Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Рефери не любит споров - именно за это Шчекич Александар сейчас получил желтую

67' Норшеланн начинает контратаку

67' Маркович Светозар наказан за толчок Мохаммед Диоманд

66' Удар от ворот произведет Норшеланн

66' Шанс! Салданья из команды Партизан пробил головой, но мимо

65' Салданья нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.

63' Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку

63' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Хорошую попытку сделал Маркович Светозар . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Удар от ворот произведет Норшеланн

62' Шанс! Mihajlo Ilic из команды Партизан пробил головой, но мимо

62' Натхо Бибрас из команды Партизан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Удар от ворот произведет Партизан

60' Шанс! Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

60' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

58' Мениг Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Норшеланн пытается что-то создать.

55' Удар от ворот произведет Партизан

54' Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Норшеланн

52' Стойкович Аранджел не смог попасть в створ ударом издали

51' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Норшеланн пытается что-то создать.

50' Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Норшеланн

49' Кануте Франк не смог попасть в створ ударом издали

49' Стойкович Аранджел пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

49' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Натхо Бибрас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Партизан совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Норшеланн