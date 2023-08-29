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  3. Лига Европы 2023-2024

Лига Европы
2023-2024

Стадион: .
Карабах
 
Позже
Олимпия Любляна
Прогнозы 63
Карабах 85.7% (54)
X 14.3% (9)
Олимпия Любляна 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Олимпия Любляна
1.74
4.00
5.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Карабах
Олимпия Любляна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2
ЛЧ
0:0
ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андраде Леандро 2 0.67
Бензия Яссин 1 0.33
Жуниньо VI 1 0.33
Медина Кевин 1 0.33
Байрамов Турал 1 (1) 0.33
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 2 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Гугешашвили Лука 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суалеэ Давид 1 1
Доффо Агустин 1 0
Элшник Тими 1 0
Сешлар Свит 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Карабах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Карабах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Олимпия Любляна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Карабах - Араз ПФК 2:1 ХИК - Карабах 1:2
Карабах - Туран Товуз 3:0 Карабах - ХИК 2:1 Карабах - Зира 0:1 Карабах - Ракув 1:1 Ракув - Карабах 3:2 Карабах - Линкольн 4:0 Линкольн - Карабах 1:2 ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1 Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2
Олимпия Любляна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Олимпия Любляна - Целе 2:4 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Алюминий - Олимпия Любляна 4:5 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0
Олимпия Любляна - Домжале 2:1 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Олимпия Любляна - Лудогорец 2:1 Олимпия Любляна - Рогашка 5:0 Лудогорец - Олимпия Любляна 1:1 Копер - Олимпия Любляна 2:1 ФК Валмиера - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - ФК Валмиера 2:1 Рудар Плевля - Олимпия Любляна 1:4 Приморье - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Хайдук 1:0 Слован Братислава - Олимпия Любляна 2:1 ТВЛ Электра - Олимпия Любляна 0:4 Олимпия Любляна - Радомлье 3:2 Олимпия Любляна - Целе 0:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:1

Результаты матчей

Карабах
Олимпия Любляна

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карабах
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 3 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Аякс Кудус Мохаммед 3
Олимпиакос Фортунис Костас 2 (1)
Зриньски Малекинусич Матия 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Кини Марин 3
Хеккен Хаммар Юхан 1 1
Астана Йованчич Душан 1 1
Олимпиакос Марсело Родиней 1 1
Олимпия Любляна Суалеэ Давид 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Олимпия Любляна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Карабах 85.7% (54)
    X 14.3% (9)
    Олимпия Любляна 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Олимпия Любляна
    1.74
    4.00
    5.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Карабах - Олимпия Любляна онлайн

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    Прогнозы на матч Карабах - Олимпия Любляна

    Исход игры
    Карабах
    85.5% (53)
    Ничья
    14.5% (9)
    Олимпия Любляна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (29)
    Меньше
    47.27% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (37)
    Нет
    32.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    40.3% (25)
    2:0 Карабах
    14.5% (9)
    1:1 Ничья
    14.5% (9)
    1:0 Карабах
    12.9% (8)
    3:1 Карабах
    4.8% (3)
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    Карабах
    Олимпия Любляна
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