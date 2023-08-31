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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Стадион: . Главный судья: Клэнси Кевин
Партизан
0:1
Конец матча
Нордшелланн
0'
21' Желтая карточка
Кануте Франк
24' Желтая карточка
Салданья
0:1
30' Гол
Осман Ибрагим
73' Желтая карточка
Фресе Мартин
76' Желтая карточка
Николич Неманья
83' Вторая желтая карточка
Николич Неманья
90'+4

Ход матча

21'
Кануте Франк
 
24'
Салданья
 
30'
0:1
Осман Ибрагим
(Тверсков Йеппе)
46'
 
Асконе Рокко
Тверсков Йеппе
46'
 
Хардер Конрад
Осман Ибрагим
46'
Трифунович Неманья
Мениг Квинси
 
46'
Захид Гайас
Натхо Бибрас
 
60'
Шчекич Александар
Кануте Франк
 
60'
Калулу Альдо
Северина Ксандер
 
61'
 
Йенсен-Эббью Йонас
Хансен Киан
69'
 
Сертдемир Зидан
Свенссон Даниэль
70'
Николич Неманья
Салданья
 
73'
 
Фресе Мартин
76'
Николич Неманья
 
83'
Николич Неманья
 
85'
 
Барслунд Каре
Доржелес Марио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 112
Партизан 70.5% (79)
X 17% (19)
Нордшелланн 12.5% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йованович
Александар
II
2
Стойкович
Аранджел
3
Илич
Михайло
6
Маркович
Светозар
5
Антич
Никола
8
Кануте
Франк
40
Белич
Кристиян
7
Северина
Ксандер
10
Натхо
Бибрас
9
Мениг
Квинси
11
Салданья
13
Хансен
Андреас
III
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
29
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
14
Осман
Ибрагим
9
Беньямин
Нюгрен
22
Антман
Оливер
Партизан
4-2-3-1
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Партизан
Нордшелланн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛК
5:0
ЛЕ
3:2
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Натхо Бибрас 1 0.25
Салданья 1 0.25
Мениг Квинси 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (3) 1
Осман Ибрагим 1 0.25
Фресе Мартин 1 0.25
Вилладсен Оливер 1 0.25
Тверсков Йеппе 0 0
Антман Оливер 0 0

Карточки

Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белич Кристиян 2 1
Николич Неманья III 1 1
Шчекич Александар 2 0
Натхо Бибрас 0 1
Салданья 1 0
Антич Никола 1 0
Йованович Александар II 1 0
Кануте Франк 1 0
Баждар Самед 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нагало Адамо 1 1
Ингвартсен Маркус 1 0
Фресе Мартин 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0

Результаты матчей

Партизан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Партизан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6
Партизан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Нордшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Партизан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Партизан - Явор Иваньица 3:1 Нордшелланн - Партизан 5:0 Партизан - Сабах Баку 2:0 Партизан - Раднички Ниш 2:1
Сабах Баку - Партизан 2:0 Войводина Нови Сад - Партизан 0:2 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Партизан - Металац 1:1 Штурм Грац - Партизан 2:1 Партизан - Драва 3:0 Богемианс Дублин - Партизан 2:0 Партизан - Вождовац 2:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Партизан - Раднички 1923 2:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Партизан - Вождовац 1:0
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Митьюлланд 3:0 Нордшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - ФКСБ 2:0
Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3

Результаты матчей

Партизан
Нордшелланн

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Партизан
Нордшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 7 (4)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Легия Слиш Бартош 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Партизан: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 94'
    Антич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Трифунович Неманья из команды Партизан поставил подножку. Пострадал Асконе Рокко
  • 92'
    Удар от ворот произведет Партизан
  • 92'
    Хардер Конрад оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Контроль мяча: Партизан: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 91'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Партизан совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Партизан: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 89'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 88'
    Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Калулу Альдо
  • 88'
    Партизан контролирует мяч.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Партизан: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 46'
      Маркович Светозар наказан за толчок Беньямин Нюгрен
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Натхо Бибрас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Осман Ибрагим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Антич Никола
    • 45'
      Контроль мяча: Партизан: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 44'
      Доржелес Марио из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Белич Кристиян.
    • 44'
      Белич Кристиян выиграл воздушное противоборство у Доржелес Марио.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 43'
      Салданья оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Маркович Светозар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Натхо Бибрас из команды Партизан разыграл угловой с левого угла.
    • 41'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Партизан: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 39'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 38'
      Mihajlo Ilic нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 38'
      Партизан пытается что-то создать.
    • 37'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Партизан контролирует мяч.
    • 36'
      Стойкович Аранджел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Контроль мяча: Партизан: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 35'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 35'
      Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Белич Кристиян из команды Партизан поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 33'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Антман Оливер сделал ключевой пас для гола!
    • 30'
      Осман Ибрагим удалось забить из легкой позиции.
    • 30'
      Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Осман Ибрагим забивает с правой ноги!
    • 30'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Контроль мяча: Партизан: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 30'
      Маркович Светозар из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Партизан контролирует мяч.
    • 27'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 27'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 26'
      Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.
    • 26'
      Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 26'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 26'
      Кануте Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Антман Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Партизан: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Доржелес Марио из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Кануте Франк
    • 24'
      Салданья получает желтую карточку за нырок
    • 24'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Салданья нырнул в штрафной. Спорно!
    • 24'
      Партизан контролирует мяч.
    • 23'
      Mihajlo Ilic успешно блокирует удар.
    • 23'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Натхо Бибрас ошибается в защите.
    • 22'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Северина Ксандер
    • 22'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Кануте Франк получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Безумный фол. Кануте Франк грубо играет против соперника. Пострадал Доржелес Марио
    • 21'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Партизан: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Партизан пробьет пенальти!
    • 16'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Партизан.
    • 16'
      Антич Никола из команды Партизан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Партизан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Партизан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Партизан: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Осман Ибрагим из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Маркович Светозар
    • 15'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Йованович Александар II из команды Партизан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Белич Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Партизан: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 9'
      Натхо Бибрас пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 9'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Северина Ксандер.
    • 8'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 7'
      Удар от ворот произведет Партизан
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 6'
      Свенссон Даниэль успешно блокирует удар.
    • 5'
      Натхо Бибрас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Контроль мяча: Партизан: 26%, Норшеланн: 74%.
    • 5'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн в офсайде
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Партизан контролирует мяч.
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Партизан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Partizan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Партизан 70.5% (79)
    X 17% (19)
    Нордшелланн 12.5% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизан 0:1 Нордшелланн

    Исход игры
    Партизан
    70.5% (79)
    Ничья
    17% (19)
    Нордшелланн
    12.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (62)
    Меньше
    43.64% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    69.09% (76)
    Нет
    30.91% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Партизан
    34.8% (39)
    2:0 Партизан
    17.9% (20)
    1:1 Ничья
    12.5% (14)
    1:0 Партизан
    10.7% (12)
    1:2 Нордшелланн
    8% (9)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)