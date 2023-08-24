Стадион: Стадион Сепси.
2:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолМумбанья Фарис
23' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
47' Желтая карточкаБьортуфт Один Лурас
1:1
48' ПенальтиАлими Исник
1:2
69' ГолБерг Патрик
81' Желтая карточкаХайкин Никита
2:2
81' ПенальтиМатей Космин
90'+9
Ход матча
19'
0:1
48'
1:1
69'
1:2
81'
81'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
1 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Нистор АкошПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
97 Варга РоландНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Роланд
|3
|0.6
|Матей Космин
|2 (2)
|0.4
|Алими Исник
|2 (2)
|0.4
|Аганович Аднан
|1
|0.2
|Рондон Марио
|1
|0.2
|Паун Николае
|1
|0.2
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|3 (1)
|0.6
|Мумбанья Фарис
|3
|0.6
|Грёнбек Альберт
|3
|0.6
|Берг Патрик
|2
|0.4
|Сёрли Сондре
|1
|0.2
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.2
|Эспейор Рунар
|1
|0.2
|Сёренсен Адам
|1
|0.2
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Салтнес Ульрик
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Георге Ион
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Шафранко Павол
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Сепси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Будё-Глимт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
8
Голы по времени матча
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
4
57%
2
22%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
15
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
5
50%
3
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1
Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 3:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2
Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3
Результаты матчей
Сепси
Будё-Глимт
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сепси
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
41
14
14
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сепси 2:2 Будё-Глимт
Исход игры
Сепси
7.1% (8)
Ничья
25.9% (29)
Будё-Глимт
67% (75)
Тотал 2.5
Больше
50% (54)
Меньше
50% (54)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:2 Будё-Глимт
40.2% (45)
1:1 Ничья
21.4% (24)
0:1 Будё-Глимт
15.2% (17)
0:2 Будё-Глимт
5.4% (6)
1:0 Сепси
3.6% (4)
2:1 Сепси
2.7% (3)
1:3 Будё-Глимт
1.8% (2)
2:3 Будё-Глимт
1.8% (2)
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