  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
ФК Балкани
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 46
ФК Балкани 37% (17)
X 26.1% (12)
БАТЭ 37% (17)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 3 0.75
Рахмани Альбион 2 (1) 0.5
Кореница Меритон 2 0.5
Almir Kryeziu 2 0.5
Траши Лоренц 1 0.25
Куц Эдвин 1 0.25
Зюба Чендрим 1 0.25
Делова Люмбардх 0 0
Толай Блеарт 0 0
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грипши Назми 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Делова Люмбардх 1 0
Almir Kryeziu 1 0
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ФК Балкани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
0
ФК Балкани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ФК Балкани - Ферроникели 2:0 Линкольн - ФК Балкани 1:3 ФК Балкани - Liria2 1:0 ФК Балкани - Линкольн 2:0
Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0
БАТЭ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
БАТЭ - Шериф 2:2 Шериф - БАТЭ 5:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2
БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3

Результаты матчей

ФК Балкани
БАТЭ

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ФК Балкани
БАТЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК Балкани - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2023, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    ФК Балкани 37% (17)
    X 26.1% (12)
    БАТЭ 37% (17)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ФК Балкани - БАТЭ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч ФК Балкани - БАТЭ

    Исход игры
    ФК Балкани
    38.3% (18)
    Ничья
    25.5% (12)
    БАТЭ
    36.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Балкани
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    23.4% (11)
    1:2 БАТЭ
    17% (8)
    0:1 БАТЭ
    8.5% (4)
    2:0 ФК Балкани
    6.4% (3)
    0:2 БАТЭ
    4.3% (2)
    1:0 ФК Балкани
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ФК Балкани
    БАТЭ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     