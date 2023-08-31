Стадион: Партизан. Главный судья: Клэнси Кевин
0:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКануте Франк
24' Желтая карточкаСалданья
0:1
30' ГолОсман Ибрагим
73' Желтая карточкаФресе Мартин
76' Желтая карточкаНиколич Неманья
83' Вторая желтая карточкаНиколич Неманья
90'+4
Ход матча
21'
24'
30'
0:1
73'
76'
83'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Натхо
Бибрас
11
Салданья
19
Хэй
Лукас
39
Нагало
Адамо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 СалданьяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баждар СамедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Захид ГайасНападающий
-
Главный тренер: Игорь Дуля
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
История личных встреч
Партизан
Нордшелланн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
30
67
Бомбардиры внутри турнира
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Натхо Бибрас
|1
|0.25
|Салданья
|1
|0.25
|Мениг Квинси
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|4 (3)
|1
|Осман Ибрагим
|1
|0.25
|Фресе Мартин
|1
|0.25
|Вилладсен Оливер
|1
|0.25
|Тверсков Йеппе
|0
|0
|Антман Оливер
|0
|0
Карточки
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белич Кристиян
|2
|1
|Николич Неманья III
|1
|1
|Шчекич Александар
|2
|0
|Натхо Бибрас
|0
|1
|Салданья
|1
|0
|Антич Никола
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Баждар Самед
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нагало Адамо
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
Результаты матчей
Партизан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нордшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Партизан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Партизан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Нордшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Партизан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Партизан - Явор Иваньица 3:1 Нордшелланн - Партизан 5:0 Партизан - Сабах Баку 2:0 Партизан - Раднички Ниш 2:1
Сабах Баку - Партизан 2:0 Войводина Нови Сад - Партизан 0:2 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Партизан - Металац 1:1 Штурм Грац - Партизан 2:1 Партизан - Драва 3:0 Богемианс Дублин - Партизан 2:0 Партизан - Вождовац 2:1 Войводина Нови Сад - Партизан 2:2 Партизан - Раднички 1923 2:1 Партизан - Нови Пазар 2:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Партизан - Црвена Звезда 0:0 Чукарички - Партизан 1:0 Чукарички - Партизан 1:0 Партизан - Вождовац 1:0
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Митьюлланд 3:0 Нордшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - ФКСБ 2:0
Раннерс - Нордшелланн 0:5 ФКСБ - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:3 Нордшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Нордшелланн 5:3
Результаты матчей
Партизан
Нордшелланн
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Партизан
Нордшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
22
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|7 (4)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Легия
|Слиш Бартош
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизан 0:1 Нордшелланн
Исход игры
Партизан
70.5% (79)
Ничья
17% (19)
Нордшелланн
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
69.09% (76)
Нет
30.91% (34)
Популярный счёт
2:1 Партизан
34.8% (39)
2:0 Партизан
17.9% (20)
1:1 Ничья
12.5% (14)
1:0 Партизан
10.7% (12)
1:2 Нордшелланн
8% (9)
2:2 Ничья
4.5% (5)