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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
БАТЭ
1:0
Первый тайм: 38'
ФК Балкани
0'
1:0
30' Гол
Концевой Артём

Ход матча

30'
Концевой Артём
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 116
БАТЭ 53.4% (62)
X 19% (22)
ФК Балкани 27.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
ФК Балкани
2.79
3.42
2.68
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Кудравец
Андрей
4
Мартынов
Александр
3
Хадаркевич
Руслан
5
Бане
Сиди
17
Нечаев
Данила
14
Жимо
Шериф
24
Волков
Сергей
Александрович
15
Бочеров
Валерий
18
Гречихо
Денис
55
Лаптев
Денис
80
Концевой
Артём
Александрович
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
7
Кореница
Меритон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
98
Крейзу
Алмир
10
Грипши
Назми
99
Толай
Блеарт
БАТЭ
5-3-2
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

БАТЭ
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаптев Денис 1 0.5
Концевой Артём Александрович 1 0.5
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 3 0.5
Рахмани Альбион 2 (1) 0.33
Кореница Меритон 2 0.33
Толай Блеарт 2 0.33
Крейзу Алмир 2 0.33
Яшаница Байрам 1 0.17
Траши Лоренц 1 0.17
Куц Эдвин 1 0.17
Тачи Арменд 1 0.17
Зюба Чендрим 1 0.17
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Громыко Валерий 1 0
Антилевский Дмитрий 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Исламович Сеад 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делова Люмбардх 2 0
Траши Лоренц 1 0
Грипши Назми 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Крейзу Алмир 1 0

Результаты матчей

БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
9
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
16
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Балкани - БАТЭ 4:1 БАТЭ - Шериф 2:2 Шериф - БАТЭ 5:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1
ФК Балкани
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ФК Балкани - БАТЭ 4:1 ФК Балкани - Ферроникели 2:0 Линкольн - ФК Балкани 1:3 ФК Балкани - Liria2 1:0
ФК Балкани - Линкольн 2:0 Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0

Результаты матчей

БАТЭ
ФК Балкани

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

БАТЭ
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Пробивал головой из пределов штрафной Грипши после паса от Коерницы, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 37'
    Ушел финтом от соперника по флангу Траши и прострелил в штрафную, но снова первым на мяче здесь оказался Мартынов.
  • 36'
    Забрасывал с центра поля в штрафную соперника Бочеров на ход Лаптеву, но тот пробил головой точно в руки Количи.
  • 35'
    С правого фланга удалось прострелить Зюбе в район одиннадцатиметровой отметки, но Мартынов головой спокойно вынес сферу.
  • 34'
    Диагональ исполнял в штрафную Куц на ход Коренице, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Хадаркевичу.
  • 33'
    Мягко забросил Куц в штрафную соперника с правого фланга, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 32'
    С левого фланга прострелил вдоль ворот Толай, но на дальней штанге Крейзу так и не успел подставить ногу.
  • Описание гола
    31'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Артём Концевой! Удалось открыть счет в матче хозяевам. Отобрал мяч на фланге Лаптев и отдал в штрафную на Волкова, который продлил на дальнюю, а здесь Концевой пробил уже точно под перекладину. 
  • 30'
    По флангу отдавал Нечаев пас на ход Лаптеву, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
  • 29'
    Получил локтем по лицу Толай в верховой борьбе против Волкова. Штрафной удар исполнять будут игроки "Балкани".
  • 28'
    Ушел финтом от соперника по флангу Гречихо и навесил в центр штрафной, но здесь Яшаница головой вынес снаряд в центр поля.
  • 27'
    Сместился с правого фланга теперь уже Лаптев в центр и отдал поперек на Концевого, но этот пас перехватил Делова.
  • 26'
    Убегал на ворота соперника по флангу Кореница, сместился в штрафную и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.
  • 25'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Бочеров и с ходу пробил в ближний нижний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 24'
    Сместился с левого фланга в штрафную Концевой и покатил поперек на Лаптева, но перехватил мяч в последний момент защитник.
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    • 23'
      Продавил соперника по флангу Жимо и забросил в штрафную на Волкова, но тот с разворота пробил точно в защитника.
    • 22'
      В верховой борьбе в центре поля получил по голове локтем Бочеров в борьбе против Куца. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 21'
      Разыграли угловой хозяева, после чего Концевой тонкий пас исполнял в штрафную на Лаптева, но того опередил Делова и не позволил пробить.
    • 19'
      С левого фланга прострел исполнял в штрафную Зюба на ход Грипши, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Мартынов.
    • 18'
      В центре поля в грубом подкате снес соперника Нечаев. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 17'
      С центра поля забросил Бочеров в штрафную на ход Лаптеву, но тому пробить вновь не позволил защитник в силовой борьбе. 
    • 16'
      Мягко забросил Концевой в штрафную, куда на всех парах мчался Лаптев, но проиграл он борьбу за мяч Яшаницу.
    • 15'
      Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "БАТЭ", но пройти массированную оборону соперника им не удается. 
    • 14'
      Диагональный пас исполнял Куц на правый фланг, куда забегал Кореница, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 13'
      Сместился с левого фланга Гречихо в центр и пробил в ближнюю девятку, но мяч полетел немного выше перекладины. 
    • 12'
      Разыграли угловой хозяева, после чего Концевой навесил на линию вратарской, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.
    • 11'
      Бочеров расстреливал ворота соперника после поперечного паса от Гречихо, но в падении смог голкипер отбить сферу в сторону.
    • 10'
      Пауза в матче. в прошлом эпизоде получил повреждение Грипши и не смог самостоятельно подняться на ноги. Медики вышли на помощь футболисту.
    • 9'
      В центре поля получил Грипши в борьбе против Хадаркевича. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя. 
    • 8'
      Убежал по флангу в атаку Толай и прострелил на дальнюю штангу, но здесь замкнуть Крейзу помешал Хадаркевич.
    • 7'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Куц на ход Грипши, но мяч свалился с ноги и отправился в руки голкиперу.
    • 6'
      Убегал в контратаку по центру Грипши, прорвался к штрафной соперника и пробил по воротам, но Хадаркевич накрыл мяч в подкате.
    • 5'
      Со штрафного сам же Концевой навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Бане, но мяч полетел крайне неточно.
    • 4'
      Теперь уже Концевой подставился на фланге и заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 3'
      Получил по ногам Кореница в центре поля в борьбе с Гречихо, штрафной удар исполнять будут игроки "Балкани".
    • 2'
      Сразу же в атаку бросились хозяева. Убежал по флангу Концевой и навесил на дальнюю штангу, но никто из партнеров замкнуть не смог.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mezokovesdi Varosi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч БАТЭ 1:0 ФК Балкани онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч БАТЭ 1:0 ФК Балкани

    Исход игры
    БАТЭ
    53.4% (62)
    Ничья
    19% (22)
    ФК Балкани
    27.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (65)
    Меньше
    40.91% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (80)
    Нет
    27.27% (30)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    27.6% (32)
    1:2 ФК Балкани
    19% (22)
    1:1 Ничья
    14.7% (17)
    2:0 БАТЭ
    11.2% (13)
    1:0 БАТЭ
    8.6% (10)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:1 ФК Балкани
    3.4% (4)
    1:3 ФК Балкани
    2.6% (3)
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