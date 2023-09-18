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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Зрители: 8481 Главный судья: Кристофферсен Мадс
Оденсе
0:3
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
13' Гол
Линд Александр
0:2
60' Гол
Клинг Андерс
0:3
73' Гол
Линд Александр
84' Желтая карточка
Мустафич Ален
90'+5

Ход матча

13'
0:1
Линд Александр
(Эстрём Робин)
35'
Мустафич Ален
Max Ejdum
 
60'
0:2
Клинг Андерс
(Линд Александр)
60'
 
Карлсен Фредрик
Тенгстедт Сёрен
61'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Маккоуотт Каллум
62'
Буя Турай Мохамед
Кадри Башким
 
63'
Nicklas Mouritzen
Aske Adelgaard
 
73'
0:3
Линд Александр
(Клинг Андерс)
77'
Charly Horneman
Сельвен Йоханнес
 
77'
Markus Gustav Jensen
Don Deedson Louicius
 
80'
 
Куск Каспер
Линд Александр
84'
Мустафич Ален
 
90'
 
Поульсен Андреас
Клинг Андерс
90'
 
Мусонда Лубамба
Эстрём Робин

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 527 Количество передач 623
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
25
Хеландер
Филип
23
Aske
Adelgaard
8
Манне
Аласана
18
Max
Ejdum
30
Don
Deedson
Louicius
22
Хаяль
Рами
19
Сельвен
Йоханнес
9
Кадри
Башким
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
Оденсе
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Оденсе
Силькеборг

23 матча

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
43.5%
8.7%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.5%
34.8%
21.7%
10 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

36 матчей

36.1%
41.7%
22.2%
13 побед 15 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.6%
52.8%
16.6%
11 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СД
0:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
6:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
1:1
СД
3:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:3
ТМС
3:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.16

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.26
1.06

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.33
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

67
81

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 3 0.38
Don Deedson Louicius 3 0.38
Хаяль Рами 1 (1) 0.13
Буя Турай Мохамед 1 0.13
Манне Аласана 1 0.13
Микельсон Николас 1 0.13
Тонгья Франко 1 0.13
Charly Horneman 1 0.13
Сельвен Йоханнес 1 0.13
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 7 0.88
Маккоуотт Каллум 2 0.25
Тенгстедт Сёрен 2 (1) 0.25
Адамсен Тонни 1 0.13
Клинг Андерс 1 0.13
Маттссон Пелле 1 0.13
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 3 0
Хаяль Рами 2 0
Кёлер Свен 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Мустафич Ален 1 0
Andreas Alm 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Сонне Оливер 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0
Маттссон Пелле 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Оденсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
5
Оденсе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
30%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
15%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1
Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Мидтьюлланн 1:3
Силькеборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0
АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1

Результаты матчей

Оденсе
Силькеборг

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Брондбю
 8 6 0 2 15 - 7 18
3.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Силькеборг
 8 5 1 2 14 - 8 16
5.
АГФ Орхус
 8 3 3 2 9 - 10 12
6.
Люнгбю
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
8.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
9.
Оденсе
 8 2 2 4 13 - 14 8
10.
Раннерс
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Вайле
 8 1 0 7 8 - 14 3
12.
Видовре
 8 0 2 6 3 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 5 0 2 3 5 - 10 2
11.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
12.
Видовре
 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 5 4 0 1 8 - 4 12
2.
Копенгаген
 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Силькеборг
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Люнгбю
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
10.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
11.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
12.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 7 (1)
Брондбю Валлис Николай 6
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 4
Видовре Геммер Йонас 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8481 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Оденсе: 46%, Силькеборг: 54%.
  • 95'
    Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Хансен Мартин из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Силькеборг начинает контратаку
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