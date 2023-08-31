Стадион: Джи Эс Пи.
0'
26' Желтая карточкаДалсью
0:1
29' ГолСамуаз Матисс
29' Желтая карточкаШебаке Иссам
33' Желтая карточкаОрбан Гифт
72' Желтая карточкаКандусс Исмаэль
Ход матча
26'
29'
0:1
29'
33'
69'
72'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
14
Шебаке
Иссам
20
Далсью
6
Джевфе
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фортен ЛуиВратарь
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
АПОЭЛ
Гент
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эфрем Георгиос
|2 (1)
|0.33
|Креспо Хосе
|1
|0.17
|Двали Лаша
|1
|0.17
|Квилитая Георгий
|1
|0.17
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.17
|Сарфо Кингсли
|1
|0.17
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Шебаке Иссам
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|7
|1.17
|Орбан Гифт
|4
|0.67
|Тиссудали Тарик
|1
|0.17
|Де Сар Жюльен
|1
|0.17
|Хон Хён-Сок
|1
|0.17
|Самуаз Матисс
|1
|0.17
|Фофанан Малик
|1
|0.17
|Геркенс Питер
|1
|0.17
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.17
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.17
|Кумс Свен
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Лагэ Брам
|0
|0
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Креспо Хосе
|3
|0
|Квилитая Георгий
|2
|0
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Рикардо Са Пинто
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орбан Гифт
|2
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
12
АПОЭЛ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гент
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
3
43%
5
28%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2
Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2
Гент
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3
Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Гент
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (4)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|5 (3)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:1 Гент
Исход игры
АПОЭЛ
21.6% (24)
Ничья
45% (50)
Гент
33.3% (37)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
76.85% (83)
Нет
23.15% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (47)
1:2 Гент
19.8% (22)
0:1 Гент
9.9% (11)
2:1 АПОЭЛ
8.1% (9)
1:0 АПОЭЛ
8.1% (9)
2:0 АПОЭЛ
1.8% (2)
0:2 Гент
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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