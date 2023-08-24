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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Гент
2:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
19' Желтая карточка
Шебаке Иссам
29' Желтая карточка
Кандусс Исмаэль
34' Желтая карточка
Орбан Гифт
40' Желтая карточка
Квилитая Георгий
1:0
77' Гол
Фофанан Малик
2:0
90' Гол
Хон Хён-Сок
90'+6

Ход матча

19'
 
Шебаке Иссам
29'
Кандусс Исмаэль
 
34'
Орбан Гифт
 
40'
 
Квилитая Георгий
60'
 
Ндонгаля Дьемерси
Фетфатцидис Иоаннис
65'
Фофанан Малик
Браун Арчи
 
65'
Юльсагер Эндрю
Кейперс Уго
 
72'
 
Томане Антониу
Квилитая Георгий
77'
Фофанан Малик
1:0
80'
Фадига Ноа
Самуаз Матисс
 
80'
Гандельман Омри
Торунарига Джордан
 
87'
 
Эфрем Георгиос
Маркиньос XXIII
87'
Тиссудали Тарик
Орбан Гифт
 
90'
Хон Хён-Сок
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 114
Гент 93% (106)
X 3.5% (4)
АПОЭЛ 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
5
Двали
Лаша
14
Шебаке
Иссам
10
Вильяфаньес
Лукас
70
Костадинов
Георги
3
Петрович
Радосав
20
Далсью
28
Фетфатцидис
Иоаннис
36
Маркиньос
XXIII
11
Квилитая
Георгий
Гент
4-4-2
АПОЭЛ
3-2-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 1.4
Орбан Гифт 4 0.8
Тиссудали Тарик 1 0.2
Де Сар Жюльен 1 0.2
Хон Хён-Сок 1 0.2
Фофанан Малик 1 0.2
Геркенс Питер 1 0.2
Юльсагер Эндрю 1 0.2
Ватанабэ Цуёси 1 0.2
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Самуаз Матисс 0 0
Лагэ Брам 0 0
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 2 (1) 0.4
Креспо Хосе 1 0.2
Двали Лаша 1 0.2
Квилитая Георгий 1 0.2
Ндонгаля Дьемерси 1 0.2
Сарфо Кингсли 1 0.2
Вильяфаньес Лукас 0 0
Шебаке Иссам 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Агбор Брайян 1 0
Орбан Гифт 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 3 0
Квилитая Георгий 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Далсью 1 0
Сациас Яннис 1 0
Рикардо Са Пинто 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
3
Гент
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
АПОЭЛ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

18
7
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
5
28%
3
43%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0
Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2
АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0

Результаты матчей

Гент
АПОЭЛ

Точный счет

2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

5
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гент
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
2
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
3
2
3.5
3
2
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Квилитая Георгий получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Орбан Гифт получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Кандусс Исмаэль получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 19'
      Шебаке Иссам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Гент 93% (106)
    X 3.5% (4)
    АПОЭЛ 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Гент 2:0 АПОЭЛ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гент 2:0 АПОЭЛ

    Исход игры
    Гент
    93% (106)
    Ничья
    3.5% (4)
    АПОЭЛ
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (65)
    Меньше
    40.91% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (65)
    Нет
    40.91% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Гент
    43% (49)
    1:0 Гент
    21.1% (24)
    2:0 Гент
    15.8% (18)
    3:1 Гент
    6.1% (7)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 АПОЭЛ
    2.6% (3)
    3:0 Гент
    2.6% (3)
    3:2 Гент
    1.8% (2)
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