Стадион: Геламко.
0'
19' Желтая карточкаШебаке Иссам
29' Желтая карточкаКандусс Исмаэль
34' Желтая карточкаОрбан Гифт
40' Желтая карточкаКвилитая Георгий
1:0
77' ГолФофанан Малик
2:0
90' ГолХон Хён-Сок
90'+6
Ход матча
19'
29'
34'
40'
77'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
11
Кейперс
Уго
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
14
Шебаке
Иссам
20
Далсью
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ДалсьюЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 ДжевфеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|7
|1.4
|Орбан Гифт
|4
|0.8
|Тиссудали Тарик
|1
|0.2
|Де Сар Жюльен
|1
|0.2
|Хон Хён-Сок
|1
|0.2
|Фофанан Малик
|1
|0.2
|Геркенс Питер
|1
|0.2
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.2
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.2
|Кумс Свен
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Самуаз Матисс
|0
|0
|Лагэ Брам
|0
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эфрем Георгиос
|2 (1)
|0.4
|Креспо Хосе
|1
|0.2
|Двали Лаша
|1
|0.2
|Квилитая Георгий
|1
|0.2
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.2
|Сарфо Кингсли
|1
|0.2
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Шебаке Иссам
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Хосе
|3
|0
|Квилитая Георгий
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Рикардо Са Пинто
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
3
Гент
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
АПОЭЛ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
18
7
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
3
17%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
5
28%
3
43%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0
Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1 Гент - Остенде 1:2
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2
АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0
Результаты матчей
Гент
АПОЭЛ
Точный счет
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
5
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гент
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
32
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Митьюлланд
|Франкулино
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гент 2:0 АПОЭЛ
Исход игры
Гент
93% (106)
Ничья
3.5% (4)
АПОЭЛ
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (65)
Меньше
40.91% (45)
Обе команды забьют
Да
59.09% (65)
Нет
40.91% (45)
Популярный счёт
2:1 Гент
43% (49)
1:0 Гент
21.1% (24)
2:0 Гент
15.8% (18)
3:1 Гент
6.1% (7)
1:1 Ничья
2.6% (3)
1:2 АПОЭЛ
2.6% (3)
3:0 Гент
2.6% (3)
3:2 Гент
1.8% (2)
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