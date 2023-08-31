Стадион: Мезокёвесди Вароси.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
30'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
14
Жимо
Шериф
55
Лаптев
Денис
19
Траши
Лоренц
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
98
Крейзу
Алмир
10
Грипши
Назми
99
Толай
Блеарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Жимо ШерифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Лаптев ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альшевский Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Траши ЛоренцЗащитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
98 Крейзу АлмирНападающий
-
10 Грипши НазмиНападающий
-
99 Толай БлеартНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хоха АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Манай Арб
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
БАТЭ
ФК Балкани
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаптев Денис
|1
|0.5
|Концевой Артём Александрович
|1
|0.5
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грипши Назми
|3
|0.5
|Рахмани Альбион
|2 (1)
|0.33
|Кореница Меритон
|2
|0.33
|Толай Блеарт
|2
|0.33
|Крейзу Алмир
|2
|0.33
|Яшаница Байрам
|1
|0.17
|Траши Лоренц
|1
|0.17
|Куц Эдвин
|1
|0.17
|Тачи Арменд
|1
|0.17
|Зюба Чендрим
|1
|0.17
|Делова Люмбардх
|0
|0
Карточки
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Громыко Валерий
|1
|0
|Антилевский Дмитрий
|1
|0
|Хадаркевич Руслан
|1
|0
|Исламович Сеад
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делова Люмбардх
|2
|0
|Траши Лоренц
|1
|0
|Грипши Назми
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Крейзу Алмир
|1
|0
Результаты матчей
БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
9
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
16
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Балкани - БАТЭ 4:1 БАТЭ - Шериф 2:2 Шериф - БАТЭ 5:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1
ФК Балкани
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ФК Балкани - БАТЭ 4:1 ФК Балкани - Ферроникели 2:0 Линкольн - ФК Балкани 1:3 ФК Балкани - Liria2 1:0
ФК Балкани - Линкольн 2:0 Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0
Результаты матчей
БАТЭ
ФК Балкани
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
БАТЭ
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч БАТЭ 1:0 ФК Балкани
Исход игры
БАТЭ
53.4% (62)
Ничья
19% (22)
ФК Балкани
27.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (65)
Меньше
40.91% (45)
Обе команды забьют
Да
72.73% (80)
Нет
27.27% (30)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
27.6% (32)
1:2 ФК Балкани
19% (22)
1:1 Ничья
14.7% (17)
2:0 БАТЭ
11.2% (13)
1:0 БАТЭ
8.6% (10)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:1 ФК Балкани
3.4% (4)
1:3 ФК Балкани
2.6% (3)
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