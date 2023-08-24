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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Фрид Игал
Нордшелланн
4:0
Второй тайм: 80'
Партизан
0'
1:0
11' Гол
Фресе Мартин
2:0
43' Пенальти
Ингвартсен Маркус
44' Желтая карточка
Йованович Александар
67' Желтая карточка
Шчекич Александар
3:0
68' Пенальти
Ингвартсен Маркус
4:0
73' Гол
Вилладсен Оливер

Ход матча

11'
Фресе Мартин
1:0
43'
Ингвартсен Маркус
2:0
44'
 
Йованович Александар
54'
Антман Оливер
Беньямин Нюгрен
 
59'
 
Калулу Альдо
Мениг Квинси
59'
 
Баждар Самед
Кануте Франк
67'
 
Шчекич Александар
68'
Ингвартсен Маркус
3:0
73'
Вилладсен Оливер
(Антман Оливер)
4:0
75'
Хэй Лукас
Хансен Киан
 
75'
Доржелес Марио
Диоманде Мохаммед
 
78'
 
Николич Неманья
Северина Ксандер

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 111
Нордшелланн 46.8% (52)
X 27% (30)
Партизан 26.1% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Партизан
1.57
8.40
99.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
9
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
1
Йованович
Александар
II
2
Стойкович
Аранджел
6
Маркович
Светозар
3
Илич
Михайло
5
Антич
Никола
19
Шчекич
Александар
10
Натхо
Бибрас
8
Кануте
Франк
7
Северина
Ксандер
11
Салданья
9
Мениг
Квинси
Нордшелланн
4-3-3
Партизан
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Партизан

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:2
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 3 (2) 1
Фресе Мартин 1 0.33
Осман Ибрагим 0 0
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Натхо Бибрас 1 0.33
Салданья 1 0.33
Мениг Квинси 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нагало Адамо 1 1
Ингвартсен Маркус 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 2 1
Шчекич Александар 2 0
Натхо Бибрас 0 1
Йованович Александар II 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0
Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Партизан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Партизан - Сабах Баку 2:0 Партизан - Раднички Ниш 2:1 Сабах Баку - Партизан 2:0 Войводина Нови Сад - Партизан 0:2
Бачка-Топола - Партизан 3:3 Партизан - Металац 1:1 Штурм Грац - Партизан 2:1 Партизан - Драва 3:0 Богемианс Дублин - Партизан 2:0 Партизан - Вождовац 2:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Партизан - Раднички 1923 2:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Партизан - Вождовац 1:0 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Партизан - ЦСКА-1948 0:2

Результаты матчей

Нордшелланн
Партизан

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 80'
    Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Партизан: 33%.
  • 79'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 79'
    Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.
  • 79'
    Удар от ворот произведет Партизан
  • 78'
    Тактическая замена. Северина Ксандер уходит с поля и его заменяет Николич Неманья III
  • 77'
    Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 71'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Натхо Бибрас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Партизан пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Партизан: 35%.
    • 70'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Александр Йованович прыгнул не в ту сторону.
    • 67'
      Рефери не любит споров - именно за это Шчекич Александар сейчас получил желтую
    • 67'
      ПЕНАЛЬТИ! - Шчекич Александар играет рукой в штрафной! Шчекич Александар вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 67'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 67'
      Маркович Светозар наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 66'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 66'
      Шанс! Салданья из команды Партизан пробил головой, но мимо
    • 66'
      Натхо Бибрас из команды Партизан подал угловой слева.
    • 65'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 65'
      Салданья нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Партизан: 34%.
    • 64'
      Осман Ибрагим наказан за толчок Стойкович Аранджел
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Калулу Альдо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 63'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Маркович Светозар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Натхо Бибрас из команды Партизан подал угловой справа.
    • 62'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Партизан пытается что-то создать.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 62'
      Шанс! Mihajlo Ilic из команды Партизан пробил головой, но мимо
    • 62'
      Натхо Бибрас из команды Партизан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Салданья
    • 61'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Партизан: 35%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 60'
      Шанс! Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 60'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 59'
      Тактическая замена. Кануте Франк уходит с поля и его заменяет Баждар Самед
    • 59'
      Мениг Квинси получил травму и заменен. Калулу Альдо выходит на поле.
    • 58'
      Мениг Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Антич Никола ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Стойкович Аранджел успешно блокирует удар.
    • 55'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Северина Ксандер из команды Партизан в офсайде
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Партизан: 36%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 54'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 54'
      Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 54'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Мениг Квинси из команды Партизан в офсайде
    • 52'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 52'
      Стойкович Аранджел не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Партизан: 34%.
    • 50'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Кануте Франк не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Стойкович Аранджел пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 49'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Натхо Бибрас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Салданья
    • 47'
      Партизан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Кануте Франк
    • 46'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Партизан: 30%.
    • 48'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Северина Ксандер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Шчекич Александар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Фресе Мартин наказан за толчок Натхо Бибрас
    • 46'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 45'
      Стойкович Аранджел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Партизан: 31%.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Рефери не любит споров - именно за это Йованович Александар II сейчас получил желтую
    • 43'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Александр Йованович прыгнул не в ту сторону.
    • 42'
      ПЕНАЛЬТИ! - Антич Никола играет рукой в штрафной! Антич Никола вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Ингвартсен Маркус должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Осман Ибрагим нанес удар в каркас ворот!
    • 40'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Партизан: 33%.
    • 40'
      Судья свистит. Mihajlo Ilic атаковал сзади соперника. Это Мохаммед Диоманд заработал своей команде штрафной
    • 39'
      Ингвартсен Маркус нанес удар головой, но Александр Йованович спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 38'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Салданья
    • 37'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 37'
      Натхо Бибрас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 36'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Кануте Франк
    • 36'
      Партизан начинает контратаку
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Партизан: 32%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 33'
      Фресе Мартин нанес удар головой, но Александр Йованович спокойно отбил мяч.
    • 33'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 32'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Партизан: 33%.
    • 29'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Маркович Светозар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Шчекич Александар из команды Партизан заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Диоманд.
    • 27'
      Салданья из команды Партизан в офсайде
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 25'
      Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Партизан: 36%.
    • 25'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Мениг Квинси из команды Партизан поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 23'
      Партизан контролирует мяч.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 20'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Партизан: 34%.
    • 19'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 19'
      Фресе Мартин не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 16'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Партизан: 36%.
    • 15'
      Кануте Франк из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 12'
      Отличный гол забил Фресе Мартин
    • 11'
      Г О О О О Л - Фресе Мартин из команды Норшеланн левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 11'
      Mihajlo Ilic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 11'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Мениг Квинси пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 10'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Партизан: 30%.
    • 10'
      Партизан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Антич Никола ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Антич Никола из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Arandjel Stojkovic из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ibrahim Osman из команды Норшеланн в офсайде
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Партизан: 32%.
    • 5'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Натхо Бибрас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Партизан пытается что-то создать.
    • 2'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Шчекич Александар из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Нордшелланн 46.8% (52)
    X 27% (30)
    Партизан 26.1% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Партизан
    1.57
    8.40
    99.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нордшелланн 4:0 Партизан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нордшелланн 4:0 Партизан

    Исход игры
    Нордшелланн
    46.8% (52)
    Ничья
    27% (30)
    Партизан
    26.1% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (51)
    Меньше
    52.78% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (76)
    Нет
    29.63% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Нордшелланн
    24.3% (27)
    1:1 Ничья
    22.5% (25)
    1:2 Партизан
    15.3% (17)
    2:0 Нордшелланн
    9.9% (11)
    1:0 Нордшелланн
    9.9% (11)
    0:1 Партизан
    4.5% (5)
    0:2 Партизан
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Партизан
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