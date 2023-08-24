Стадион: Стадион Сепси.
0:1
Перерыв
Ход матча
19'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Нистор АкошПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Роланд
|3
|0.6
|Аганович Аднан
|1
|0.2
|Рондон Марио
|1
|0.2
|Матей Космин
|1 (1)
|0.2
|Паун Николае
|1
|0.2
|Алими Исник
|1 (1)
|0.2
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|3 (1)
|0.6
|Мумбанья Фарис
|3
|0.6
|Грёнбек Альберт
|3
|0.6
|Сёрли Сондре
|1
|0.2
|Берг Патрик
|1
|0.2
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.2
|Эспейор Рунар
|1
|0.2
|Сёренсен Адам
|1
|0.2
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Салтнес Ульрик
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Георге Ион
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
0
Сепси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Будё-Глимт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
3
23%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1
Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2
Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3
Результаты матчей
Сепси
Будё-Глимт
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сепси
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (2)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сепси 0:1 Будё-Глимт
Исход игры
Сепси
7.1% (8)
Ничья
25.9% (29)
Будё-Глимт
67% (75)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
40.2% (45)
1:1 Ничья
21.4% (24)
0:1 Будё-Глимт
15.2% (17)
0:2 Будё-Глимт
5.4% (6)
1:0 Сепси
3.6% (4)
2:1 Сепси
2.7% (3)
1:3 Будё-Глимт
1.8% (2)
2:3 Будё-Глимт
1.8% (2)
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