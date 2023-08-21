Стадион: Центральный стадион Костаная.
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Бомбардиры внутри турнира
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукадинович Милян
|2
|0.33
|Дебле Серж
|2 (2)
|0.33
|Чесноков Ислам
|1
|0.17
|Оразов Рамазан
|1
|0.17
|Асранкулов Роман
|1
|0.17
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rafiu Durosinmi
|2
|0.5
|Шулц Павел
|1
|0.25
|Траоре Ибрагим
|1
|0.25
|Копич Ян
|1
|0.25
|Влканова Адам
|1
|0.25
|Буха Павел
|1
|0.25
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.25
|Москейра Джон
|0
|0
|Климент Ян
|0
|0
|Калвач Лукаш
|0
|0
Карточки
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асранкулов Роман
|3
|0
|Чесноков Ислам
|3
|0
|Младжович Боян
|3
|0
|Дебле Серж
|2
|0
|Вукадинович Милян
|2
|0
|Жарынбетов Самат
|2
|0
|Оразов Рамазан
|2
|0
|Шахов Евгений
|1
|0
|Мужиков Серикжан
|1
|0
|Рогач Иван
|1
|0
|Мркаич Момчило
|1
|0
|Каиров Багдат
|1
|0
|Илич Йован
|1
|0
|Milic Curcic
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|2
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Штанек Йиндрих
|1
|0
|Rafiu Durosinmi
|1
|0
Результаты матчей
Тобол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Виктория Пльзень
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
Тобол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Виктория Пльзень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
75%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
5
71%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
5
1
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Актобе - Тобол 1:1 Дерри Сити - Тобол 1:0 Кайрат - Тобол 2:1 Тобол - Дерри Сити 1:0
Тобол - Кайсар 0:2 Тобол - Базель 1:2 Базель - Тобол 1:3 Тобол - Окжетпес 2:0 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызылжар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5 Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0
Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0 Виктория Пльзень - Таборско 8:2 Виктория Пльзень - Дукла Прага 2:0 Славой Коловец - Виктория Пльзень 2:14 Спарта Прага - Виктория Пльзень 0:1 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 1:3
Результаты матчей
Тобол
Виктория Пльзень
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тобол
Виктория Пльзень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
24
31
15
13
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|5 (3)
|Партизани
|Кара Теди
|4 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
|Арока
|Галович Нино
|1 2
Прогнозы на матч Тобол - Виктория Пльзень
Исход игры
Тобол
22.9% (11)
Ничья
27.1% (13)
Виктория Пльзень
50% (24)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
73.91% (34)
Нет
26.09% (12)
Популярный счёт
1:2 Виктория Пльзень
33.3% (16)
1:1 Ничья
27.1% (13)
2:1 Тобол
10.4% (5)
0:1 Виктория Пльзень
8.3% (4)
0:2 Виктория Пльзень
8.3% (4)
1:0 Тобол
6.3% (3)
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