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
Карабах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Зриньски
|Малекинусич Матия
|2 (1)
|Хеккен
|Садик Ибраим
|2 (1)
|Славия Прага
|Шранц Иван
|2
|Зриньски
|Киш Томислав
|2
|Астана
|Йованчич Душан
|1 1
|Олимпиакос
|Марсело Родиней
|1 1
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|1 1
|ХИК
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1 1
|Жальгирис
|Ойвуси Матиас
|1 1
Прогнозы на матч Олимпия Любляна - Карабах
Исход игры
Олимпия Любляна
20.6% (20)
Ничья
16.5% (16)
Карабах
62.9% (61)
Тотал 2.5
Больше
71.25% (57)
Меньше
28.75% (23)
Обе команды забьют
Да
87.5% (70)
Нет
12.5% (10)
Популярный счёт
1:2 Карабах
43.3% (42)
1:1 Ничья
14.4% (14)
2:1 Олимпия Любляна
13.4% (13)
1:0 Олимпия Любляна
4.1% (4)
2:0 Олимпия Любляна
2.1% (2)
0:1 Карабах
2.1% (2)
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