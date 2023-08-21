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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Тобол
 
Позже
Виктория Пльзень
Прогнозы 48
Тобол 22.9% (11)
X 27.1% (13)
Виктория Пльзень 50% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Виктория Пльзень
3.85
3.60
1.99
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукадинович Милян 2 0.33
Дебле Серж 2 (2) 0.33
Чесноков Ислам 1 0.17
Оразов Рамазан 1 0.17
Асранкулов Роман 1 0.17
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafiu Durosinmi 2 0.5
Шулц Павел 1 0.25
Траоре Ибрагим 1 0.25
Копич Ян 1 0.25
Влканова Адам 1 0.25
Буха Павел 1 0.25
Ирка Эрик 1 (1) 0.25
Москейра Джон 0 0
Климент Ян 0 0
Калвач Лукаш 0 0

Карточки

Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асранкулов Роман 3 0
Чесноков Ислам 3 0
Младжович Боян 3 0
Дебле Серж 2 0
Вукадинович Милян 2 0
Жарынбетов Самат 2 0
Оразов Рамазан 2 0
Шахов Евгений 1 0
Мужиков Серикжан 1 0
Рогач Иван 1 0
Мркаич Момчило 1 0
Каиров Багдат 1 0
Илич Йован 1 0
Milic Curcic 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 2 0
Гейда Лукаш 1 0
Климент Ян 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Штанек Йиндрих 1 0
Rafiu Durosinmi 1 0

Результаты матчей

Тобол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Виктория Пльзень
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Тобол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Виктория Пльзень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
75%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
5
71%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Актобе - Тобол 1:1 Дерри Сити - Тобол 1:0 Кайрат - Тобол 2:1 Тобол - Дерри Сити 1:0
Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2 Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызылжар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5 Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0
Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3

Результаты матчей

Тобол
Виктория Пльзень

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тобол
Виктория Пльзень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
3
1
1
5
2.5
1
3

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 5 (3)
Партизани Кара Теди 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Арока Галович Нино 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Виктория Пльзень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Тобол 22.9% (11)
    X 27.1% (13)
    Виктория Пльзень 50% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тобол
    Ничья
    Виктория Пльзень
    3.85
    3.60
    1.99
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тобол - Виктория Пльзень онлайн

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    Прогнозы на матч Тобол - Виктория Пльзень

    Исход игры
    Тобол
    22.9% (11)
    Ничья
    27.1% (13)
    Виктория Пльзень
    50% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Виктория Пльзень
    33.3% (16)
    1:1 Ничья
    27.1% (13)
    2:1 Тобол
    10.4% (5)
    0:1 Виктория Пльзень
    8.3% (4)
    0:2 Виктория Пльзень
    8.3% (4)
    1:0 Тобол
    6.3% (3)
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    Тобол
    Виктория Пльзень
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