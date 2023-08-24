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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Фрид Игал
Нордшелланн
5:0
Конец матча
Партизан
0'
1:0
11' Гол
Фресе Мартин
2:0
43' Пенальти
Ингвартсен Маркус
44' Желтая карточка
Йованович Александар
67' Желтая карточка
Шчекич Александар
3:0
68' Пенальти
Ингвартсен Маркус
4:0
73' Гол
Вилладсен Оливер
5:0
88' Гол в свои ворота
Илич Михайло
90' Желтая карточка
Баждар Самед
90' Undefined phrase: football_event_
Хардер Конрад
90' Желтая карточка
Антич Никола
90'+5

Ход матча

11'
Фресе Мартин
1:0
43'
Ингвартсен Маркус
2:0
44'
 
Йованович Александар
54'
Антман Оливер
Беньямин Нюгрен
 
59'
 
Калулу Альдо
Мениг Квинси
59'
 
Баждар Самед
Кануте Франк
67'
 
Шчекич Александар
68'
Ингвартсен Маркус
3:0
73'
Вилладсен Оливер
(Антман Оливер)
4:0
74'
Хэй Лукас
Хансен Киан
 
74'
Доржелес Марио
Диоманде Мохаммед
 
78'
 
Николич Неманья
Северина Ксандер
82'
Хардер Конрад
Осман Ибрагим
 
82'
Хансен Мадс
Ингвартсен Маркус
 
86'
 
Трифунович Неманья
Салданья
88'
Илич Михайло
5:0
90'
 
Баждар Самед
90'
Хардер Конрад
 
90'
 
Антич Никола

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 5 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 111
Нордшелланн 46.8% (52)
X 27% (30)
Партизан 26.1% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
10
Диоманде
Мохаммед
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
9
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
1
Йованович
Александар
II
2
Стойкович
Аранджел
6
Маркович
Светозар
3
Илич
Михайло
5
Антич
Никола
19
Шчекич
Александар
10
Натхо
Бибрас
8
Кануте
Франк
7
Северина
Ксандер
11
Салданья
9
Мениг
Квинси
Нордшелланн
4-3-3
Партизан
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Партизан

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:2
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (3) 1.33
Фресе Мартин 1 0.33
Вилладсен Оливер 1 0.33
Антман Оливер 0 0
Осман Ибрагим 0 0
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Натхо Бибрас 1 0.33
Салданья 1 0.33
Мениг Квинси 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нагало Адамо 1 1
Ингвартсен Маркус 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 2 1
Шчекич Александар 2 0
Натхо Бибрас 0 1
Антич Никола 1 0
Йованович Александар II 1 0
Баждар Самед 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Нордшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Нордшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Партизан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0
Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2
Партизан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Партизан - Сабах Баку 2:0 Партизан - Раднички Ниш 2:1 Сабах Баку - Партизан 2:0 Войводина Нови Сад - Партизан 0:2
Бачка-Топола - Партизан 3:3 Партизан - Металац 1:1 Штурм Грац - Партизан 2:1 Партизан - Драва 3:0 Богемианс Дублин - Партизан 2:0 Партизан - Вождовац 2:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Партизан - Раднички 1923 2:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Партизан - Вождовац 1:0 Войводина Нови Сад - Партизан 2:1 Партизан - ЦСКА-1948 0:2

Результаты матчей

Нордшелланн
Партизан

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Митьюлланд Франкулино 5
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4120 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Партизан: 33%.
  • 95'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Норшеланн, будет отменен из-за фола.
  • 94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 91'
      Баждар Самед совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Баждар Самед из команды Партизан поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 90'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Партизан: 33%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 89'
      Судья сигнализирует, что Антман Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Натхо Бибрас
    • 89'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 88'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 88'
      Г О О О О Л - Mihajlo Ilic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 87'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 86'
      Тактическая замена. Салданья уходит с поля и его заменяет Трифунович Неманья
    • 86'
      Судья сигнализирует, что Маркович Светозар из команды Партизан поставил подножку. Пострадал Хардер Конрад
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Партизан: 33%.
    • 85'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Николич Неманья III
    • 85'
      Оооо... вот это был удар! Хансен Мадс должен был забить с этой позиции.
    • 85'
      Хорошую попытку сделал Хансен Мадс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 84'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 83'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Хансен Мадс нанес удар в каркас ворот!
    • 82'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 82'
      Тактическая замена. Осман Ибрагим уходит с поля и его заменяет Хардер Конрад
    • 82'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 81'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Партизан: 33%.
    • 79'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 78'
      Тактическая замена. Северина Ксандер уходит с поля и его заменяет Николич Неманья III
    • 77'
      Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 76'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Партизан: 34%.
    • 74'
      Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Доржелес Марио
    • 74'
      Тактическая замена. Хансен Киан уходит с поля и его заменяет Хэй Лукас
    • 74'
      Вилладсен Оливер удалось забить из легкой позиции.
    • 73'
      Антман Оливер сделал результативную передачу.
    • 73'
      Г О О О О О Л - Вилладсен Оливер из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота левой! Вилладсен Оливер легко с этим справился!
    • 73'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 71'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Натхо Бибрас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Партизан пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Партизан: 35%.
    • 70'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Александр Йованович прыгнул не в ту сторону.
    • 67'
      Рефери не любит споров - именно за это Шчекич Александар сейчас получил желтую
    • 67'
      ПЕНАЛЬТИ! - Шчекич Александар играет рукой в штрафной! Шчекич Александар вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 67'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 67'
      Маркович Светозар наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 66'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 66'
      Шанс! Салданья из команды Партизан пробил головой, но мимо
    • 66'
      Натхо Бибрас из команды Партизан подал угловой слева.
    • 65'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 65'
      Салданья нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Партизан: 34%.
    • 64'
      Осман Ибрагим наказан за толчок Стойкович Аранджел
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Калулу Альдо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Оооо... вот это был удар! Мохаммед Диоманд должен был забить с этой позиции.
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 63'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Хорошую попытку сделал Маркович Светозар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 62'
      Натхо Бибрас из команды Партизан подал угловой справа.
    • 62'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Партизан пытается что-то создать.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 62'
      Шанс! Mihajlo Ilic из команды Партизан пробил головой, но мимо
    • 62'
      Натхо Бибрас из команды Партизан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 61'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Салданья
    • 61'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Партизан: 35%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 60'
      Шанс! Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 60'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 59'
      Тактическая замена. Кануте Франк уходит с поля и его заменяет Баждар Самед
    • 59'
      Мениг Квинси получил травму и заменен. Калулу Альдо выходит на поле.
    • 58'
      Мениг Квинси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 58'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Антич Никола ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Стойкович Аранджел успешно блокирует удар.
    • 55'
      Осман Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 55'
      Северина Ксандер из команды Партизан в офсайде
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Партизан: 36%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 54'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 54'
      Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 54'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Мениг Квинси из команды Партизан в офсайде
    • 52'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 52'
      Стойкович Аранджел не смог попасть в створ ударом издали
    • 51'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Партизан: 34%.
    • 50'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Кануте Франк не смог попасть в створ ударом издали
    • 49'
      Стойкович Аранджел пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 49'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Натхо Бибрас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Салданья
    • 47'
      Партизан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Кануте Франк
    • 46'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Партизан: 30%.
    • 48'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Северина Ксандер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Шчекич Александар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Фресе Мартин наказан за толчок Натхо Бибрас
    • 46'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 45'
      Стойкович Аранджел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Партизан: 31%.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 44'
      Рефери не любит споров - именно за это Йованович Александар II сейчас получил желтую
    • 43'
      Г О О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Александр Йованович прыгнул не в ту сторону.
    • 42'
      ПЕНАЛЬТИ! - Антич Никола играет рукой в штрафной! Антич Никола вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 41'
      Оооо... вот это был удар! Ингвартсен Маркус должен был забить с этой позиции.
    • 41'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 41'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Осман Ибрагим нанес удар в каркас ворот!
    • 40'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Партизан: 33%.
    • 40'
      Судья свистит. Mihajlo Ilic атаковал сзади соперника. Это Мохаммед Диоманд заработал своей команде штрафной
    • 39'
      Ингвартсен Маркус нанес удар головой, но Александр Йованович спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 38'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Салданья
    • 37'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 37'
      Натхо Бибрас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 36'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Кануте Франк
    • 36'
      Партизан начинает контратаку
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Партизан: 32%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 33'
      Фресе Мартин нанес удар головой, но Александр Йованович спокойно отбил мяч.
    • 33'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 32'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Партизан: 33%.
    • 29'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Маркович Светозар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Шчекич Александар из команды Партизан заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Диоманд.
    • 27'
      Салданья из команды Партизан в офсайде
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 25'
      Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Партизан: 36%.
    • 25'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Мениг Квинси из команды Партизан поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
    • 23'
      Партизан контролирует мяч.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 20'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Партизан: 34%.
    • 19'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 19'
      Фресе Мартин не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 16'
      Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Партизан: 36%.
    • 15'
      Кануте Франк из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 12'
      Отличный гол забил Фресе Мартин
    • 11'
      Г О О О О Л - Фресе Мартин из команды Норшеланн левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 11'
      Mihajlo Ilic ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 11'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Мениг Квинси пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 10'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 70%, Партизан: 30%.
    • 10'
      Партизан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Антич Никола ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Антич Никола из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Arandjel Stojkovic из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ibrahim Osman из команды Норшеланн в офсайде
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Партизан: 32%.
    • 5'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Натхо Бибрас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Партизан пытается что-то создать.
    • 2'
      Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Шчекич Александар из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Нордшелланн 46.8% (52)
    X 27% (30)
    Партизан 26.1% (29)
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