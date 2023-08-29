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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
БАТЭ
 
Позже
ФК Балкани
Прогнозы 43
БАТЭ 74.4% (32)
X 14% (6)
ФК Балкани 11.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
ФК Балкани
3.25
3.75
2.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

БАТЭ
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаптев Денис 1 1
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 3 0.6
Рахмани Альбион 2 (1) 0.4
Кореница Меритон 2 0.4
Толай Блеарт 2 0.4
Крейзу Алмир 2 0.4
Яшаница Байрам 1 0.2
Траши Лоренц 1 0.2
Куц Эдвин 1 0.2
Тачи Арменд 1 0.2
Зюба Чендрим 1 0.2
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Громыко Валерий 1 0
Антилевский Дмитрий 1 0
Хадаркевич Руслан 1 0
Исламович Сеад 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делова Люмбардх 2 0
Траши Лоренц 1 0
Грипши Назми 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Крейзу Алмир 1 0

Результаты матчей

БАТЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
9
БАТЭ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Балкани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
16
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Балкани - БАТЭ 4:1 БАТЭ - Шериф 2:2 Шериф - БАТЭ 5:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5
Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2 Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1
ФК Балкани
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ФК Балкани - БАТЭ 4:1 ФК Балкани - Ферроникели 2:0 Линкольн - ФК Балкани 1:3 ФК Балкани - Liria2 1:0
ФК Балкани - Линкольн 2:0 Ларн - ФК Балкани 1:4 ФК Балкани - Ларн 3:0 Лудогорец - ФК Балкани 4:0 ФК Балкани - Лудогорец 2:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0

Результаты матчей

БАТЭ
ФК Балкани

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

БАТЭ
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - ФК Балкани от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    БАТЭ 74.4% (32)
    X 14% (6)
    ФК Балкани 11.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    ФК Балкани
    3.25
    3.75
    2.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч БАТЭ - ФК Балкани онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ - ФК Балкани

    Исход игры
    БАТЭ
    74.4% (32)
    Ничья
    14% (6)
    ФК Балкани
    11.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.38% (22)
    Меньше
    47.62% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    39.5% (17)
    2:0 БАТЭ
    23.3% (10)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    1:0 БАТЭ
    7% (3)
    1:2 ФК Балкани
    4.7% (2)
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    БАТЭ
    ФК Балкани
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