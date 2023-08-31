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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Будё-Глимт
3:2
Итог доп. времени
Сепси
0'
12' Желтая карточка
Никзули Роланд
1:0
24' Гол
Сёрли Сондре
28' Желтая карточка
Родригес Хонатан
2:0
29' Гол
Пеллегрино Амаль
2:1
42' Гол
Алими Исник
2:2
46' Гол
Варга Роланд
58' Желтая карточка
Чоботарю Денис
60' Желтая карточка
Думитреску Андрес
62' Желтая карточка
Гулликсен Тобиас
70' Желтая карточка
Шафранко Павол
81' Желтая карточка
Паун Николае
3:2
100' Пенальти
Пеллегрино Амаль
103' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
111' Желтая карточка
Рондон Марио
120' Вторая желтая карточка
Штефэнеску Мариус

Ход матча

12'
 
Никзули Роланд
24'
Сёрли Сондре
(Пеллегрино Амаль)
1:0
28'
 
Родригес Хонатан
29'
Пеллегрино Амаль
2:0
42'
Гулликсен Тобиас
Сёрли Сондре
 
42'
2:1
Алими Исник
(Думитреску Андрес)
46'
2:2
Варга Роланд
58'
 
Чоботарю Денис
60'
 
Думитреску Андрес
62'
Гулликсен Тобиас
 
70'
 
Шафранко Павол
79'
Сьоволд Фредрик
Вембангомо Брис
 
79'
Фет Сондре
Салтнес Ульрик
 
81'
 
Паун Николае
86'
 
Домашкан Виталий
Варга Роланд
91'
Эспейор Рунар
Мумбанья Фарис
 
96'
 
Рондон Марио
Шафранко Павол
100'
Пеллегрино Амаль
3:2
103'
 
Штефэнеску Мариус
106'
Басси Даниэль
Гулликсен Тобиас
 
106'
 
Георге Ион
Думитреску Андрес
106'
 
Аганович Аднан
Паун Николае
111'
 
Рондон Марио
111'
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
 
112'
 
Каллаку Шерифф
Родригес Хонатан
120'
 
Штефэнеску Мариус

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 6
  • 6 Нарушения правил 26
  • 1 Жёлтые карточки 9
  • 0 Красные карточки 1
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 112
Будё-Глимт 95.5% (107)
X 1.8% (2)
Сепси 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
14
Салтнес
Ульрик
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
97
Варга
Роланд
21
Алими
Исник
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
Будё-Глимт
4-3-3
Сепси
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Сепси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 5 (2) 0.83
Мумбанья Фарис 3 0.5
Грёнбек Альберт 3 0.5
Сёрли Сондре 2 0.33
Берг Патрик 2 0.33
Гулликсен Тобиас 1 0.17
Эспейор Рунар 1 0.17
Сёренсен Адам 1 0.17
Бьоркан Фредерик 0 0
Салтнес Ульрик 0 0
Фет Сондре 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Роланд 4 0.67
Алими Исник 3 (2) 0.5
Матей Космин 2 (2) 0.33
Аганович Аднан 1 0.17
Рондон Марио 1 0.17
Паун Николае 1 0.17
Штефэнеску Мариус 0 0
Думитреску Андрес 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 2 0
Мо Бреде 1 0
Хайкин Никита 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 3 1
Рондон Марио 2 0
Шафранко Павол 2 0
Никзули Роланд 2 0
Георге Ион 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Алими Исник 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Паун Николае 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сепси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
7
Будё-Глимт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сепси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
1
11%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
4
57%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

18
12
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
3
17%
5
42%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0
Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1
Сепси
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1
Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 ФКСБ - Сепси 3:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Сепси

Точный счет

3:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
1
5
1
5
3.5
1
5

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • Дополнительное время
  • 124'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 121'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 121'
    Marius Stefanescu получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 112'
    Родригес Хонатан II уходит с поля. Каллаку Шерифф выходит вместо него
  • 111'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Бьоркан Фредерик уходит с поля. Сёренсен Адам выходит вместо него
  • 111'
    Рондон Марио получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Фарис Мумбанья уходит с поля. Эспейор Рунар выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Будё-Глимт 95.5% (107)
    X 1.8% (2)
    Сепси 2.7% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будё-Глимт 3:2 Сепси

    Исход игры
    Будё-Глимт
    95.5% (107)
    Ничья
    1.8% (2)
    Сепси
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.54% (54)
    Меньше
    50.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    44.95% (49)
    Нет
    55.05% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Будё-Глимт
    33% (37)
    2:1 Будё-Глимт
    26.8% (30)
    3:1 Будё-Глимт
    15.2% (17)
    1:0 Будё-Глимт
    12.5% (14)
    3:0 Будё-Глимт
    6.3% (7)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    0:2 Сепси
    1.8% (2)
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