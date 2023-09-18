Тур: 8. Стадион: Nature Energy Park. Зрители: 8481 Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолЛинд Александр
0:2
60' ГолКлинг Андерс
0:3
73' ГолЛинд Александр
84' Желтая карточкаМустафич Ален
90'+5
Ход матча
13'
0:1
60'
0:2
73'
0:3
84'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
527 Количество передач 623
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Овюсу
Лерой
18
Max
Ejdum
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Max EjdumПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
История личных встреч
Оденсе
Силькеборг
23 матча
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
36 матчей
36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.6%
52.8%
16.6%
11 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.16
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.26
1.06
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.33
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
67
81
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|3
|0.38
|Don Deedson Louicius
|3
|0.38
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.13
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.13
|Манне Аласана
|1
|0.13
|Микельсон Николас
|1
|0.13
|Тонгья Франко
|1
|0.13
|Charly Horneman
|1
|0.13
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.13
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|7
|0.88
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.25
|Тенгстедт Сёрен
|2 (1)
|0.25
|Адамсен Тонни
|1
|0.13
|Клинг Андерс
|1
|0.13
|Маттссон Пелле
|1
|0.13
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|3
|0
|Хаяль Рами
|2
|0
|Кёлер Свен
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Мустафич Ален
|1
|0
|Andreas Alm
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Сонне Оливер
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Маттссон Пелле
|1
|0
Результаты матчей
Оденсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Оденсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
5
Оденсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
5
36%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1
Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Мидтьюлланн 1:3
Силькеборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1
Результаты матчей
Оденсе
Силькеборг
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Оденсе
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
35
53
17
26
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|7 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|6
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|4
|Видовре
|Геммер Йонас
|3
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3