Стадион: Фадиль Вокри.
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Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грипши Назми
|3
|0.75
|Рахмани Альбион
|2 (1)
|0.5
|Кореница Меритон
|2
|0.5
|Almir Kryeziu
|2
|0.5
|Траши Лоренц
|1
|0.25
|Куц Эдвин
|1
|0.25
|Зюба Чендрим
|1
|0.25
|Делова Люмбардх
|0
|0
|Толай Блеарт
|0
|0
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грипши Назми
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Делова Люмбардх
|1
|0
|Almir Kryeziu
|1
|0
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ФК Балкани
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
0
ФК Балкани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
0
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ФК Балкани - Ферроникели 2:0 Линкольн - ФК Балкани 1:3 ФК Балкани - Liria2 1:0 ФК Балкани - Линкольн 2:0
Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0
БАТЭ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
БАТЭ - Шериф 2:2 Шериф - БАТЭ 5:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2
БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3
Результаты матчей
ФК Балкани
БАТЭ
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ФК Балкани
БАТЭ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч ФК Балкани - БАТЭ
Исход игры
ФК Балкани
38.3% (18)
Ничья
25.5% (12)
БАТЭ
36.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
50% (22)
Меньше
50% (22)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
2:1 ФК Балкани
25.5% (12)
1:1 Ничья
23.4% (11)
1:2 БАТЭ
17% (8)
0:1 БАТЭ
8.5% (4)
2:0 ФК Балкани
6.4% (3)
0:2 БАТЭ
4.3% (2)
1:0 ФК Балкани
4.3% (2)
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