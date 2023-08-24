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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Сепси
0:1
Перерыв
Будё-Глимт
0'
0:1
19' Гол
Мумбанья Фарис
23' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус

Ход матча

19'
0:1
Мумбанья Фарис
23'
Штефэнеску Мариус
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 112
Сепси 7.1% (8)
X 25.9% (29)
Будё-Глимт 67% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Будё-Глимт
3.95
5.30
1.90
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
21
Алими
Исник
6
Паун
Николае
8
Георге
Ион
5
Родригес
Хонатан
II
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
8
Грёнбек
Альберт
77
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
25
Гулликсен
Тобиас
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Сепси
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Роланд 3 0.6
Аганович Аднан 1 0.2
Рондон Марио 1 0.2
Матей Космин 1 (1) 0.2
Паун Николае 1 0.2
Алими Исник 1 (1) 0.2
Штефэнеску Мариус 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 3 (1) 0.6
Мумбанья Фарис 3 0.6
Грёнбек Альберт 3 0.6
Сёрли Сондре 1 0.2
Берг Патрик 1 0.2
Гулликсен Тобиас 1 0.2
Эспейор Рунар 1 0.2
Сёренсен Адам 1 0.2
Бьоркан Фредерик 0 0
Салтнес Ульрик 0 0
Фет Сондре 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Георге Ион 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Рондон Марио 1 0
Алими Исник 1 0
Шафранко Павол 1 0
Никзули Роланд 1 0
Родригес Хонатан II 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 2 0
Мо Бреде 1 0

Результаты матчей

Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Сепси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Будё-Глимт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
3
23%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1
Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2
Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3

Результаты матчей

Сепси
Будё-Глимт

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сепси
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Marius Stefanescu получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Сепси 7.1% (8)
X 25.9% (29)
Будё-Глимт 67% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Будё-Глимт
3.95
5.30
1.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сепси 0:1 Будё-Глимт онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сепси 0:1 Будё-Глимт

Исход игры
Сепси
7.1% (8)
Ничья
25.9% (29)
Будё-Глимт
67% (75)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
40.2% (45)
1:1 Ничья
21.4% (24)
0:1 Будё-Глимт
15.2% (17)
0:2 Будё-Глимт
5.4% (6)
1:0 Сепси
3.6% (4)
2:1 Сепси
2.7% (3)
1:3 Будё-Глимт
1.8% (2)
2:3 Будё-Глимт
1.8% (2)
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