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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
АПОЭЛ
0:1
Второй тайм: 77'
Гент
0'
26' Желтая карточка
Далсью
0:1
29' Гол
Самуаз Матисс
29' Желтая карточка
Шебаке Иссам
33' Желтая карточка
Орбан Гифт
72' Желтая карточка
Кандусс Исмаэль

Ход матча

22'
Сарфо Кингсли
Костадинов Георги
 
26'
Далсью
 
29'
0:1
Самуаз Матисс
29'
Шебаке Иссам
 
33'
 
Орбан Гифт
46'
Фетфатцидис Иоаннис
Вильяфаньес Лукас
 
46'
Ндонгаля Дьемерси
Шебаке Иссам
 
56'
Эфрем Георгиос
Маркиньос XXIII
 
62'
 
Фадига Ноа
Самуаз Матисс
62'
 
Тиссудали Тарик
Орбан Гифт
69'
Томане Антониу
Далсью
 
72'
 
Кандусс Исмаэль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
АПОЭЛ 21.6% (24)
X 45% (50)
Гент 33.3% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Гент
3.03
6.00
2.48
Все Коэффициенты
27
Белек
Вид
16
Сушич
Матео
3
Петрович
Радосав
5
Двали
Лаша
14
Шебаке
Иссам
70
Костадинов
Георги
20
Далсью
10
Вильяфаньес
Лукас
6
Джевфе
11
Квилитая
Георгий
36
Маркиньос
XXIII
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
АПОЭЛ
4-2-1-3
Гент
5-3-2

История личных встреч

АПОЭЛ
Гент

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эфрем Георгиос 2 (1) 0.33
Креспо Хосе 1 0.17
Двали Лаша 1 0.17
Квилитая Георгий 1 0.17
Ндонгаля Дьемерси 1 0.17
Сарфо Кингсли 1 0.17
Вильяфаньес Лукас 0 0
Шебаке Иссам 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 1.17
Орбан Гифт 4 0.67
Тиссудали Тарик 1 0.17
Де Сар Жюльен 1 0.17
Хон Хён-Сок 1 0.17
Самуаз Матисс 1 0.17
Фофанан Малик 1 0.17
Геркенс Питер 1 0.17
Юльсагер Эндрю 1 0.17
Ватанабэ Цуёси 1 0.17
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Лагэ Брам 0 0

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Креспо Хосе 3 0
Квилитая Георгий 2 0
Шебаке Иссам 2 0
Далсью 2 0
Белек Вид 1 0
Двали Лаша 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Сациас Яннис 1 0
Рикардо Са Пинто 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орбан Гифт 2 0
Торунарига Джордан 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Агбор Брайян 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гент
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
12
АПОЭЛ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гент
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
3
17%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
3
43%
5
28%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2
Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2 Левски София - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - ЦСКА София II 1:0 АПОЭЛ - ФК ЦСКА 1948 София II 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2
Гент
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3
Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Стандард - Гент 1:2 Гент - Вестерло 3:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
Гент

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (4)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 111
    АПОЭЛ 21.6% (24)
    X 45% (50)
    Гент 33.3% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АПОЭЛ
    Ничья
    Гент
    3.03
    6.00
    2.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АПОЭЛ 0:1 Гент онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:1 Гент

    Исход игры
    АПОЭЛ
    21.6% (24)
    Ничья
    45% (50)
    Гент
    33.3% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.3% (47)
    1:2 Гент
    19.8% (22)
    0:1 Гент
    9.9% (11)
    2:1 АПОЭЛ
    8.1% (9)
    1:0 АПОЭЛ
    8.1% (9)
    2:0 АПОЭЛ
    1.8% (2)
    0:2 Гент
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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