Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Фрид Игал
4:0
Второй тайм: 80'
0'
1:0
11' ГолФресе Мартин
2:0
43' ПенальтиИнгвартсен Маркус
44' Желтая карточкаЙованович Александар
67' Желтая карточкаШчекич Александар
3:0
68' ПенальтиИнгвартсен Маркус
4:0
73' ГолВилладсен Оливер
Ход матча
11'
1:0
43'
68'
73'
75'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Нагало
Адамо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 СалданьяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баждар СамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игорь Дуля
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нордшелланн
Партизан
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|3 (2)
|1
|Фресе Мартин
|1
|0.33
|Осман Ибрагим
|0
|0
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Натхо Бибрас
|1
|0.33
|Салданья
|1
|0.33
|Мениг Квинси
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нагало Адамо
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белич Кристиян
|2
|1
|Шчекич Александар
|2
|0
|Натхо Бибрас
|0
|1
|Йованович Александар II
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0
Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Партизан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Партизан - Сабах Баку 2:0 Партизан - Раднички Ниш 2:1 Сабах Баку - Партизан 2:0 Войводина Нови Сад - Партизан 0:2
Бачка-Топола - Партизан 3:3 Партизан - Металац 1:1 Штурм Грац - Партизан 2:1 Партизан - Драва 3:0 Богемианс Дублин - Партизан 2:0 Партизан - Вождовац 2:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Партизан - Раднички 1923 2:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Партизан - Вождовац 1:0 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Партизан - ЦСКА-1948 0:2
Результаты матчей
Нордшелланн
Партизан
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Партизан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|6 (3)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|4 (2)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|4
|Тобол
|Асранкулов Роман
|4
|ФКСБ
|Кирикеш Влад
|1 2
|Спартак Трнава
|Горосито Николас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нордшелланн 4:0 Партизан
Исход игры
Нордшелланн
46.8% (52)
Ничья
27% (30)
Партизан
26.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (51)
Меньше
52.78% (57)
Обе команды забьют
Да
70.37% (76)
Нет
29.63% (32)
Популярный счёт
2:1 Нордшелланн
24.3% (27)
1:1 Ничья
22.5% (25)
1:2 Партизан
15.3% (17)
2:0 Нордшелланн
9.9% (11)
1:0 Нордшелланн
9.9% (11)
0:1 Партизан
4.5% (5)
0:2 Партизан
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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