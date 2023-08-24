НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Норшеланн, будет отменен из-за фола.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Г О О О О Л - Mihajlo Ilic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

87' Норшеланн пытается что-то создать.

85' Оооо... вот это был удар! Хансен Мадс должен был забить с этой позиции.

85' Хорошую попытку сделал Хансен Мадс . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Удар от ворот произведет Партизан

83' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хансен Мадс нанес удар в каркас ворот!

82' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

81' Норшеланн пытается что-то создать.

79' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.

79' Удар от ворот произведет Партизан

77' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Норшеланн пытается что-то создать.

74' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Доржелес Марио

73' Г О О О О О Л - Вилладсен Оливер из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Вилладсен Оливер легко с этим справился!

73' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Норшеланн пытается что-то создать.

72' Норшеланн контролирует мяч.

71' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Натхо Бибрас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Александр Йованович прыгнул не в ту сторону.

67' Рефери не любит споров - именно за это Шчекич Александар сейчас получил желтую

67' Норшеланн начинает контратаку

67' Маркович Светозар наказан за толчок Мохаммед Диоманд

66' Удар от ворот произведет Норшеланн

66' Шанс! Салданья из команды Партизан пробил головой, но мимо

65' Салданья нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.

63' Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку

63' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Хорошую попытку сделал Маркович Светозар . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Удар от ворот произведет Норшеланн

62' Шанс! Mihajlo Ilic из команды Партизан пробил головой, но мимо

62' Натхо Бибрас из команды Партизан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Удар от ворот произведет Партизан

60' Шанс! Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

60' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

58' Мениг Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Норшеланн пытается что-то создать.

55' Удар от ворот произведет Партизан

54' Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Норшеланн

52' Стойкович Аранджел не смог попасть в створ ударом издали

51' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Норшеланн пытается что-то создать.

50' Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Норшеланн

49' Кануте Франк не смог попасть в створ ударом издали

49' Стойкович Аранджел пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

49' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Натхо Бибрас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Партизан совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Норшеланн