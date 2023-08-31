Стадион: Аспмира Стадион.
3:2
Доп. время (2 тайм)
0'
12' Желтая карточкаНикзули Роланд
1:0
24' ГолСёрли Сондре
28' Желтая карточкаРодригес Хонатан
2:0
29' ГолПеллегрино Амаль
2:1
42' ГолАлими Исник
2:2
46' ГолВарга Роланд
58' Желтая карточкаЧоботарю Денис
60' Желтая карточкаДумитреску Андрес
62' Желтая карточкаГулликсен Тобиас
70' Желтая карточкаШафранко Павол
81' Желтая карточкаПаун Николае
3:2
100' ПенальтиПеллегрино Амаль
103' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
120' Вторая желтая карточкаШтефэнеску Мариус
Ход матча
12'
24'
1:0
28'
29'
2:0
42'
2:1
46'
2:2
58'
62'
70'
81'
100'
3:2
103'
120'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 25
-
1 Жёлтые карточки 8
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
27
Сёрли
Сондре
44
Бэлаша
Михай
97
Варга
Роланд
21
Алими
Исник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нистор АкошПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
Будё-Глимт
Сепси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|5 (2)
|0.83
|Мумбанья Фарис
|3
|0.5
|Грёнбек Альберт
|3
|0.5
|Сёрли Сондре
|2
|0.33
|Берг Патрик
|2
|0.33
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.17
|Эспейор Рунар
|1
|0.17
|Сёренсен Адам
|1
|0.17
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Салтнес Ульрик
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Роланд
|4
|0.67
|Алими Исник
|3 (2)
|0.5
|Матей Космин
|2 (2)
|0.33
|Аганович Аднан
|1
|0.17
|Рондон Марио
|1
|0.17
|Паун Николае
|1
|0.17
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|3
|1
|Шафранко Павол
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Георге Ион
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сепси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
7
Будё-Глимт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
4
57%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
3
20%
5
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0
Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1
Сепси
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1
Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
Сепси
Точный счет
3:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
14
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Будё-Глимт 3:2 Сепси
Исход игры
Будё-Глимт
95.5% (107)
Ничья
1.8% (2)
Сепси
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.54% (54)
Меньше
50.46% (55)
Обе команды забьют
Да
44.95% (49)
Нет
55.05% (60)
Популярный счёт
2:0 Будё-Глимт
33% (37)
2:1 Будё-Глимт
26.8% (30)
3:1 Будё-Глимт
15.2% (17)
1:0 Будё-Глимт
12.5% (14)
3:0 Будё-Глимт
6.3% (7)
1:1 Ничья
1.8% (2)
0:2 Сепси
1.8% (2)
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