С левого фланга прострелил вдоль ворот Толай, но на дальней штанге Крейзу так и не успел подставить ногу.

Мягко забросил Куц в штрафную соперника с правого фланга, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

Диагональ исполнял в штрафную Куц на ход Коренице, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Хадаркевичу.

С правого фланга удалось прострелить Зюбе в район одиннадцатиметровой отметки, но Мартынов головой спокойно вынес сферу.

Забрасывал с центра поля в штрафную соперника Бочеров на ход Лаптеву, но тот пробил головой точно в руки Количи.

Ушел финтом от соперника по флангу Траши и прострелил в штрафную, но снова первым на мяче здесь оказался Мартынов.

Пробивал головой из пределов штрафной Грипши после паса от Коерницы, но мяч застрял в гуще защитников.

Сместился с левого фланга в штрафную Концевой и покатил поперек на Лаптева, но перехватил мяч в последний момент защитник.

Выиграл подбор у штрафной соперника Бочеров и с ходу пробил в ближний нижний угол, но точности ему явно не хватило.

Убегал на ворота соперника по флангу Кореница, сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.

Сместился с правого фланга теперь уже Лаптев в центр и отдал поперек на Концевого, но этот пас перехватил Делова.

Ушел финтом от соперника по флангу Гречихо и навесил в центр штрафной, но здесь Яшаница головой вынес снаряд в центр поля.

Получил локтем по лицу Толай в верховой борьбе против Волкова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Балкани".

По флангу отдавал Нечаев пас на ход Лаптеву, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Артём Концевой! Удалось открыть счет в матче хозяевам. Отобрал мяч на фланге Лаптев и отдал в штрафную на Волкова, который продлил на дальнюю, а здесь Концевой пробил уже точно под перекладину.

23' Продавил соперника по флангу Жимо и забросил в штрафную на Волкова, но тот с разворота пробил точно в защитника.

22' В верховой борьбе в центре поля получил по голове локтем Бочеров в борьбе против Куца. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

21' Разыграли угловой хозяева, после чего Концевой тонкий пас исполнял в штрафную на Лаптева, но того опередил Делова и не позволил пробить.

19' С левого фланга прострел исполнял в штрафную Зюба на ход Грипши, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Мартынов.

18' В центре поля в грубом подкате снес соперника Нечаев. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

17' С центра поля забросил Бочеров в штрафную на ход Лаптеву, но тому пробить вновь не позволил защитник в силовой борьбе.

16' Мягко забросил Концевой в штрафную, куда на всех парах мчался Лаптев, но проиграл он борьбу за мяч Яшаницу.

15' Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "БАТЭ", но пройти массированную оборону соперника им не удается.

14' Диагональный пас исполнял Куц на правый фланг, куда забегал Кореница, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.