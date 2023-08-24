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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Гент
0:0
Первый тайм: 9'
АПОЭЛ
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 114
Гент 93% (106)
X 3.5% (4)
АПОЭЛ 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
АПОЭЛ
1.50
4.60
6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Силламяэ
Рамол
7
Хон
Хён-Сок
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
5
Двали
Лаша
14
Шебаке
Иссам
10
Вильяфаньес
Лукас
20
Далсью
70
Костадинов
Георги
3
Петрович
Радосав
28
Фетфатцидис
Иоаннис
36
Маркиньос
XXIII
11
Квилитая
Георгий
Гент
4-4-2
АПОЭЛ
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 1.75
Орбан Гифт 4 1
Тиссудали Тарик 1 0.25
Де Сар Жюльен 1 0.25
Геркенс Питер 1 0.25
Юльсагер Эндрю 1 0.25
Ватанабэ Цуёси 1 0.25
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Самуаз Матисс 0 0
Лагэ Брам 0 0
Фофанан Малик 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 2 (1) 0.5
Креспо Хосе 1 0.25
Двали Лаша 1 0.25
Квилитая Георгий 1 0.25
Ндонгаля Дьемерси 1 0.25
Сарфо Кингсли 1 0.25
Вильяфаньес Лукас 0 0
Шебаке Иссам 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 1 0
Агбор Брайян 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 3 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Далсью 1 0
Сациас Яннис 1 0
Рикардо Са Пинто 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
3
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
АПОЭЛ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
5
31%
3
43%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0
Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2
АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0

Результаты матчей

Гент
АПОЭЛ

Точный счет

5:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

5
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гент
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
3
1
2.5
3
1
3.5
3
1
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Гент 93% (106)
X 3.5% (4)
АПОЭЛ 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
АПОЭЛ
1.50
4.60
6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Гент 0:0 АПОЭЛ онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гент 0:0 АПОЭЛ

Исход игры
Гент
93% (106)
Ничья
3.5% (4)
АПОЭЛ
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (65)
Меньше
40.91% (45)
Обе команды забьют
Да
59.09% (65)
Нет
40.91% (45)
Популярный счёт
2:1 Гент
43% (49)
1:0 Гент
21.1% (24)
2:0 Гент
15.8% (18)
3:1 Гент
6.1% (7)
1:1 Ничья
2.6% (3)
1:2 АПОЭЛ
2.6% (3)
3:0 Гент
2.6% (3)
3:2 Гент
1.8% (2)
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